Steam Frame bei Valve – Reservierungssystem im Steam-Backend entdeckt

Valve könnte kurz vor dem Verkaufsstart von Steam Frame stehen. Neue Aktivitäten im Hintergrund von Steam deuten darauf hin, dass der Hersteller ein Reservierungssystem für sein kabelloses VR-Headset vorbereitet.

Eine offizielle Ankündigung zu Preis, Bestellstart und Veröffentlichung steht weiterhin aus. Allerdings verdichten sich wenige Wochen vor dem Ende des Sommers 2026 die Hinweise darauf, dass Valve seine bislang grobe Release-Planung einhalten möchte.

Reservierungssystem im Steam-Hintergrund

Warum gilt ein baldiger Verkaufsstart als wahrscheinlich? Der Valve-Dataminer Brad Lynch hat im Backend von Steam ein neues Reservierungssystem für zwei Steam-Frame-Pakete entdeckt. Die zugehörigen Einträge wurden kurz zuvor aktualisiert, nachdem sie mehrere Monate lang unverändert geblieben waren.

Bei den beiden Paketen dürfte es sich um die bereits bekannten Speichervarianten mit 256 GB und 1 TB handeln. Valve könnte Interessenten zunächst in eine Warteschlange aufnehmen und später Einladungen zum Kauf verschicken, statt sämtliche verfügbaren Geräte gleichzeitig anzubieten.

Ein vergleichbares Verfahren kam bereits bei anderer Steam-Hardware zum Einsatz. Das Reservierungsmodell soll den Verkauf bei hoher Nachfrage kontrollierbarer machen und verhindern, dass große Teile des Bestands innerhalb kürzester Zeit bei Wiederverkäufern landen. Ob das System zum Start auch für Kunden in Deutschland verfügbar sein wird, hat Valve noch nicht bekannt gegeben.

Release im September 2026 bleibt ein Gerücht

Wann könnte Steam Frame ausgeliefert werden? Laut bisherigen Berichten soll Valve den Versand der ersten Geräte für den 14. September 2026 anpeilen. Brad Lynch erklärte zuvor außerdem, dass sich bereits Testgeräte bei ausgewählten Personen befinden sollen.

Der 14. September 2026 ist allerdings kein offiziell bestätigter Veröffentlichungstermin. Das neue Reservierungssystem zeigt lediglich, dass Valve wichtige Teile der Verkaufsinfrastruktur vorbereitet. Denkbar wäre daher auch, dass an diesem Datum zunächst Reservierungen oder Vorbestellungen beginnen.

Weitere Hinweise wurden angeblich direkt im Steam-Client entdeckt. Dazu sollen Material für die Einrichtung und das Auspacken des Headsets gehören. Auch eine mögliche Aktion rund um Half-Life: Alyx wurde in diesem Zusammenhang genannt, ein entsprechendes Bundle hat Valve jedoch bislang nicht angekündigt.

SteamOS verbindet VR und klassische Spiele

Welche Spiele unterstützt Steam Frame? Valve positioniert das Gerät in erster Linie als kabelloses Headset für Streams vom eigenen Gaming-PC. Gleichzeitig kann Steam Frame sowohl VR-Titel als auch klassische Spiele direkt auf der Hardware ausführen.

Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 8 Gen 3 mit Arm64-Architektur, während SteamOS als Betriebssystem dient. Windows-Software läuft über Proton, FEX übersetzt x86-Anwendungen für den Arm64-Prozessor und Lepton ermöglicht die Ausführung kompatibler Android-Spiele. Dadurch könnte Steam Frame auf eine deutlich breitere Bibliothek zugreifen als viele herkömmliche Standalone-Headsets.

Die mitgelieferten Controller unterstützen neben räumlicher Erfassung auch klassische Gamepad-Eingaben. Damit sollen sich Nicht-VR-Spiele ohne zusätzliches Eingabegerät auf einer virtuellen Leinwand spielen lassen. Offen bleibt vor allem der Preis, der über die Position von Steam Frame im umkämpften VR-Markt entscheiden dürfte.

Würdet ihr Steam Frame reservieren, sobald Valve den Preis und den Bestellstart nennt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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