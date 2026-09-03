Marvel’s Wolverine: Brutaler Launch-Trailer stimmt auf den PS5-Release ein

Wolverine fährt seine Krallen aus: Sony und Insomniac Games haben während der aktuellen State of Play den offiziellen Launch-Trailer zu Marvel’s Wolverine veröffentlicht. Darin bekommt ihr knapp zwei Wochen vor der Veröffentlichung einen kompakten Vorgeschmack auf Logans blutiges Abenteuer.

Der neue Trailer konzentriert sich vor allem auf die Geschichte und zeigt, wie Logan gemeinsam mit Jean Grey und den Mitgliedern von Team X gegen eine wachsende Bedrohung für die Mutanten kämpft.

Wolverine kämpft gegen Sentinels und alte Feinde

In den actionreichen Szenen bekommt es Wolverine unter anderem mit bewaffneten Soldaten, den Reavers und mächtigen Sentinels zu tun. Seine Gegner werden mit den Adamantium-Krallen entsprechend kompromisslos ausgeschaltet. Insomniac Games bleibt damit dem bereits angekündigten düsteren und ausgesprochen gewalttätigen Ton des Action-Adventures treu.

Neben Jean Grey sind im Trailer weitere bekannte Figuren aus Wolverines Geschichte zu erkennen. Zu seinen Gegnern gehören unter anderem Bolivar Trask, Omega Red und Lady Deathstrike. Logan wird während seiner Reise zudem mit seiner eigenen Vergangenheit und seiner früheren Verbindung zu Team X konfrontiert.

Den offiziellen Launch-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

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Eine neue Geschichte mit Wolverine

Marvel’s Wolverine erzählt eine eigenständige Geschichte, die Insomniac Games gemeinsam mit Marvel Games entwickelt hat. Logan reist darin an verschiedene Schauplätze auf der ganzen Welt. Dazu gehören die fiktive Insel Madripoor, die verschneite Wildnis Kanadas und die engen Straßen von Tokio.

Obwohl das Spiel im selben Universum wie die Marvel’s-Spider-Man-Reihe angesiedelt ist, soll die Handlung auch ohne Vorkenntnisse verständlich sein. Wolverine wird vom australischen Schauspieler Liam McIntyre gesprochen und per Performance Capture dargestellt.

Das Kampfsystem setzt auf schnelle Nahkampfattacken, Konter und besonders brutale Finisher. Verletzungen an Logans Körper sowie Beschädigungen seiner Kleidung sollen während der Kämpfe sichtbar sein und sich durch seinen Heilungsfaktor anschließend wieder regenerieren.

Wann erscheint Marvel’s Wolverine?

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

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