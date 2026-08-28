Marvel’s Wolverine: Neuer Trailer erklärt Logans Wut-System und Endgame-Inhalte

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von „Marvel’s Wolverine“ gibt Insomniac Games einen ausführlicheren Einblick in die wichtigsten Spielmechaniken. Ein neuer Features-Trailer widmet sich Logans Mutantenkräften, seinem Wut-System sowie den Inhalten, die nach Abschluss der Kampagne warten.

Dabei wird deutlich, dass sich das PS5-Abenteuer nicht auf möglichst brutale Kämpfe beschränkt. Wolverines geschärfte Sinne, seine Selbstheilung und unterschiedliche Fähigkeiten sollen ebenso wichtig werden wie der richtige Umgang mit seiner wachsenden Wut.

Geschärfte Sinne helfen bei der Suche

Wolverines übermenschliche Sinne dienen nicht nur als erzählerisches Element. Logan kann Gerüche verfolgen, Spuren untersuchen und Gegner bereits erkennen, bevor sie ihn bemerken.

In einer gezeigten Passage nutzt er seine Fähigkeiten beispielsweise, um eine bestimmte Person anhand ihres Geruchs aufzuspüren. Seine tierischen Instinkte markieren außerdem Gegner und liefern Hinweise auf deren Position.

Dadurch entstehen ruhigere Ermittlungs- und Schleichpassagen zwischen den Kämpfen. Die Level bleiben allerdings vergleichsweise linear. Eine offene Spielwelt wie in „Marvel’s Spider-Man 2“ sollten Spieler nicht erwarten.

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Wolverine heilt seine Verletzungen selbst

Zu Logans bekanntesten Mutantenkräften gehört sein außergewöhnlich starker Heilungsfaktor. Selbst schwere Verletzungen kann sein Körper innerhalb kurzer Zeit regenerieren.

Diese Fähigkeit wurde auch in das Gameplay integriert. Wolverine übersteht deutlich mehr Schaden als ein gewöhnlicher Mensch und kann sich im Verlauf eines Kampfes von Verletzungen erholen. Unverwundbar ist er deshalb jedoch nicht: Größere Gegnergruppen und besonders starke Angriffe können Logan weiterhin gefährlich werden.

Das Kampfsystem ist entsprechend aggressiv ausgelegt. Statt sich dauerhaft zurückzuziehen, soll Wolverine nah an seinen Gegnern bleiben, Angriffe parieren und mit schnellen Kombinationen den Druck erhöhen.

So funktioniert Wolverines Wut-System

Eine zentrale Rolle spielt dabei Logans Wut. Erfolgreiche Treffer, Paraden und weitere Kampfaktionen füllen eine entsprechende Anzeige. Sobald diese vollständig aufgeladen ist, verfällt Wolverine in einen besonders mächtigen Zustand.

Während seiner Wutphase richten seine Angriffe mehr Schaden an. Darüber hinaus stehen ihm sofortige Ausschaltmanöver zur Verfügung. Jeder weitere besiegte Gegner kann die Dauer dieses Zustands verlängern.

Wer offensiv kämpft und Gegner schnell nacheinander erledigt, kann Wolverines Wut somit über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Das System soll den Eindruck vermitteln, dass Logan mit zunehmender Kampfdauer immer gefährlicher wird.

Zusätzliche Spezialfähigkeiten lassen sich über eine separate Auswahl aktivieren. Dadurch können Spieler das Kampfgeschehen kontrollieren, einzelne Feinde schnell ausschalten oder sich gegen größere Gruppen behaupten.

Fähigkeiten und Ausrüstung lassen sich anpassen

Im Verlauf des Spiels schaltet Logan neue Techniken und Verbesserungen frei. Die verfügbaren Fähigkeiten können zu unterschiedlichen Zusammenstellungen kombiniert werden, sodass sich Wolverines Kampfstil zumindest teilweise an die eigenen Vorlieben anpassen lässt.

Auch verschiedene Anzüge sind enthalten. Diese verändern in erster Linie Logans Erscheinungsbild und greifen unterschiedliche Phasen seiner langen Comicgeschichte auf. Zusätzliche Materialien werden benötigt, um weitere Kostüme und Verbesserungen freizuschalten.

Neben den Hauptmissionen warten optionale Inhalte. Dazu gehören sogenannte Nightmare Doors, in denen sich Logan seinen Erinnerungen und traumatischen Erlebnissen stellen muss. Die Herausforderungen sollen weitere Einblicke in seine Vergangenheit ermöglichen und die Handlung abseits der eigentlichen Kampagne vertiefen.

New Game Plus ist direkt zum Release enthalten

Nach dem Abschluss der Geschichte kann die Kampagne im Modus New Game Plus erneut begonnen werden. Bereits freigeschaltete Fähigkeiten, Ausrüstung und Anzüge werden dabei übernommen.

Der zweite Durchlauf bietet allerdings nicht einfach nur stärkere Gegner. Insomniac integriert zusätzliche Anpassungen, die ausschließlich in New Game Plus verfügbar sind und das Spielgefühl verändern sollen. Kämpfe werden schneller, gefährlicher und intensiver.

Der Modus befindet sich bereits in der Verkaufsversion und muss nicht erst mit einem späteren Update ergänzt werden. Auch die physische Fassung soll vollständig von der Disc spielbar sein.

Missionen können einzeln wiederholt werden

Wer nicht sofort die gesamte Geschichte erneut beginnen möchte, kann bereits abgeschlossene Missionen separat wiederholen. Damit lassen sich verpasste Sammelobjekte und Herstellungsmaterialien nachträglich einsammeln.

Zusätzlich verfügen die Missionen über punktbasierte Herausforderungen. Für erfolgreiche Durchläufe gibt es unter anderem Materialien, Sammlerstücke und weitere Flaschen für Logans Whiskey-Sammlung.

Das Endgame setzt sich damit aus mehreren Bereichen zusammen:

New Game Plus mit übernommener Ausrüstung und exklusiven Anpassungen

einzeln wiederholbaren Missionen

zusätzlichen Punkte-Herausforderungen

noch nicht gefundenen Sammelobjekten und Materialien

optionalen Nightmare Doors zu Logans Vergangenheit

freischaltbaren Anzügen und Verbesserungen

„Marvel’s Wolverine“ erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PS5. Insomniac verspricht auf der normalen PS5 zudem einen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde und aktiviertem Raytracing.

Wie gefallen euch Wolverines Mutantenkräfte und das Wut-System? Reichen euch New Game Plus und wiederholbare Missionen als Endgame oder hättet ihr euch zusätzliche Inhalte gewünscht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.