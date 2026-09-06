Welcome to Sunnybrook für Steam – Einbruchssim trifft Dino-Survival-Horror

Mit Welcome to Sunnybrook kündigt sich für Steam ein ungewöhnliches Dinosaurier-Horrorspiel an. Der Einzelspieler-Titel von Breaking Dimensions und Polygon Dust Entertainment soll im Herbst 2026 für den PC erscheinen und verbindet Einbruchsmechaniken mit einem Survival-Horror-Erlebnis aus der Egoperspektive.

Die Handlung spielt in den 1990er-Jahren und beginnt zunächst ohne prähistorische Bedrohung. Als Einbrecher verschafft ihr euch Zugang zu den wohlhabenden Ferienhäusern der idyllischen Seegemeinde Sunnybrook, knackt Schlösser sowie Tresore und versucht, Sicherheitssysteme zu manipulieren. Der vermeintlich einfache Beutezug gerät jedoch außer Kontrolle, als Dinosaurier über die nahezu menschenleere Gemeinde herfallen.

Vom Einbruch zum Überlebenskampf

Wie spielt sich Welcome to Sunnybrook? Nach dem Auftauchen der Dinosaurier werden die zuvor erlernten Einbrecherfähigkeiten zu wichtigen Überlebenswerkzeugen. Alternative Hauseingänge, Fenster und versteckte Wege können während einer Verfolgung als Fluchtrouten dienen, während geplünderte Gebäude plötzlich sichere Verstecke bieten.

Waffen stehen dem Protagonisten nicht zur Verfügung. Statt die prähistorischen Jäger im direkten Kampf zu besiegen, müsst ihr schleichen, euch verstecken und die Umgebung geschickt nutzen. Sobald die Tarnung auffliegt, bleibt häufig nur die Flucht vor den deutlich überlegenen Kreaturen.

Erkundet werden neben luxuriösen Wohnhäusern auch Geschäfte, Straßen, Bürogebäude und die örtliche Schule. Damit unterscheidet sich Welcome to Sunnybrook von vielen anderen Dinosaurier-Spielen, die bevorzugt auf abgelegenen Inseln, in Forschungslaboren oder mitten in der Wildnis angesiedelt sind. Der Entwickler beschreibt Sunnybrook stattdessen als Jagdgebiet, das dem Prinzip Eat the Rich eine ziemlich wörtliche Bedeutung verleiht.

Erfahrenes Team und geplante PC-Anforderungen

Wer entwickelt das neue Dinosaurier-Horrorspiel? Hinter dem Projekt stehen Breaking Dimensions und Polygon Dust Entertainment. Beide Teams haben bereits gemeinsam an Oakwood gearbeitet, das am 4. Dezember 2018 veröffentlicht wurde. Darin suchen Überlebende in einem verlassenen Ferienlager nach ihren Freunden und werden ebenfalls von prähistorischen Raubtieren gejagt.

Mit Rip Current folgte am 23. September 2025 ein weiteres Horrorspiel mit Dinosauriern. Das Abenteuer verlagerte die Bedrohung in eine überflutete Forschungseinrichtung. Welcome to Sunnybrook greift somit ein vertrautes Konzept der Studios auf, kombiniert es diesmal aber mit Einbrüchen und einer offenen Wohngegend.

Auf Steam ist der kommende Titel als reines Einzelspieler-Erlebnis gelistet. Unterstützt werden sollen Steam-Errungenschaften, Steam Cloud, die Familienbibliothek und eine vollständige Controller-Steuerung. Ein konkreter Veröffentlichungstag innerhalb des Herbstes 2026 steht bislang noch nicht fest.

Komponente Minimum Empfohlen Prozessor Intel Core i5-7600K Noch nicht näher angegeben Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1070 Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM Speicherplatz 15 GB 15 GB

Bislang wurde lediglich ein kurzer Teaser gezeigt. Interessierte können Welcome to Sunnybrook bereits auf ihre Steam-Wunschliste setzen und auf weitere Spielszenen sowie den konkreten Release-Termin warten.

Wie gefällt euch die Mischung aus Einbruchssimulation und Dinosaurier-Horror? Schreibt uns eure Meinung zu Welcome to Sunnybrook in die Kommentare.

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