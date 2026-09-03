GTA Online verschenkt im September Immobilien, ein Auto und bis zu 4 Millionen GTA-Dollar

In GTA Online dreht sich im September alles um die verschiedenen kriminellen Geschäftszweige. Während des neuen Events „Business Rivalries“ verteilt Rockstar Games hohe Geldprämien, seltene Kleidungsstücke und in jeder Woche eine andere Gewerbeimmobilie.

Wer mehrere Wochen aktiv spielt, kann sich außerdem bis zu 4 Millionen GTA-Dollar zusätzlich verdienen. Als weitere Belohnung wartet der Sportwagen Penaud La Coureuse samt kostenloser HSW-Verbesserung.

So bekommt ihr bis zu 4 Millionen GTA-Dollar

Im September werden insgesamt vier wöchentliche Herausforderungen angeboten. Für jede abgeschlossene Aufgabe erhalten Spieler eine zusätzliche Million GTA-Dollar und ein seltenes Outfit:

3. bis 9. September: Spezialfracht im Wert von 1 Million GTA-Dollar verkaufen Belohnung: 1 Million GTA-Dollar und Yeti-x-LS-Customs-Trainingsanzug

Spezialfracht im Wert von 1 Million GTA-Dollar verkaufen 10. bis 16. September: Waren beliebiger Unternehmen im Wert von 1 Million GTA-Dollar verkaufen Belohnung: 1 Million GTA-Dollar und Junk-Trainingsanzug

Waren beliebiger Unternehmen im Wert von 1 Million GTA-Dollar verkaufen 17. bis 23. September: Drei Bunker-Forschungsmissionen abschließen Belohnung: 1 Million GTA-Dollar und Tarnfarbener Ammu-Nation-Trainingsanzug

Drei Bunker-Forschungsmissionen abschließen 24. bis 30. September: Waren im Gesamtwert von 1 Million GTA-Dollar über sämtliche Unternehmen verkaufen Belohnung: 1 Million GTA-Dollar und Retro-Fruit-Trainingsanzug

Waren im Gesamtwert von 1 Million GTA-Dollar über sämtliche Unternehmen verkaufen

Wer alle vier Herausforderungen bewältigt, erhält somit insgesamt 4 Millionen GTA-Dollar zusätzlich. Die regulären Einnahmen aus den Verkäufen kommen noch obendrauf.

Kostenloses Auto samt HSW-Upgrade

Bereits eine abgeschlossene wöchentliche Herausforderung zwischen dem 3. und 23. September reicht aus, um den Penaud La Coureuse kostenlos zu erhalten.

Das Fahrzeug kann anschließend zwischen dem 24. und 30. September bei Legendary Motorsport abgeholt werden. Rockstar legt zudem eine kostenlose Verbesserung von Hao’s Special Works dazu. Das HSW-Upgrade steht auf PS5, Xbox Series X|S und in der Enhanced-Version für PC zur Verfügung.

Wichtig ist, dass der Wagen nicht sofort nach Abschluss der Herausforderung verfügbar wird. Spieler müssen sich während der letzten Septemberwoche erneut anmelden und ihn innerhalb dieses Zeitraums beim Händler beanspruchen.

Jede Woche eine kostenlose Immobilie

Passend zum monatlichen Themenschwerpunkt verschenkt Rockstar in jeder Septemberwoche eine andere Gewerbeimmobilie:

3. bis 9. September: Büro im Arcadius Business Center

Büro im Arcadius Business Center 10. bis 16. September: Clubhaus in Grapeseed

Clubhaus in Grapeseed 17. bis 23. September: Bunker in Grapeseed

Bunker in Grapeseed 24. bis 30. September: Nachtclub auf Elysian Island

Die Gebäude müssen innerhalb der jeweiligen Woche über Dynasty 8 Executive beziehungsweise Maze Bank Foreclosures beansprucht werden. Vor allem für Neueinsteiger bietet sich damit eine günstige Gelegenheit, mehrere wichtige Geschäftszweige freizuschalten.

Besitzer anderer Immobilien sollten vor einem Wechsel genau prüfen, welche Ausbauten und Anpassungen möglicherweise nicht übernommen werden.

Aktuelle Boni vom 3. bis 9. September

In der ersten Eventwoche stehen die Geschäfte von CEOs und Führungskräften im Mittelpunkt. Für Spezialfahrzeug-Aufträge werden vierfache GTA-Dollar und RP ausgezahlt. Diese Missionen lassen sich am Computer im Büro starten, nachdem mindestens vier Fahrzeugfrachtmissionen erledigt wurden.

Für den Export von Mischwaren sowie die Madrazo-Auftragsmorde gibt es jeweils doppelte Belohnungen. Mitarbeiter beschaffen Spezialfracht zudem mit doppelter Geschwindigkeit.

In der Community-Serie werden bis zum 9. September ebenfalls dreifache GTA-Dollar und RP ausgezahlt. Den Anfang macht die von Seangib erstellte Mission „One Way Ticket“, in der Spieler als verdeckt arbeitende Busfahrer Mitglieder der Ballas in einen Hinterhalt locken.

Zu den auffälligsten Fahrzeugrabatten gehört der Coil Cyclone II, der in dieser Woche um 70 Prozent reduziert angeboten wird. Das Elektroauto ist auf PS5, Xbox Series X|S und PC Enhanced verfügbar.

Weitere Boni folgen im Wochenrhythmus

In den folgenden Wochen wechseln die Aktivitäten zu Motorradclubs, Waffenschmuggel und Nachtclubs. Unter anderem werden doppelte Belohnungen für Clubhausaufträge, Straßenhändler-Verkäufe, Bunker-Forschungsmissionen und Nachtclub-Warenmissionen ausgeschüttet.

Über Business Battles können Spieler außerdem mehrere seltene Marken-Kleidungsstücke erhalten. Dazu zählen das Six Figure-T-Shirt, das Ride or Die-T-Shirt, die rot-weiße Ammu-Nation-Kappe und das Bourgeoix-T-Shirt.

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