GTA 6: Rockstar bestätigt riesige Map – dreimal so groß wie die Welt von RDR2

Die Spielwelt von „GTA 6“ fällt offenbar noch größer aus als bislang angenommen. Nach einer neuen Angabe von Rockstar Games besitzt die Karte ungefähr die dreifache Größe des spielbaren Gebiets aus „Red Dead Redemption 2“. Damit dürfte Leonida zur bislang größten offenen Welt des Studios werden.

Die Größenangabe stammt aus einem Bericht der New York Times, die für eine umfangreiche Vorschau mit Rockstar Games sprechen konnte. Demnach bestätigte das Studio, dass die gesamte Karte von „GTA 6“ etwa dreimal so groß wie das begehbare Gebiet aus „Red Dead Redemption 2“ ausfällt.

Rockstar spricht von einer „sehr großen Karte“

Rob Nelson, Co-Studioleiter von Rockstar North, bezeichnet die Spielwelt als eine „große, sehr große Karte“. Sie umfasst nicht nur Vice City, sondern zahlreiche weitere Regionen des fiktiven US-Bundesstaates Leonida.

Der Extended Look vermittelte bereits einen Eindruck von dieser Vielfalt. Zu sehen waren dicht befahrene Straßen in Vice City, Wohnviertel, Strände, Inseln, ländliche Gebiete, Sümpfe und weitläufige Wasserflächen.

Zu den bislang bekannten oder gezeigten Regionen gehören unter anderem:

Vice City

Vice Beaches

die Leonida Keys

die Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosia

Mount Kalaga

zahlreiche kleinere Inseln und Ortschaften

Die Landschaft soll sich dabei nicht lediglich durch ihre Optik unterscheiden. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Tierarten, Aktivitäten, Geschäfte und zufällige Ereignisse sollen den einzelnen Gebieten eine eigene Identität verleihen.

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Was bedeutet „dreimal so groß wie RDR2“?

Die neue Angabe lässt sich nicht ohne Weiteres in eine exakte Fläche umrechnen. Rockstar vergleicht die gesamte Karte von „GTA 6“ ausdrücklich mit dem spielbaren Gebiet von „Red Dead Redemption 2“.

Community-Berechnungen unterscheiden dagegen häufig zwischen Landmasse, Wasserflächen und nicht erreichbaren Randgebieten. Dadurch entstehen unterschiedliche Ergebnisse, obwohl sie sich auf dieselben Spiele beziehen.

Bisherige Fan-Schätzungen gingen davon aus, dass Leonida rund 1,7-mal so viel Landfläche wie die Karte von „GTA 5“ besitzen könnte. Im Vergleich zur begehbaren Landmasse von „Red Dead Redemption 2“ ergaben diese Berechnungen ungefähr den Faktor 2,3.

Die nun von Rockstar genannte Größenordnung von drei zu eins muss diesen Schätzungen nicht zwangsläufig widersprechen. Das Studio könnte neben der Landmasse auch befahrbare Gewässer, Inseln und andere erreichbare Bereiche berücksichtigen.

Eine offizielle Quadratkilometerzahl oder die vollständige Karte hat Rockstar bislang nicht veröffentlicht.

Vice City allein soll größer als Los Santos ausfallen

Das Zentrum der Spielwelt bildet Vice City. Nach bisherigen Analysen soll bereits das zusammenhängende Stadtgebiet ungefähr die Dimensionen von Los Santos aus „GTA 5“ erreichen oder sogar übertreffen.

Hinzu kommen Vice Beach, vorgelagerte Inseln und zahlreiche weitere Regionen außerhalb der Metropole. Dadurch unterscheidet sich der Aufbau deutlich von „GTA 5“, dessen große südliche Stadt durch ausgedehnte Berg- und Wüstenlandschaften ergänzt wurde.

Leonida scheint stärker aus mehreren eigenständigen Regionen zu bestehen. Im Extended Look führten Straßenschilder unter anderem zu den Rialto Islands, Vice Beaches, River Bridge und Downtown Tiquesta. Die Streckenführung und der dichte Verkehr könnten dafür sorgen, dass Entfernungen trotz schneller Fahrzeuge spürbar bleiben.

Die Welt soll nicht nur größer, sondern dichter werden

Die reine Fläche ist für Rockstar offenbar nicht das entscheidende Merkmal. Das Studio möchte eine offene Welt erschaffen, in der sich Spieler auch abseits der Missionen längere Zeit beschäftigen können.

Bestätigt oder im offiziellen Material gezeigt wurden unter anderem Fitnessstudios, Basketball, Tauchen, Angeln, Kajakfahren, Jetskis, Fallschirmspringen und Bootsfahrten. Hinzu kommen Geschäfte, Restaurants, soziale Netzwerke, zufällige Begegnungen und eine stärker reagierende Bevölkerung.

Rockstar hat für die Gestaltung der NPCs sogar ein eigenes Team aufgebaut. Kleidung, Bewegungen und Verhalten sollen sich abhängig vom jeweiligen Wohnort und sozialen Umfeld unterscheiden.

Die große Karte soll daher nicht nur möglichst viel Entfernung zwischen zwei Punkten schaffen. Sie bildet die Grundlage für unterschiedliche Lebensräume, Bevölkerungsgruppen und Aktivitäten.

Leonida schon jetzt interaktiv erkunden

Bis Rockstar die vollständige Karte veröffentlicht, setzt sich das Bild von Leonida aus offiziellen Trailern, Screenshots, Straßenschildern und gemeinschaftlicher Recherche zusammen.

Auf unserer interaktiven GTA-6-Karte bei GTADB.net könnt ihr die bislang bekannten Gebiete, Landschaften und Fundorte selbst erkunden. Verschiedene Filter trennen unter anderem Landschaften, Trailer-Szenen und Screenshots voneinander.

Da „GTA 6“ noch nicht erschienen ist, können einzelne Positionen derzeit nur näherungsweise bestimmt werden. Die Karte wird fortlaufend ergänzt und angepasst, sobald Rockstar neue offizielle Informationen veröffentlicht.

„GTA 6“ erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Wie wichtig ist euch die Größe der Spielwelt? Möchtet ihr ein möglichst gewaltiges Leonida erkunden oder sind euch Dichte und abwechslungsreiche Aktivitäten wichtiger als die reine Fläche? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.