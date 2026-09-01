Marvel’s Wolverine zeigt sich im neuen Trailer: Kämpfe, Spielwelt und Features im Fokus

Bis zum Release von Marvel’s Wolverine dauert es nicht mehr lange. Am 15. September 2026 erscheint das neue Actionspiel von Insomniac Games exklusiv für die PlayStation 5. Kurz vor dem Launch hat Sony nun einen weiteren Trailer veröffentlicht, der neue Eindrücke aus den Kämpfen, der Spielwelt und Logans Geschichte liefert.

Der Trailer wird von Liam McIntyre begleitet, der im Spiel James „Logan“ Howlett verkörpert. Dabei geht es nicht nur um die Action, sondern auch um verschiedene Gameplay-Features und die erzählerische Ausgangslage des Spiels.

Neuer Trailer zeigt Wolverine in Aktion

Im Mittelpunkt stehen erwartungsgemäß Wolverines Fähigkeiten im Kampf. Der neue Trailer zeigt mehrere actionreiche Szenen und soll einen Eindruck davon vermitteln, wie Insomniac Logans körperliche Stärke und seine Mutantenfähigkeiten spielerisch umsetzt.

Daneben zeigt Sony weitere Ausschnitte aus der Spielwelt und gibt zusätzliche Hinweise auf die Hintergrundgeschichte des Protagonisten.

Damit liefert der Trailer kurz vor dem Release noch einmal einen kompakten Überblick über die wichtigsten Bereiche von Marvel’s Wolverine.

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Liam McIntyre spricht Logan

Eine wichtige Rolle im neuen Material spielt Liam McIntyre, der James „Logan“ Howlett seine Stimme beziehungsweise Performance verleiht.

McIntyre führt als Erzähler durch den Trailer und stellt dabei verschiedene Aspekte des Spiels vor. Sony hatte bereits zuvor weitere Details zu Wolverines Mutantenfähigkeiten und Gameplay-Mechaniken veröffentlicht.

Mehr Informationen dazu gibt es auch im offiziellen PlayStation Blog.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September für PS5

Lange müssen Fans auf das fertige Spiel nicht mehr warten. Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5.

Das Spiel wird als Standard Edition sowie als Digital Deluxe Edition angeboten. Die digitale Version kann über den PlayStation Store vorbestellt werden, während die Standard Edition zusätzlich über PlayStation Direct erhältlich ist.

Vorbesteller der Digital Deluxe Edition erhalten verschiedene zusätzliche Inhalte, darunter exklusive Anzüge und Klauen sowie weitere Boni.

Insomniac setzt nach Spider-Man auf Wolverine

Für Insomniac Games ist Marvel’s Wolverine das nächste große Marvel-Projekt nach den erfolgreichen Spider-Man-Spielen des Studios.

Während Spider-Man stark auf Beweglichkeit und akrobatische Kämpfe setzt, steht bei Wolverine ein wesentlich körperlicherer Protagonist im Mittelpunkt. Der neue Trailer unterstreicht noch einmal, dass Insomniac diese Unterschiede auch spielerisch herausarbeiten möchte.

Wie umfangreich die gezeigten Features letztlich ausfallen und wie sich Wolverines Fähigkeiten im vollständigen Spiel entwickeln, dürfte sich schon in wenigen Tagen zeigen.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5. Den neuen Trailer sowie weitere Informationen findet ihr über die offiziellen Kanäle von PlayStation.

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