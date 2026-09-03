Maneater 2 angekündigt – als Bullenhai zerlegt ihr 2027 einen Luxus-Themenpark

Tripwire Interactive hat Maneater 2 offiziell angekündigt. Die Fortsetzung des ungewöhnlichen Hai-Action-Rollenspiels erscheint im Laufe des Jahres 2027 und führt Spieler in einen luxuriösen Themenpark auf einer Privatinsel.

Statt lediglich durch natürliche Küstengewässer zu schwimmen, erkundet der neue menschenfressende Bullenhai verschiedene künstlich geschaffene Biome. Dazu gehören tropische, arktische und sogar vulkanische Gebiete. Entwickelt wird die Fortsetzung von Tripwire Interactive und Demiurge Studios.

Willkommen in Neptuns Königreich

Der Schauplatz von Maneater 2 trägt den Namen Neptuns Königreich. Dabei handelt es sich um einen gigantischen Themenpark, der die Pracht des antiken Roms mit dem Luxus von Las Vegas und klassischen Vergnügungsparks verbinden soll.

Die Handlung beginnt während einer Vorpremiere, zu der ausschließlich ausgewählte Gäste eingeladen wurden. Genau zu diesem Zeitpunkt findet sich ein neuer menschenfressender Bullenhai unbeaufsichtigt innerhalb der Parkanlage wieder.

Sein Ziel ist wenig überraschend: fressen, wachsen, die Umgebung erkunden und schließlich aus dem Park entkommen. Für die zahlenden Besucher entwickelt sich die exklusive Eröffnung damit schnell zu einer Katastrophe.

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Genexperimente erschaffen riesige Mutanten

Hinter den Kulissen betreibt Neptuns Königreich eine hochmoderne Meeresforschungsabteilung. Mithilfe von Biotechnologie wurden auf der Insel Lebensräume geschaffen, die normalerweise nicht in derselben Region existieren könnten.

Mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen bei den genetischen Experimenten haben jedoch für unerwartete Mutationen gesorgt. So soll im Park unter anderem eine Krabbe leben, die ungefähr so groß wie eine Mercedes G-Klasse ist.

Die veränderten Tiere stellen für den Bullenhai neue Gefahren dar. Gleichzeitig kann er die Ursache der Mutationen offenbar selbst nutzen, um neue Fähigkeiten zu entwickeln und sich zu einem noch gefährlicheren Spitzenprädator zu verwandeln.

Das Evolutionssystem des ersten Teils kehrt damit in erweiterter Form zurück. Konkrete Fähigkeiten und Mutationen möchte Tripwire erst zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.

Menschen sind nicht die einzige Gefahr

Oberhalb der Wasseroberfläche warten zahlungskräftige Parkgäste, einflussreiche Persönlichkeiten und schwer bewaffnete Sicherheitskräfte. Unter Wasser bekommt es der Hai mit menschlichen Tauchfahrzeugen und mutierten Spitzenprädatoren zu tun.

Neptuns Königreich dient dabei als frei erkundbare Unterwasser-Sandbox. Spieler können Geheimnisse entdecken, Strömungen und Parcours bewältigen oder sich durch die Nahrungskette nach oben kämpfen.

Auch Trip Westhaven kehrt zurück. Der aus dem ersten Teil bekannte Kommentator wird erneut von Chris Parnell gesprochen und begleitet die Zerstörungstour mit seinen gewohnt bissigen Bemerkungen.

Maneater 2 wechselt zur Unreal Engine 5

Maneater 2 ist der erste Teil der Reihe, der mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Die neue Technik soll für detailliertere Unterwasserwelten, realistischer einfallendes Sonnenlicht und glaubwürdigere Verhaltensweisen der verschiedenen Meeresbewohner sorgen.

Auch die einzelnen Biome sollen sich optisch und spielerisch deutlicher voneinander unterscheiden. Wie groß die Spielwelt ausfällt und ob Gebiete außerhalb des Themenparks besucht werden können, ist noch nicht bekannt.

Maneater 2 erscheint 2027 für PlayStation 5. Ob gleichzeitig Versionen für Xbox Series X|S und PC veröffentlicht werden, wurde im Rahmen der State of Play noch nicht bestätigt. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es ebenfalls nicht.

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