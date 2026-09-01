Red Dead Online im September 2026: Dreifache Belohnungen, Gratis-Outfit und seltene Kleidung kehren zurück

Rockstar Games startet in Red Dead Online in einen neuen Event-Monat. Vom 1. September bis einschließlich 5. Oktober 2026 stehen vor allem Schwarzbrenner im Mittelpunkt. Wer Moonshine verkauft oder die Story-Missionen rund um Maggie Fike spielt, erhält den gesamten Monat über dreifache Belohnungen.

Zusätzlich gibt es wöchentlich wechselnde Gratis-Belohnungen, zurückkehrende zeitlich begrenzte Kleidung und ein kostenloses Community-Outfit. Auch Free-Roam-Missionen und die Featured Series werfen deutlich mehr Geld und Erfahrung ab.

3-fache Belohnungen für Schwarzbrenner

Das zentrale Thema im September ist die Schwarzbrenner-Rolle. Für abgeschlossene Moonshiner Sales zahlt Rockstar bis zum 5. Oktober:

3x RDO$

3x Rollen-XP

3x XP

Dasselbe gilt für die Moonshiner Story Missions, in denen ihr Maggie Fike beim Wiederaufbau ihres Schwarzbrenner-Geschäfts unterstützt.

Wer seine Rolle ohnehin noch aufleveln oder etwas Geld verdienen möchte, bekommt damit für mehrere Wochen einen deutlichen Bonus.

Diese Geschenke gibt es jede Woche

Für mindestens einen abgeschlossenen Moonshine-Verkauf pro Woche verteilt Rockstar außerdem wechselnde Belohnungen.

Vom 1. bis 7. September gibt es das Emote Ta-Da. Vom 8. bis 14. September folgt das Emote This Guy.

Danach stehen mehrere Kleidungsstücke auf dem Programm:

Zeitraum Belohnung 1.–7. September Ta-Da-Emote 8.–14. September This-Guy-Emote 15.–21. September Schwarze Woodland-Handschuhe 22.–28. September Blaue Plaid Cap 29. September–5. Oktober Schwarzer Winter Shotgun Coat

Für jede Belohnung müsst ihr im jeweiligen Zeitraum mindestens einen Moonshine-Verkauf abschließen.

Zapatero-Outfit für Spieler ab Rang 50

Auch unabhängig von den Schwarzbrenner-Verkäufen gibt es mehrere Boni.

Spieler ab Rang 50 erhalten das Zapatero Outfit sowie die Golden Spirit Buckle, wenn sie Red Dead Online im Laufe des Event-Zeitraums spielen.

Schwarzbrenner bekommen zudem beim Einloggen die beiden Bar-Fotografien Emerald Ranch und Falls Moonshiner Bar.

Wer eine Featured Series gewinnt, erhält außerdem die braune Porter Jacket. Für den Abschluss von drei beliebigen täglichen Herausforderungen gibt es den schwarz-roten Carbow Double Bandolier.

Seltene Kleidung ist wieder erhältlich

Rockstar bringt im September außerdem mehrere Kleidungsstücke zurück, die normalerweise nicht dauerhaft im Katalog verfügbar sind.

Dazu gehören:

Chambliss Corset

Charro Jacket

Leavitt Jacket

Lister Hat

Owanjila Hat

Wer eines dieser Teile noch für seinen Charakter benötigt, hat damit bis zum Ende des aktuellen Event-Zeitraums wieder Gelegenheit dazu.

3x RDO$ und XP in Free-Roam-Missionen

Nicht nur Schwarzbrenner profitieren im September.

Für Free-Roam-Missionen bei Fremden zahlt Rockstar ebenfalls den gesamten Monat über:

3x RDO$ und 3x XP.

Damit lohnt sich auch das klassische Erledigen von Aufträgen in der offenen Spielwelt wieder deutlich mehr als normalerweise.

Featured Series ebenfalls mit dreifacher Auszahlung

Auch die wöchentlich wechselnde Featured Series bietet bis zum 5. Oktober dreifache Belohnungen in Form von RDO$ und XP.

Die Rotation sieht folgendermaßen aus:

1.–7. September: Hardcore Plunder and Spoils of War Series

Hardcore Plunder and Spoils of War Series 8.–14. September: Lemoyne Series

Lemoyne Series 15.–21. September: Hardcore Last Stand

Hardcore Last Stand 22.–28. September: Ambarino Series

Ambarino Series 29. September–5. Oktober: Hardcore Pro Series

Wer zusätzlich eine Featured Series gewinnt, sichert sich wie erwähnt die braune Porter Jacket.

Kostenloses Community-Outfit bis Oktober

Zum Abschluss gibt es erneut ein Community-Inspired Outfit, dieses Mal basierend auf einem Ensemble des Reddit-Nutzers nerdygeekybisaya.

Die einzelnen Kleidungsstücke können bis zum 5. Oktober kostenlos über den Wheeler, Rawson & Co. Catalogue beansprucht werden.

Zum Outfit gehören:

Opulent Vest

Doily Shirtwaist für weibliche Charaktere beziehungsweise Everyday Shirt für männliche Charaktere

Folded String Tie

Bandito Pants

Worn Roper Boots

Das Outfit ist farblich passend zum Schwarzbrenner-Thema des aktuellen Monats zusammengestellt.

Das lohnt sich im September besonders

Wer Red Dead Online derzeit noch regelmäßig spielt, sollte vor allem die dreifachen Auszahlungen für Moonshiner Sales und Story-Missionen mitnehmen. Dazu kommen die wöchentlichen Gratisgegenstände und mehrere Kleidungsstücke, die nur zeitweise verfügbar sind.

Der gesamte Event-Zeitraum läuft vom 1. September bis 5. Oktober 2026. Alle Details findet ihr direkt im offiziellen Rockstar Games Newswire.

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