FF14 Evercold – Screenshot zu Patch 7.56 deutet neuen Fernkampfjob an

Die Community von Final Fantasy 14 ist einem der bislang größten Geheimnisse rund um Evercold möglicherweise auf die Spur gekommen. Ein neuer Screenshot zu Patch 7.56 zeigt die Miqo’te Visna mit einer auffälligen Ausrüstung, die auf einen bislang unangekündigten Fernkampfjob mit Armbrust und tierischem Begleiter hindeuten könnte.

Fest steht bislang lediglich, dass Evercold im Januar 2027 erscheinen und zwei neue Jobs einführen soll. Neben dem bereits vorgestellten Bastion als Haupttank plant Square Enix einen physischen Fernkampfjob, dessen Name und genaue Spielmechaniken noch nicht offiziell enthüllt wurden.

Visnas Ausrüstung liefert den entscheidenden Hinweis

Welche Entdeckung sorgt in der Community für Aufsehen? Am 3. September 2026 wurde die offizielle Sonderseite zu Patch 7.5 um neue Bilder aus den kommenden Hauptszenarioaufträgen von Patch 7.56 ergänzt. Auf einer der Aufnahmen ist Visna zu sehen, eine junge Miqo’te, die bereits in Trailern zu Evercold aufgetaucht ist.

Während Visna in ihrer rechten Hand einen magischen Stab oder ein vergleichbares Artefakt hält, befindet sich auf ihrem Rücken offenbar eine kleine Armbrust. Fans vermuten deshalb, dass sie den noch unbekannten Fernkampfjob repräsentiert und bereits vor dem Start der Erweiterung einen Vorgeschmack auf dessen Fähigkeiten liefern könnte.

Visna dürfte dabei keine gewöhnliche Nebenfigur sein. Produzent und Director Naoki Yoshida erklärte während des Fan Festivals in Berlin im Juli 2026, dass die Miqo’te in Evercold eine wichtige Rolle spielen werde. Patch 7.56 könnte somit nicht nur die Geschichte von Dawntrail abschließen, sondern zugleich Visnas Verbindung zum Vierten Splitter und zum neuen Job vorbereiten.

Armbrust und Falke passen zu früheren Andeutungen

Warum gilt ein Falkner als besonders wahrscheinlicher Kandidat? Bereits während eines Panels beim Fan Festival in Berlin spielte Lead Composer und Sound Director Masayoshi Soken mehrere Geräusche ab, die mit dem zweiten Evercold Job zusammenhängen sollen. Zu hören waren unter anderem der Schuss einer Fernkampfwaffe und der Ruf eines Raubvogels.

Die Kombination aus diesen Geräuschen, Visnas mutmaßlicher Armbrust und einem bereits im Evercold Material gezeigten Vogel hat mehrere Theorien hervorgebracht. Besonders häufig fallen die möglichen Jobnamen Falkner und Waldläufer. Denkbar wäre ein Kampfstil, bei dem Armbrustbolzen mit magischen Effekten kombiniert werden, während ein Falke bestimmte Angriffe unterstützt oder markierte Ziele attackiert.

Eine weitere Vermutung dreht sich um den Namen Zephyr. Yoshida trug bei einer früheren Präsentation ein Motiv zu Kap Westwind, was einige Fans als Hinweis auf einen westlichen Wind interpretieren. Da Final Fantasy 14 inzwischen häufiger vollständig neue Jobs entwickelt, muss sich Square Enix nicht zwingend an eine klassische Klasse aus älteren Serienteilen halten.

Die offizielle Enthüllung rückt näher

Wann erfahren Fans die Identität des neuen Jobs? Square Enix will den physischen Fernkampfjob beim Fan Festival in Tokio vorstellen, das am 31. Oktober und 1. November 2026 in der Makuhari Messe stattfindet. Spätestens dort dürfte sich zeigen, ob die Community mit der Armbrust und dem Falken richtigliegt.

Zuvor erscheint am 8. September 2026 Patch 7.56 für alle unterstützten Plattformen. Das Update erweitert das Hauptszenario und führt den Bestienbändiger als neuen beschränkten Job ein. Für den Zugriff auf den Bestienbändiger wird Dawntrail benötigt.

Evercold führt die Reise im Januar 2027 auf den eisbedeckten Vierten Splitter und erhöht die Maximalstufe von 100 auf 110. Neben Bastion und dem geheimnisvollen Fernkampfjob sind neue Gebiete, Dungeons, Prüfungen, Raids sowie umfassende Änderungen am Kampf- und Fortschrittssystem geplant.

Was haltet ihr von den Hinweisen rund um Visna? Erwartet ihr einen Falkner mit Armbrust oder steckt hinter dem zweiten Evercold Job eine ganz andere Idee? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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