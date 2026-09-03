Resident Evil: Neuer Filmtrailer lässt Zombies über Raccoon City regnen

Im Rahmen der aktuellen State of Play wurde ein neuer Trailer zum kommenden Resident-Evil-Film gezeigt. Die düsteren Szenen führen nach Raccoon City und vermitteln einen blutigen Eindruck davon, wie Regisseur Zach Cregger den Ausbruch des T-Virus für das Kino inszeniert.

Der Film erzählt keine bekannte Handlung aus den Spielen nach, sondern setzt auf eine neue Hauptfigur. Austin Abrams übernimmt die Rolle des medizinischen Kuriers Bryan, der während einer Lieferung in die Katastrophe hineingerät.

Eine verhängnisvolle Lieferung nach Raccoon City

Bryan soll medizinisches Material zum Raccoon City General Hospital bringen. Seine Fahrt führt ihn in die verschneite Umgebung der Stadt, während sich die Situation zunehmend zuspitzt und die ersten Untoten auftauchen.

Der neue Trailer zeigt unter anderem, wie Zombies von Hausdächern auf die Straße stürzen. Bryan stellt dabei schnell fest, dass die vermeintlich leblosen Körper noch immer eine Gefahr darstellen. Weitere Szenen deuten auf eine gewalttätige Flucht durch die von der Epidemie erfasste Stadt hin.

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Neue Geschichte während der Ereignisse aus Resident Evil 2

Die Handlung spielt parallel zum Ausbruch in Raccoon City, der aus Resident Evil 2 bekannt ist. Trotzdem handelt es sich nicht um eine direkte Neuverfilmung des Spiels. Figuren wie Leon S. Kennedy und Claire Redfield stehen daher nicht im Mittelpunkt.

Stattdessen soll Bryan die Ereignisse aus der Perspektive eines gewöhnlichen Menschen erleben, der vollkommen unvorbereitet in den Zusammenbruch der Stadt gerät. Damit kann der Film bekannte Orte und Elemente aus der Spielereihe verwenden, ohne die Geschichte eines bestimmten Teils erneut nachzuerzählen.

Auch mit dem Videospiel Resident Evil Requiem ist die Produktion nicht gleichzusetzen. Film und Spiel sind voneinander unabhängige Projekte.

Wer steckt hinter dem neuen Resident-Evil-Film?

Regie führt Zach Cregger, der zuvor mit den Horrorfilmen Barbarian und Weapons auf sich aufmerksam machte. Das Drehbuch verfasste er gemeinsam mit Shay Hatten, der unter anderem an John Wick: Kapitel 4 und Army of the Dead beteiligt war.

Neben Austin Abrams gehören folgende Darsteller zur Besetzung:

Paul Walter Hauser

Zach Cherry

Kali Reis

Johnno Wilson

Produziert wird der Film von Constantin Film gemeinsam mit Vertigo Pictures, PlayStation Productions, Columbia Pictures und Davis Films. Constantin Film war bereits an den früheren Realverfilmungen der Reihe beteiligt.

Bei der Neuverfilmung handelt es sich weder um eine Fortsetzung der Filmreihe mit Milla Jovovich noch um einen direkten Nachfolger von Resident Evil: Welcome to Raccoon City aus dem Jahr 2021. Stattdessen startet die Marke abermals mit einer eigenständigen Geschichte im Kino.

Wann startet Resident Evil im Kino?

Der neue Resident-Evil-Film startet am 17. September 2026 in den deutschen Kinos. In den USA folgt der Kinostart einen Tag später.

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