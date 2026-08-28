Schedule Rehab Business angekündigt – Koop-Entzugsklinik kommt 2026 auf Steam

Mit Schedule: Rehab Business kündigt sich auf Steam ein neues Koop-Spiel an, das die bekannte Geschäftsidee von Schedule I kurzerhand umkehrt. Statt ein kriminelles Drogenimperium aufzubauen, übernehmen Nutzer allein oder gemeinsam die Leitung einer chaotischen Entzugsklinik.

Entwickelt und veröffentlicht wird die Simulation vom Studio Paislop. Der Release ist für das vierte Quartal 2026 auf dem PC geplant, ein genauer Termin und ein Preis stehen bislang allerdings noch nicht fest.

Chaotischer Klinikalltag im Online-Koop

Wie funktioniert Schedule: Rehab Business? Im Mittelpunkt steht eine Einrichtung, deren Patienten nicht unbedingt freiwillig an ihrer Genesung arbeiten. Das Personal muss den Betrieb organisieren, Zwischenfälle bewältigen und verhindern, dass die Bewohner aus der Klinik fliehen oder erneut zu Drogen greifen.

Dabei setzt das Spiel auf überzeichneten Humor, physikbasierte Interaktionen und reichlich Koop-Chaos. Die Entzugsklinik kann im Einzelspielermodus oder zusammen mit Freunden im Online-Koop betrieben werden. Hinzu kommen eine Charakteranpassung, Steam-Erfolge und Unterstützung für die Steam Cloud.

Zu den bislang bestätigten Gameplay-Elementen gehören:

Eine Entzugsklinik allein oder gemeinsam mit Freunden im Online-Koop leiten

Patienten mithilfe selbst angebauter, pflanzlicher Produkte beim Entzug unterstützen

Fluchtversuche verhindern und ausgebrochene Patienten zurückbringen

Spezielle Pflanzen anbauen und im Klinikbetrieb einsetzen

Über Behandlungsmethoden entscheiden und bei Bedarf strengere Maßnahmen ergreifen

Die Entwickler nennen außerdem kurze, unrealistische Nahkampfbegegnungen sowie Themen rund um Sucht und Rehabilitation. Eine realistische oder besonders ernsthafte Simulation ist offenbar nicht geplant. Schedule: Rehab Business wirkt vielmehr wie ein bewusst albernes Freunde-Spiel, bei dem unvorhersehbare Situationen und gemeinsames Scheitern zum Konzept gehören.

Deutliche Parallelen zu Schedule I

Warum wird das Spiel bereits mit Schedule I verglichen? Neben dem ähnlich aufgebauten Namen erinnert vor allem die Präsentation an den erfolgreichen Drogenhandelssimulator von TVGS. Die stilisierten Figuren, die Perspektive und Teile der Umgebung weisen erkennbare Gemeinsamkeiten auf, wodurch Schedule: Rehab Business schnell wie ein umgedrehter Ableger wirkt.

Der zentrale Unterschied liegt jedoch im Szenario. Schedule I lässt Nutzer illegale Waren herstellen, verkaufen und ein kriminelles Netzwerk aufbauen. Schedule: Rehab Business verlagert die Handlung dagegen auf die andere Seite und macht aus dem Drogenhandel eine chaotische Rehabilitationseinrichtung.

Schedule I erschien am 24. März 2025 im Early Access und erhält weiterhin Aktualisierungen. Mit Version 0.4.6 wurden am 31. Juli 2026 unter anderem Gamepad-Unterstützung und Optimierungen ergänzt. Ob Schedule: Rehab Business ebenfalls zunächst im Early Access startet oder direkt als vollständige Version erscheint, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Release im vierten Quartal 2026

Welche Angaben zum Steam-Release stehen bereits fest? Schedule: Rehab Business soll im vierten Quartal 2026 erscheinen und eine deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel bieten. Eine vollständige deutsche Sprachausgabe ist nicht angekündigt.

Ob das Spiel trotz seiner auffälligen Ähnlichkeiten eine eigene Identität entwickeln kann, dürfte stark von der Qualität des Koop-Modus und der Vielfalt des Klinikalltags abhängen. Die ungewöhnliche Umkehrung der Schedule-I-Formel könnte jedenfalls für einige unterhaltsame Abende mit Freunden sorgen.

Was haltet ihr von Schedule: Rehab Business und den deutlichen Parallelen zu Schedule I? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.