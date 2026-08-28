GTA 6: Fitnessstudio soll Mitgliedschaft, Proteinshakes und Stat-Boni bieten

Das Fitnessstudio in „GTA 6“ dient offenbar nicht nur als Kulisse. Jason und Lucia sollen dort gezielt trainieren, ihre körperlichen Werte verbessern und verschiedene Hilfsmittel verwenden können. Bevor es an die Geräte geht, benötigen die beiden anscheinend sogar eine Mitgliedschaft.

Die neuen Einzelheiten stammen vom YouTuber TGG. Dieser durfte nach eigenen Angaben bereits rund drei Stunden aus „GTA 6“ bei Rockstar North sehen. Rockstar Games hat die konkreten Details zum Fitnessstudio bislang nicht selbst öffentlich bestätigt.

Ohne Mitgliedschaft kein Training

Laut TGG können Jason und Lucia nicht einfach ins nächstgelegene Fitnessstudio spazieren und sofort mit dem Training beginnen. Zunächst muss an der Rezeption eine Mitgliedschaft abgeschlossen werden.

Anschließend stehen verschiedene Trainingsgeräte und Umkleideräume zur Verfügung. Jason und Lucia können das Fitnessstudio offenbar sogar gemeinsam besuchen. Ob beide Figuren gleichzeitig trainieren oder sich dort lediglich zusammen aufhalten können, bleibt noch offen.

Damit würde Rockstar das Fitnessstudio stärker in die Spielwelt einbinden. Statt eines simplen Menüs erwartet Spieler anscheinend ein vollständig begehbarer Ort mit eigenen Abläufen und Interaktionsmöglichkeiten.

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Übungen sollen Gesundheit und Ausdauer verbessern

Das Training verändert nicht nur das Aussehen der beiden Hauptfiguren. Regelmäßige Besuche im Fitnessstudio sollen sich zusätzlich auf spielerische Werte wie Gesundheit, Kraft und Ausdauer auswirken.

Während einer gezeigten Szene lag Lucia auf einer Hantelbank. Die Wiederholungen wurden dabei über Tasteneingaben ausgeführt. Eine kreisförmige Anzeige informierte offenbar über den Fortschritt der jeweiligen Übung.

Nach mehreren abgeschlossenen Kraftübungen soll Lucia einen zeitlich begrenzten Bonus auf ihre Gesundheit erhalten haben. Regelmäßiges Training könnte darüber hinaus dauerhafte Verbesserungen der körperlichen Werte ermöglichen.

Wie groß die Unterschiede im eigentlichen Spiel ausfallen, ist noch nicht bekannt. Es bleibt beispielsweise offen, ob eine trainierte Figur länger sprinten, härter zuschlagen oder mehr Schaden einstecken kann.

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Proteinshakes erleichtern das Training

Innerhalb des Fitnessstudios sollen außerdem Getränkeautomaten stehen. Dort können sich Spieler unter anderem Proteinshakes kaufen.

Diese verleihen Jason und Lucia laut dem Bericht vorübergehend bessere Kraft- und Ausdauerwerte. Dadurch sollen bei bestimmten Übungen mehr Wiederholungen möglich sein. Andere Lebensmittel und Getränke könnten ebenfalls kurzfristige Boni gewähren.

Das deutet auf zwei unterschiedliche Arten von Verbesserungen hin: Regelmäßiges Training entwickelt die Figuren langfristig weiter, während ausgewählte Verbrauchsgegenstände zeitlich begrenzte Vorteile bieten.

TGG spricht außerdem von einer Fitness-App auf dem Smartphone. Diese soll Informationen zu Trainingseinheiten und körperlichem Fortschritt anzeigen. Auch dieses Detail wurde von Rockstar bislang nicht öffentlich erläutert.

Körperliche Veränderungen sind offiziell bestätigt

Dass Ernährung und Training das Erscheinungsbild von Jason und Lucia beeinflussen, hatte Rockstar bereits bestätigt. Wer viel isst, kann zunehmen, während regelmäßige Bewegung Muskeln aufbaut und die Statur sichtbar verändert.

Auch fehlender Schlaf hinterlässt Spuren im Gesicht und am Körper. Der persönliche Lebensstil der beiden Hauptfiguren soll dadurch stärker sichtbar werden als noch bei Michael, Franklin und Trevor in „GTA 5“.

Die nun beschriebenen Stat-Boni, Proteinshakes und die notwendige Mitgliedschaft gehen jedoch über die bisher offiziell kommunizierten Informationen hinaus. Sie beruhen vorerst auf den Eindrücken eines einzelnen Preview-Teilnehmers.

Erinnerungen an GTA: San Andreas

Das System erinnert stark an „GTA: San Andreas“. Dort konnte CJ durch Training Muskeln aufbauen, seine Ausdauer verbessern und seinen Körper abhängig von der Ernährung deutlich verändern.

„GTA 5“ verfügte zwar ebenfalls über Werte für Stärke, Ausdauer oder Fahrkönnen, verzichtete jedoch auf ein vergleichbar ausführliches Fitnessstudio-System. In „GTA 6“ scheint Rockstar beide Ansätze miteinander zu verbinden und stärker in die offene Spielwelt einzubauen.

Eine Verpflichtung soll das Training allerdings nicht darstellen. Wer keine Lust auf regelmäßige Besuche im Fitnessstudio hat, kann diese offenbar ignorieren. Die dadurch gewährten Vorteile sollen hilfreich sein, den weiteren Spielverlauf aber nicht grundlegend verändern.

„GTA 6“ erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Wie gefällt euch das ausführlichere Fitnesssystem? Freut ihr euch über zusätzliche Rollenspielelemente oder möchtet ihr in „GTA 6“ nicht regelmäßig Ernährung und Training verwalten müssen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.