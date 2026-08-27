Der neue Extended Look zu GTA 6 zeigt erstmals ausführlich die Minimap während einer Autofahrt durch Vice City. Rockstar setzt auf eine (zumindest) dreidimensionale Darstellung der umliegenden Gebäude. Außerdem demonstriert das offizielle Material einen Wechsel von Lucia zu Jason, dessen Kameraführung an GTA 5 erinnert.

Beide Beobachtungen stammen aus der knapp 27-minütigen Präsentation. Den vollständigen Ablauf haben wir im PlayCentral-Liveticker zum Extended Look festgehalten.

So sieht die neue 3D-Minimap in GTA 6 aus

Als Jason und Lucia in einem älteren Wagen durch Vice City fahren, ist unten links die Minimap eingeblendet. Anders als die weitgehend flache Karte aus GTA 5 hebt die neue Darstellung die Gebäude als dreidimensionale Formen hervor. Dadurch lassen sich die Bebauung und die unmittelbar angrenzenden Straßenzüge räumlich erfassen.

Eine rosafarbene Linie führt zum markierten Ziel. Die Anzeige nennt dafür eine Entfernung von 1,86 Meilen. Die Präsentation zeigt damit sowohl die Routenführung als auch die Maßeinheit der eingeblendeten Distanz.

Mehr lässt sich aus dieser Szene noch nicht sicher ableiten. Rockstar erklärt weder, ob sich die Minimap vergrößern oder drehen lässt, noch ob Perspektive, Farben und Detailgrad angepasst werden können. Auch über Symbole, Filter oder eine separate große Kartenansicht macht der Extended Look keine Angaben.

Wechsel von Lucia zu Jason aus der Vogelperspektive

Später springt Lucia mit einem Fallschirm von einer hohen Plattform. Noch während des Flugs setzt der Charakterwechsel ein: Die Kamera entfernt sich stark von Lucia, fährt in eine hohe Vogelperspektive und nähert sich anschließend Jason, der bei einem Freund sitzt.

Das Grundprinzip ähnelt dem Wechsel zwischen Michael, Franklin und Trevor in GTA 5. Dort zog sich die Kamera ebenfalls weit über Los Santos zurück, bevor sie zur ausgewählten Figur hinunterfuhr. Der Extended Look bestätigt somit eine vergleichbare visuelle Überleitung für Jason und Lucia.

Nicht bestätigt ist dagegen, ob der Wechsel in der offenen Welt jederzeit möglich ist, welche Einschränkungen während Missionen gelten oder wie lange der Übergang auf den verschiedenen Konsolen dauert. Die Präsentation zeigt eine konkrete Situation, aber kein vollständiges Menü und keine Erklärung der Regeln.

Warum die Szene den bisherigen Stand ergänzt

Rockstar hatte bereits vor dem Extended Look weitere Details zum gemeinsamen und getrennten Spiel mit den beiden Hauptfiguren genannt. Unser Hintergrundbericht erklärt, wie Jason und Lucia ihre Rollen wechseln können. Die neue Präsentation ergänzt diese Angaben um eine sichtbare Demonstration der Kamerafahrt.

Die 3D-Minimap besitzt davon unabhängig eigenen Nachrichtenwert: Erstmals ist die Navigation während einer längeren Fahrt klar zu erkennen. Rockstar hat die gezeigte Oberfläche allerdings noch nicht als endgültig bezeichnet. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.