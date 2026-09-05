Uncanyon für Switch 2 angekündigt – Puzzle-Abenteuer mit Realitätswechsel 2027

Mit Uncanyon kündigt sich für Nintendo Switch 2 ein neues Puzzle-Abenteuer an, das Fans von The Legend of Zelda aufmerksam verfolgen dürften. Der Titel verbindet eine geheimnisvolle Fantasy-Welt mit verwinkelten Ruinen, gefährlichen Kreaturen, versteckten Wegen und Fähigkeiten, die den Blick auf bereits erkundete Gebiete grundlegend verändern.

Uncanyon wird von Graceful Decay entwickelt, dem Studio hinter dem perspektivisch ungewöhnlichen Puzzle-Spiel Maquette. Annapurna Interactive übernimmt die Veröffentlichung und plant den Release im Jahr 2027 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S sowie PC über Steam und den Epic Games Store.

Eine vergessene Welt voller Geheimnisse

Worum geht es in Uncanyon? Im Mittelpunkt steht Sonia, die als Fremde in eine fantastische und längst vergessene Welt gerät. Dieser Ort entstand zwischen mehreren aufeinandertreffenden Realitäten und verändert sich fortlaufend, während Hügel zu atmen scheinen, Bäume ihre Farben wechseln und vertraute Landschaften plötzlich eine andere Gestalt annehmen.

Bei ihrer Reise stößt Sonia auf Tempel, überwucherte Ruinen, Monster und zahlreiche verborgene Herausforderungen. Die alten Bauwerke enthalten keine kurzen Rätsel als bloße Unterbrechung, sondern komplexe Fallen, Schlösser und mechanische Konstruktionen, die genaue Beobachtung und ausgiebiges Experimentieren verlangen.

Im Verlauf des Abenteuers sammelt Sonia historische Aufzeichnungen, antike Ausrüstung und besondere Geräte. Statt für jedes Hindernis ein spezialisiertes Werkzeug zu erhalten, soll sie sich ein überschaubares, aber vielseitiges Repertoire an Fähigkeiten aufbauen. Dadurch können neue Entdeckungen auch die Wahrnehmung bereits besuchter Orte verändern.

Realitätswechsel als zentrales Puzzle-System

Wie funktionieren die Rätsel in Uncanyon? Über die Welt verteilt befinden sich Geräte, die von einer geheimnisvollen Substanz namens Fragmentstein angetrieben werden. Aktiviert Sonia eine solche Vorrichtung, kann sie die Realität in ihrer direkten Umgebung verändern, ohne selbst an einen anderen Ort transportiert zu werden.

Auf diese Weise lassen sich Hindernisse verschieben, Gefahren entfernen und zuvor unsichtbare Wege freilegen. Sogar komplette Räume können sich verwandeln. Besonders spannend ist die Möglichkeit, einen Übergang mitten im Vorgang anzuhalten und dadurch Bestandteile mehrerer Realitäten miteinander zu kombinieren.

Ein verschlossener Durchgang könnte in einer anderen Version des Gebiets offen sein, während dort gleichzeitig eine neue Gefahr lauert. Das richtige Mischverhältnis der Realitäten bildet deshalb die zentrale Rätselsprache des Spiels. Insgesamt soll die Reise durch fünf abwechslungsreiche, halboffene Regionen führen, in denen auch nach Abschluss der Hauptgeschichte besonders gut versteckte Geheimnisse warten.

Deutliche Parallelen zu The Legend of Zelda

Warum erinnert Uncanyon an The Legend of Zelda? Graceful Decay nennt Nintendos traditionsreiche Abenteuerreihe nicht ausdrücklich als Inspiration. Dennoch erinnert die Kombination aus Erkundung, sorgfältig entworfenen Dungeons, vielseitigen Fähigkeiten und versteckten Entdeckungen stark an die Struktur zahlreicher Zelda-Abenteuer.

Uncanyon setzt allerdings einen eigenen Schwerpunkt, denn Kämpfe stehen offenbar weniger stark im Vordergrund als das Manipulieren der Umgebung. Die verschmelzenden Realitäten verleihen dem vertrauten Abenteuerkonzept eine besondere Identität und könnten gerade auf Nintendo Switch 2 für spannende Knobelmomente sorgen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum innerhalb des Jahres 2027 und ein Preis stehen bislang nicht fest. Weitere Details zu Sonias Geschichte, den einzelnen Regionen und der Entwicklung der Realitätsfähigkeiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Erinnert euch Uncanyon ebenfalls an The Legend of Zelda und würdet ihr das Puzzle-Abenteuer auf Nintendo Switch 2 ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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