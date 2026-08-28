Red Dead Online – Bis 31. August dreifache Belohnungen und Gratis-Outfit

Rockstar Games lockt Fans von Red Dead Redemption 2 noch einmal in den Online-Wilden-Westen. Bis einschließlich 31. August 2026 laufen in Red Dead Online mehrere Bonusaktionen, über die sich zusätzliche RDO$, Erfahrungspunkte, Gold und kostenlose Belohnungen verdienen lassen.

Die Inhalte stehen über das aktuelle kostenlose Spielupdate zur Verfügung. Einen separaten kostenpflichtigen Download gibt es nicht. Wer die August-Vorteile nutzen möchte, sollte jedoch nicht zu lange warten, denn nach dem 31. August 2026 endet die Aktion.

Dreifache Belohnungen für Missionen und Sammler

Welche Boni bietet Red Dead Online bis zum 31. August 2026? Im Mittelpunkt stehen die Telegramm-Missionen. Sämtliche Aufträge dieser Kategorie zahlen aktuell dreifache RDO$, dreifache Erfahrungspunkte und dreifaches Gold aus. Dazu zählen unter anderem die Missionsreihen A Tough Business, Skeldings Contract und Strange Tales of the West.

Die Telegramme können bei einem Postamt oder über die Lagertruhe abgeholt werden. Anschließend öffnet ihr die Tasche, wechselt zu Dokumente und wählt dort den gewünschten Auftrag aus. Gerade für Fans, die ihren Charakter weiterentwickeln oder ihren Goldvorrat auffüllen möchten, können sich mehrere Durchläufe lohnen.

Auch Sammler profitieren von der laufenden Aktion. Der Verkauf vollständiger Sammlersets bringt bis zum 31. August 2026 dreifache RDO$. Zusätzlich gibt es dreifache RDO$ und Erfahrungspunkte für Sammlerstücke, die mithilfe des Metalldetektors und der Pennington-Feldschaufel entdeckt werden. Wer über Wochen hinweg Wertgegenstände gesammelt hat, erhält damit eine gute Gelegenheit, seinen Bestand besonders gewinnbringend zu verkaufen.

Kostenlose Kleidung und eine Schatzkarte

Welche kostenlosen Downloads und Belohnungen können Fans erhalten? Sammler auf Rang 20 dürfen sich in der letzten Augustwoche das Frontiersman-Halstuch sichern. Dabei handelt es sich um das abschließende Teil des Frontiersman-Outfits, dessen weitere Bestandteile im Verlauf des Monats verteilt wurden.

Zum vollständigen Outfit gehören folgende Gegenstände:

Frontiersman-Hose

Frontiersman-Gürtel

Frontiersman-Stiefel

Frontiersman-Halbchaps

Frontiersman-Hemd

Frontiersman-Hosenträger

Frontiersman-Halstuch

Eine weitere kostenlose Belohnung wartet in der aktuellen Featured Series. Wer zwischen dem 25. August und dem 31. August 2026 ein Match der Hardcore Pro Series gewinnt, bekommt eine Belohnung für die Burned Town Treasure Map. Im Verlauf des Monats standen zuvor bereits die Hardcore Elimination Series, die Takeover Series und die Explosive Series im Fokus.

Letzte Chancen bei den Free-Roam-Events

Wie lassen sich weitere dreifache Belohnungen verdienen? Auch die Free-Roam-Events Trade Route und Condor Egg gehören zum Augustprogramm. In Trade Route muss ein mit wertvollen Waren beladener Zug gegen angreifende Banditen verteidigt werden. Das Event eignet sich besonders für Fans kooperativer Aktivitäten.

Condor Egg richtet sich dagegen vor allem an Sammler. Die Teilnehmenden suchen innerhalb des vorgegebenen Gebiets nach dem wertvollen Kondorei. Beide Events zahlen bis zum 31. August 2026 dreifache RDO$ und dreifache Erfahrungspunkte aus.

Damit bietet das letzte Augustwochenende zahlreiche Gründe für eine Rückkehr zu Red Dead Online. Besonders attraktiv sind die Telegramm-Missionen durch ihre Kombination aus Geld, Erfahrung und Gold, während Sammler sowohl beim Entdecken als auch beim Verkaufen ihrer Fundstücke deutlich schneller vorankommen können.

Kehrt ihr für die kostenlosen Belohnungen und dreifachen Boni nach Red Dead Online zurück? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.