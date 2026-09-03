Final Fantasy VII Revelation erscheint am 8. April 2027 für PS5, Xbox, Switch 2, PC

Square Enix hat das lange Warten beendet und den konkreten Veröffentlichungstermin von Final Fantasy VII Revelation bekannt gegeben. Das große Finale der Remake-Trilogie erscheint am 8. April 2027 und führt die Geschichte von Cloud, Sephiroth und ihren Gefährten zu ihrem Abschluss.

Die Ankündigung erfolgte am 3. September 2026 zum Abschluss der aktuellen State of Play. Final Fantasy VII Revelation soll gleichzeitig für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie für PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store veröffentlicht werden.

Das Finale der Remake-Trilogie

Wann erscheint Final Fantasy VII Revelation? Der 8. April 2027 ersetzt das bisherige allgemeine Release-Zeitfenster im Frühjahr 2027. Fans können sich damit auf einen weltweiten und plattformübergreifenden Start des dritten Teils vorbereiten.

Final Fantasy VII Revelation setzt die Handlung von Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth fort. Im Mittelpunkt steht der entscheidende Kampf um die Zukunft des Planeten, während der Meteor droht, die Welt zu vernichten, die mächtigen Weapons erwachen und der Konflikt mit Sephiroth seinen Höhepunkt erreicht.

Die Spielwelt soll größer und offener ausfallen als in den beiden Vorgängern. Cloud und seine Gruppe reisen unter anderem mit dem Luftschiff Highwind durch die Welt und können verschiedene Regionen aus der Luft erreichen. Gleichzeitig wird das dynamische Action-Kampfsystem der Remake-Reihe weiter ausgebaut.

Bekannte Figuren und beliebte Inhalte kehren zurück

Welche Inhalte übernimmt Final Fantasy VII Revelation aus Rebirth? Square Enix setzt erneut auf mehrere Funktionen, die im zweiten Teil großen Anklang fanden. Dazu gehören die Erkundung auf dem Rücken von Chocobos und das strategische Kartenspiel Queen’s Blood.

Queen’s Blood erhält eine neue Handlung, in der Nanaki eine zentrale Rolle übernimmt. Neue Gegner und zusätzliche spielerische Herausforderungen sollen dafür sorgen, dass selbst erfahrene Kartenfans ihre bisherigen Strategien überdenken müssen.

Darüber hinaus tauchen Figuren aus der umfangreichen Final Fantasy VII Compilation auf. Zu den bestätigten Rückkehrern gehört Cissnei, die bereits in Final Fantasy VII Rebirth zu sehen war. Damit führt Square Enix weiterhin Charaktere und Elemente aus Ablegern wie Crisis Core Final Fantasy VII Reunion in die neu erzählte Geschichte ein.

Der wichtigste Termin für Final Fantasy Fans

Warum ist der Release von Final Fantasy VII Revelation so bedeutend? Mit dem dritten Teil endet ein Projekt, das 2020 mit Final Fantasy VII Remake begann und 2024 durch Final Fantasy VII Rebirth fortgeführt wurde. Am 8. April 2027 entscheidet sich schließlich, wie Square Enix die bekannten Ereignisse des Originals mit den zahlreichen neuen Handlungssträngen zusammenführt.

Bis zur Veröffentlichung bleibt ausreichend Zeit, um die ersten beiden Teile nachzuholen oder die bisherigen Abenteuer erneut zu erleben. Besonders die Entscheidungen, Beziehungen und offenen Fragen aus Final Fantasy VII Rebirth dürften für das große Finale eine wichtige Rolle spielen.

Freut ihr euch auf Final Fantasy VII Revelation und welche Figur aus der Compilation möchtet ihr im Finale wiedersehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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