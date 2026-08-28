GTA 6: Den 27-minütigen Extended Look könnt ihr jetzt kostenlos auf YouTube sehen

Der ausführliche „GTA 6“-Extended-Look ist jetzt kostenlos auf YouTube verfügbar. Nachdem die Präsentation am Donnerstagabend zunächst exklusiv für Netflix-Abonnenten gezeigt wurde, hat Rockstar Games das knapp 27-minütige Video inzwischen auf seinem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Damit lässt sich das bislang umfangreichste offizielle Gameplay-Material zu „Grand Theft Auto 6“ nun ohne Netflix-Konto und beliebig oft ansehen. Das Video steht außerdem auf der offiziellen GTA-6-Webseite zur Verfügung.

Hier könnt ihr den GTA-6-Extended-Look ansehen

Rockstar veröffentlichte das Video am 28. August um 3 Uhr deutscher Zeit – genau sechs Stunden nach der Premiere auf Netflix:

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Der Extended Look besitzt eine Laufzeit von knapp 27 Minuten und wurde vollständig anhand von Ingame-Aufnahmen der PS5-Version erstellt. Ob dabei eine reguläre PS5 oder eine PS5 Pro zum Einsatz kam, geht aus Rockstars Hinweis nicht eindeutig hervor.

Das zeigt Rockstar im neuen GTA-6-Video

Die Präsentation beginnt unmittelbar mit einer längeren Mission rund um Jason und Lucia. Nach einer Schießerei fliehen beide vor der Polizei und kämpfen sich gemeinsam aus einem Gebäude. Später zeigt Rockstar weitere Missionen, Verfolgungsjagden und ruhigere Momente aus dem Alltag der beiden Hauptfiguren.

Zu den auffälligsten Neuerungen gehören:

der Wechsel zwischen Jason und Lucia

eine dreidimensional dargestellte Minimap

ein überarbeitetes Waffenrad

ein detailliertes Fahrzeug-Schadensmodell

zahlreiche begehbare Innenräume

dichte Verkehrs- und Passantensimulationen

Freizeitaktivitäten wie Tauchen, Basketball und Training

Kanus, Jet-Skis, Airboats und weitere Wasserfahrzeuge

unterschiedliche Kleidungsstücke und Frisuren

eine Vielzahl kleiner Interaktionsmöglichkeiten

Unter anderem kann Jason den Kühlschrank öffnen, aus verschiedenen Getränken wählen und sich anschließend vor den Fernseher setzen. Dort laufen mehrere satirische Werbespots, die den bekannten Humor der Reihe fortsetzen.

Auch die offene Spielwelt nimmt einen großen Teil der Präsentation ein. Zu sehen sind Vice City, ländliche Regionen, Gewässer und die Sümpfe der Grassrivers. Verschiedene Szenen deuten zudem an, dass Rockstar die Erkundungs- und Freizeitmöglichkeiten gegenüber „GTA 5“ deutlich erweitert.

Release weiterhin im November 2026

„GTA 6“ erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Falls ihr gestern nicht bei der Netflix-Premiere dabei wart, könnt ihr den vollständigen Extended Look jetzt direkt auf YouTube nachholen. Unsere ausführliche Zusammenfassung mit den wichtigsten Neuerungen findet ihr ebenfalls auf PlayCentral.de.