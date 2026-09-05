Zelda-Direct zum 40. Jubiläum – Insider deutet weiteres Grezzo-Spiel an

Wenige Tage vor der großen Jubiläumsausgabe von Nintendo Direct sorgt ein neuer Hinweis für reichlich Gesprächsstoff. Der als zuverlässig geltende Nintendo-Insider PixelPar deutet an, dass während der Präsentation zum 40. Geburtstag von The Legend of Zelda neben dem bereits angekündigten Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time noch mindestens ein weiteres Projekt enthüllt werden könnte.

Die rund 30 Minuten lange The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct beginnt am 8. September 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit. Nintendo möchte damit an das japanische Debüt des ersten The Legend of Zelda erinnern, das 1986 für das Famicom erschien und 1987 für das NES nach Nordamerika kam.

Ein rätselhafter Hinweis auf Grezzo

Was hat der Nintendo-Insider angedeutet? PixelPar veröffentlichte am 5. September 2026 eine kurze Nachricht, in der er die aktuellen Aktivitäten des japanischen Studios Grezzo thematisierte.

Ich frage mich, woran Grezzo wohl gearbeitet hat.

Konkrete Angaben zu einem Spiel, einer Plattform oder einem Veröffentlichungstermin enthält der Beitrag nicht. Durch den Zeitpunkt unmittelbar vor der Zelda-Präsentation verstehen ihn viele Fans dennoch als gezielten Hinweis auf eine weitere Ankündigung aus Hyrule.

PixelPar konnte sich in der Nintendo-Community unter anderem mit frühen Informationen zu Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! einen Namen machen. Trotzdem bleibt die aktuelle Andeutung ein unbestätigtes Gerücht, bis Nintendo oder Grezzo ein entsprechendes Projekt offiziell vorstellen.

Grezzo besitzt reichlich Zelda-Erfahrung

Welche Zelda-Spiele hat Grezzo bereits entwickelt? Das Studio ist seit vielen Jahren eng mit der Reihe verbunden und hat sowohl Neuauflagen als auch eigenständige Abenteuer umgesetzt. Zu den bisherigen Zelda-Projekten des Entwicklers gehören:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D aus dem Jahr 2011

The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition aus dem Jahr 2011

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D aus dem Jahr 2015

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes aus dem Jahr 2015

The Legend of Zelda: Link’s Awakening aus dem Jahr 2019

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom aus dem Jahr 2024

Besonders The Legend of Zelda: Link’s Awakening und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom teilen einen auffälligen, spielzeugartigen Grafikstil. Deshalb hoffen Teile der Community auf ein weiteres Abenteuer mit dieser Optik. Grezzo könnte dabei sowohl ein komplett neues Top-Down-Zelda als auch ein Remake eines älteren Serienteils entwickeln.

Abseits der Zelda-Reihe arbeitete Grezzo außerdem an Ever Oasis und der Nintendo-Switch-Version von Miitopia. Der Hinweis könnte sich daher theoretisch auch auf ein anderes Projekt beziehen, das in der allgemeinen Nintendo Direct am 9. September 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit vorgestellt wird.

Welche Zelda-Spiele wünschen sich die Fans? Besonders häufig werden Neuauflagen von The Legend of Zelda: Oracle of Ages und The Legend of Zelda: Oracle of Seasons genannt. Beide Abenteuer erschienen ursprünglich für den Game Boy Color und würden sich nach Ansicht vieler Fans gut für den Grafikstil des Link’s-Awakening-Remakes eignen.

Weitere Spekulationen drehen sich um The Legend of Zelda: The Minish Cap. Auch eine moderne Neuinterpretation des ersten The Legend of Zelda wird angesichts des 40. Jubiläums für denkbar gehalten. Die Erfahrung von Grezzo mit klassischen Remakes und neuen Zelda-Konzepten lässt grundsätzlich mehrere Möglichkeiten offen.

Fest steht bislang lediglich, dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 neu aufgelegt wird und die Jubiläumspräsentation verschiedene Informationen zur Reihe enthalten soll. Welche weiteren Überraschungen Nintendo vorbereitet hat, zeigt sich am 8. September 2026. Welches Zelda-Spiel würdet ihr am liebsten als Remake oder komplett neues Abenteuer sehen? Schreibt eure Wünsche in die Kommentare.

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