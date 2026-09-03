Final Fantasy Resonance – Sephiroth wird Bosskampf und freischaltbare Vision

Sephiroth meldet sich früher zurück als viele Fans erwartet haben. Der legendäre Gegenspieler aus Final Fantasy 7 wird am 22. Oktober 2026 in Final Fantasy Resonance auftreten und dort nicht nur als mächtiger Gegner, sondern auch als freischaltbare Vision eine Rolle spielen.

Square Enix präsentierte den Einflügeligen Engel während der State of Play am 3. September 2026. Trotz des nostalgischen HD-2D-Stils büßt Sephiroth nichts von seiner bedrohlichen Ausstrahlung ein. Sein Auftritt beginnt passend zur Figur mit einem Gang durch lodernde Flammen.

Sephiroths Auftritt in Final Fantasy Resonance

Wie kehrt Sephiroth am 22. Oktober 2026 zurück? Im Verlauf des Rollenspiels können Fans den ehemaligen SOLDAT erster Klasse aufspüren und zum Kampf herausfordern. Wer die Begegnung erfolgreich abschließt, soll eine besondere Belohnung erhalten und Sephiroth anschließend als Vision nutzen können.

Konkrete Details zur Freischaltung hat Square Enix bislang nicht genannt. Ebenfalls offen bleibt, welche Rolle Sephiroth innerhalb des Visionen-Systems übernimmt und mit welchen Elementen seine Fähigkeiten verbunden sind. Bekannt ist lediglich, dass die verschiedenen Visionen unterschiedliche Aufgaben innerhalb einer Gruppe erfüllen.

Firion aus Final Fantasy 2 tritt beispielsweise als Brecher auf und besitzt Affinitäten zu Blitz, Wind und Heilig. Sephiroths Werte und Kampffähigkeiten müssen Fans dagegen selbst entdecken, wenn Final Fantasy Resonance am 22. Oktober 2026 erscheint.

Eine große Auswahl bekannter Helden

Welche Final Fantasy-Charaktere sind ebenfalls dabei? Sephiroth ist nicht die einzige bekannte Figur aus der langjährigen Rollenspielreihe. Auch sein Erzfeind Cloud Strife gehört zum umfangreichen Aufgebot der Visionen, die im Kampf ausgerüstet und weiterentwickelt werden können.

Square Enix hat bereits zahlreiche Helden aus unterschiedlichen Serienteilen bestätigt:

Krieger des Lichts

Firion

Zwiebelritter

Cecil Harvey

Bartz Klauser

Terra Branford

Cloud Strife

Squall Leonhart

Zidane Tribal

Tidus

Shantotto

Vaan

Lightning

Y’shtola Rhul

Noctis Lucis Caelum

Clive Rosfield

Sephiroth

Visionen sind kristallisierte Echos bekannter Charaktere und verleihen der eigenen Gruppe besondere Fähigkeiten. Einmal erlernte Fertigkeiten lassen sich innerhalb eines vorgegebenen Kostenlimits auch dann ausrüsten, wenn inzwischen eine andere Vision aktiv ist. Dadurch sollen zahlreiche Kombinationen und taktische Synergien entstehen.

Kostenlose Demo mit übertragbarem Spielstand

Wie lässt sich Final Fantasy Resonance bereits ausprobieren? Seit dem 3. September 2026 steht eine kostenlose Demo zur Verfügung. Sie umfasst das vollständige erste Kapitel und benötigt mindestens 5,4 GB freien Speicherplatz. Der in der Testversion erreichte Fortschritt kann später in die Vollversion übernommen werden.

Final Fantasy Resonance verbindet klassische, rundenbasierte Kämpfe mit einer Zeitleiste, einem Taumelbalken und mächtigen Resonanzattacken. Optisch setzt das Rollenspiel auf HD-2D und kombiniert detaillierte Pixelgrafik mit modernen Kamerafahrten und dreidimensionalen Umgebungen. Entwickelt wird der Titel von Square Enix und Lancarse für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Sephiroths Gastauftritt setzt zudem eine lange Tradition fort. Außerhalb der Final Fantasy 7-Reihe war der Schurke bereits in Dissidia Final Fantasy spielbar und trat als DLC-Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate auf. Mit Final Fantasy 7 Revelation am 8. April 2027 und Final Fantasy 14: Evercold stehen anschließend weitere große Veröffentlichungen rund um die Reihe bevor.

Freut ihr euch auf den Kampf gegen Sephiroth in Final Fantasy Resonance, oder interessiert euch eine andere Vision mehr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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