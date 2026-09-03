Until Dawn 2 hat einen Release-Termin – Dr. Hill kehrt ebenfalls zurück

Sony und Firesprite Games haben den Veröffentlichungstermin von Until Dawn 2 bekannt gegeben. Das cineastische Horrorspiel erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für PlayStation 5. Vorbestellungen für die Standard Edition und die Digital Deluxe Edition beginnen am 10. September 2026.

Ein neuer Trailer zeigt außerdem mehr von der Handlung, den spielbaren Figuren und den folgenschweren Entscheidungen. Wie im Vorgänger können sämtliche Mitglieder der Gruppe überleben oder den Ereignissen zum Opfer fallen.

Geisterjäger reisen auf die Insel Akishima

Im Mittelpunkt steht die achtköpfige Crew des YouTube-Kanals „Dead True“, deren Mitglieder vor laufender Kamera angeblich paranormale Phänomene untersuchen. Zu der Gruppe gehören:

Owen

Mina

Nate

Reagan

Izzy

Luke

Josie

Cameron

Zum Team gehört außerdem ein tierischer Begleiter. Ob auch dieser die Geschichte überleben kann, hängt offenbar ebenfalls von den Entscheidungen der Spieler ab.

Zu Beginn besucht die Crew das aus dem ersten Until Dawn bekannte Blackwood-Sanatorium. Dort produziert sie eine Folge über die tragischen Ereignisse, die sich zwölf Jahre zuvor ereignet haben. Die neue Praktikantin Izzy, gespielt von Sarah Catherine Hook, entdeckt dabei etwas, das die Pläne des Teams durchkreuzt.

Später begegnet die Gruppe auf der HorrorCon in Sydney einer Frau namens Yoona. Sie hat einen übernatürlichen Angriff überlebt und trägt eine auffällige nekrotische Narbe. Ihre Warnung führt die Crew schließlich zur abgelegenen Insel Akishima im Südpazifik.

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Verlassenes Ferienresort birgt ein altes Geheimnis

Auf Akishima befand sich einst ein luxuriöses Ferienresort, das in den 1970er-Jahren unter ungeklärten Umständen geschlossen wurde. Die Insel ist seitdem verlassen, ihre Geheimnisse reichen laut Firesprite jedoch mehrere Jahrhunderte zurück.

Die Reise entwickelt sich entsprechend schnell zu einem Überlebenskampf. Der neue Trailer zeigt mehrere Entscheidungen, die den weiteren Verlauf der Geschichte verändern können.

Owen, dargestellt von Dacre Montgomery, muss beispielsweise entscheiden, ob er einem Signal folgt und nach seinem vermissten Freund Nate sucht. Alternativ kann er einen Umweg über eine instabile Brücke nehmen und eine seltsam lebendig wirkende Bar untersuchen. Dort könnten sich wichtige Hinweise verbergen – gleichzeitig lässt er Nate dadurch länger allein.

Co-Moderatorin Mina steht vor einer nicht weniger unangenehmen Wahl. Während einer Liveübertragung soll sie für ein Ritual einen Hahn opfern. Spieler können der Forderung folgen, das Tier freilassen oder stattdessen Minas eigenes Blut einsetzen.

Dispatch-Macher helfen bei der Geschichte

Für die Handlung arbeitet Firesprite Games mit AdHoc Studio zusammen. Das Entwicklerteam ist unter anderem für das narrative Adventure Dispatch bekannt.

Die Zusammenarbeit soll für glaubwürdige Figuren, pointierte Dialoge, komplexe Beziehungen und zahlreiche verzweigte Entscheidungen sorgen. Jede Interaktion kann sich auf den weiteren Verlauf auswirken und darüber entscheiden, welche Mitglieder der Dead-True-Crew das Ende erreichen.

Until Dawn 2 setzt damit das bekannte Butterfly-Effect-System des ersten Teils fort. Kleine Entscheidungen können später unerwartete und tödliche Konsequenzen auslösen.

Dr. Hill ist wieder dabei

Auch ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Peter Stormare übernimmt erneut die Rolle von Dr. Hill. Die Figur begleitete bereits das ursprüngliche Until Dawn und konfrontierte die Spieler zwischen den einzelnen Kapiteln mit psychologischen Fragen.

Wer eine der beiden Editionen vorbestellt, erhält zusätzliche Inhalte rund um Dr. Hill:

klassisches Until-Dawn-Outfit

Akishima-Insel-Festtagsoutfit

Dr.-Hill-Wackelköpfe als versteckte Sammelobjekte

Die Digital Deluxe Edition enthält darüber hinaus ein Y2K-Neon-Paket mit alternativen Kostümen für alle acht Mitglieder der Gruppe. Ebenfalls enthalten sind die sogenannten „Dioramen des Todes“. Darin lassen sich freigeschaltete Todesszenen noch einmal aus besonderen Perspektiven betrachten.

Until Dawn 2 erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für PS5. Vorbestellungen starten am 10. September.

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