Ocarina of Time Remake für Switch 2 – Händler nennt kurz Monolith Soft

Rund um The Legend of Zelda: Ocarina of Time sorgt eine Händlerangabe für neue Spekulationen. Ein Reddit-Nutzer entdeckte am 2. September 2026, dass der norwegische Elektronikhändler Elkjøp zeitweise Monolith Soft als Entwickler des kommenden Remakes für Nintendo Switch 2 aufführte.

Mittlerweile wurde der entsprechende Eintrag geändert. In den technischen Angaben der Produktseite steht nun lediglich Nintendo als Entwickler, weshalb weiterhin offenbleibt, welches Studio tatsächlich die Hauptverantwortung für die Neuauflage trägt.

Monolith Soft im Händlerprofil

Wer könnte das Ocarina of Time Remake entwickeln? Laut der ursprünglichen Version des Produkteintrags soll Monolith Soft an der Neuauflage arbeiten. Ob der Händler damit versehentlich eine noch nicht veröffentlichte Information preisgegeben oder lediglich einen fehlerhaften Platzhalter verwendet hat, lässt sich derzeit nicht eindeutig beurteilen.

Die schnelle Änderung des Eintrags dürfte die Diskussionen innerhalb der Zelda-Community zusätzlich anheizen. Aktuell nennt Elkjøp Nintendo als Entwickler, während Monolith Soft auf der Produktseite nicht mehr auftaucht. Eine offizielle Bestätigung zur Rolle des Studios liegt bislang nicht vor.

Der Händler führt The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 und nennt weiterhin das Jahr 2026 als Release-Zeitraum. Nintendo hatte die Rückkehr des Klassikers bereits während der Nintendo Direct am 9. Juni 2026 angekündigt. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es jedoch noch nicht.

Langjährige Erfahrung mit Zelda

Warum erscheint eine Beteiligung von Monolith Soft plausibel? Das japanische Studio ist nicht nur für die Xenoblade-Reihe bekannt, sondern unterstützt Nintendo seit vielen Jahren bei der Entwicklung großer Projekte. Dazu gehören auch Mario Kart World und Splatoon Raiders für Nintendo Switch 2.

Besonders wichtig ist die bisherige Arbeit an der Zelda-Reihe. Monolith Soft war in unterstützender Funktion an The Legend of Zelda: Skyward Sword, A Link Between Worlds, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom beteiligt. Das Studio half dabei unter anderem in Bereichen wie Programmierung, Charaktermodelle, Animationen und der Gestaltung umfangreicher Spielwelten.

Diese Erfahrung würde Monolith Soft grundsätzlich zu einem nachvollziehbaren Kandidaten für das Ocarina of Time Remake machen. Trotzdem bedeutet eine frühere Beteiligung nicht automatisch, dass das Studio diesmal die Leitung übernommen hat. Denkbar wäre ebenso, dass Monolith Soft erneut einzelne Entwicklungsbereiche unterstützt, während Nintendo intern die Verantwortung behält.

Offene Fragen zur Neuauflage

Welche Details zum Remake sind bereits bekannt? Nintendo beschreibt das Projekt als Wiedergeburt von The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf Nintendo Switch 2. Umfangreiche Informationen zu überarbeiteten Dungeons, möglichen Änderungen an der Spielwelt oder neuen Gameplay-Systemen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Auch die Händlerseite liefert hierzu keine belastbaren Neuigkeiten. Sie bezeichnet das Spiel allgemein als erneuerte Version des Klassikers und ordnet es dem Adventure-Genre zu. Ein deutscher Preis, ein genauer Release-Termin und der finale Entwickler sind weiterhin nicht offiziell genannt.

Bis Nintendo weitere Details bekannt gibt, bleibt Monolith Soft daher lediglich ein möglicher Kandidat. Sollte das Studio tatsächlich eine führende Rolle übernehmen, könnte seine Erfahrung mit weitläufigen Umgebungen und modernen Action-Rollenspielen erheblichen Einfluss auf die Neuinterpretation von Hyrule haben.

Würdet ihr euch Monolith Soft als Entwickler des Ocarina of Time Remakes wünschen, oder sollte Nintendo den Klassiker möglichst originalgetreu neu auflegen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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