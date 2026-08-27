Yami Kids für Steam – düsterer Creature-Collector mit über 80 Oni

Mit Yami Kids kündigt sich für Steam ein ungewöhnlicher Creature-Collector an, der bekannte Zutaten aus Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Persona 4 miteinander verbindet. Statt einer unbeschwerten Reise durch eine farbenfrohe Welt erwartet euch jedoch ein düsteres Rollenspiel über Mord, Wiedergeburt und Rache.

Entwickelt wird der Titel von Yanako RPGs und GameDevTosh. Die Veröffentlichung ist für den 22. September 2026 auf dem PC geplant, während eine spielbare Demo bereits über Steam verfügbar ist.

Ein Geschwisterpaar zwischen Leben und Tod

Worum geht es in Yami Kids? Im Mittelpunkt stehen die Zwillinge Yuki und Yumi Yami, die nach einem gewaltsamen Tod in der Unterwelt landen. Dort kämpfen sie ums Überleben und versuchen gleichzeitig herauszufinden, wer für die Jagd auf ihre Familie verantwortlich ist.

Yuki ist der ungefähr fünf Minuten ältere Bruder und würde alles tun, um seine Schwester zu beschützen. Yumi wiederum interessiert sich auffällig stark für Feuer und unheimliche Dinge. Ihre schwierige Kindheit in den Slums hat beide geprägt und bildet die Grundlage für eine deutlich ernstere Geschichte, als man sie von vielen klassischen Monster-Sammelspielen kennt.

Die Handlung dreht sich um familiäre Bindungen, Verlust und den Wunsch nach Vergeltung. Besonders die Ermittlungen rund um die Mörder der Familie erinnern an die Mystery-Elemente aus Persona 4, während die Reisen zwischen der Welt der Lebenden und der Unterwelt allgemein starke Persona-Vibes versprühen.

Mehr als 80 Oni für taktische Kämpfe

Welche Kreaturen lassen sich in Yami Kids sammeln? Auf ihrer Reise können die Zwillinge Verträge mit mehr als 80 Oni schließen. Die Wesen lassen sich beschwören, sammeln und trainieren, bevor sie in klassischen rundenbasierten Auseinandersetzungen eingesetzt werden.

Neben Duellen zwischen einzelnen Monstern sind auch Kämpfe mit zwei Oni pro Seite vorgesehen. Damit setzt das RPG auf eine vertraute Grundlage, möchte durch unterschiedliche Team-Kombinationen und taktische Entscheidungen aber genügend Raum für eigene Strategien bieten.

Optisch orientiert sich Yami Kids an älteren Handheld-Rollenspielen und präsentiert seine Welt mit Pixelgrafik aus der Vogelperspektive. Hinter der Retro-Fassade stecken allerdings moderne Komfortfunktionen, mehrere Schwierigkeitsgrade und verschiedene Optionen zur Anpassung des Spielablaufs. Auf Steam wird derzeit ausschließlich Englisch als unterstützte Sprache aufgeführt.

Shadow-Duelle mit tödlichen Konsequenzen

Warum erinnern die Kämpfe an Yu-Gi-Oh!? Besonders deutlich wird dieser Einfluss bei den sogenannten Shadow-Duellen. Diese gefährlichen Begegnungen finden ausschließlich nachts statt und lassen Contractors mit ihren Oni-Teams gegeneinander antreten.

Eine Niederlage bedeutet dabei nicht nur, dass das eigene Team kampfunfähig wird. Wer ein Shadow-Duell verliert, stirbt und wird in die Unterwelt geschickt. Dort warten eigenartige Orte, besondere Gegenstände und zusätzliche Aufgaben, bevor die Rückkehr in die Welt der Lebenden möglich wird.

Aus Pokémon übernimmt Yami Kids somit das Sammeln und Trainieren von Kreaturen, während die Shadow-Duelle an Yu-Gi-Oh! erinnern und die Mordermittlungen Parallelen zu Persona 4 aufweisen. Trotz dieser erkennbaren Vorbilder soll das Indie-RPG mit seiner düsteren Geschichte und dem Wechsel zwischen Diesseits und Jenseits eine eigene Identität entwickeln. Der Umfang fällt voraussichtlich kompakter aus als bei großen Genrevertretern und konzentriert sich auf eine vergleichsweise kurze Geschichte.

Wie gefällt euch die Mischung aus Creature-Collector, Mystery-Handlung und gefährlichen Shadow-Duellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.