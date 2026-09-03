LEGO PlayStation offiziell angekündigt – Preis, Release und alle Details zum PS1-Set

Nach mehreren Leaks ist es jetzt offiziell: Sony und die LEGO Group bringen die erste PlayStation als nahezu originalgroßes Klemmbausteinmodell auf den Markt. Das Set besteht aus 1.911 Teilen und erscheint im Oktober 2026 für 159,99 Euro.

Neben der grauen PS1 gehört auch der ursprüngliche PlayStation-Controller zum Lieferumfang. Im Inneren der Konsole verbergen sich zudem zwei kleine Dioramen, die an die Klassiker Gran Turismo und Ape Escape erinnern.

LEGO PlayStation erscheint im Oktober

Der Verkauf beginnt in Deutschland am 1. Oktober 2026 über PlayStation Direct. LEGO Insiders erhalten ebenfalls ab dem 1. Oktober einen vorgezogenen Zugang.

Ab dem 4. Oktober 2026 wird das Set regulär über den offiziellen LEGO-Onlineshop und die LEGO Stores angeboten. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 159,99 Euro.

Die wichtigsten Angaben im Überblick:

Teile: 1.911

1.911 Preis: 159,99 Euro

159,99 Euro Breite: 26 Zentimeter

26 Zentimeter Maßstab: nahezu 1:1

nahezu 1:1 PlayStation Direct: ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 LEGO Insiders: ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 LEGO Stores und LEGO.com: ab 4. Oktober 2026

Mit einer Breite von 26 Zentimetern fällt die aufgebaute LEGO-Konsole nur unwesentlich kleiner als das ursprüngliche PlayStation-Modell aus. Das Set richtet sich damit eindeutig an erwachsene Fans und Sammler, die sich ein größeres Ausstellungsstück ins Regal stellen möchten.

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Konsole besitzt funktionierende Tasten

LEGO beschränkt sich nicht auf eine rein äußerliche Nachbildung. Die Power- und Open-Tasten besitzen funktionierende Mechanismen. Der aus Klemmbausteinen zusammengesetzte Controller lässt sich außerdem an die Konsole anschließen.

Sony und LEGO haben nach eigenen Angaben eng zusammengearbeitet, um typische Merkmale der 1994 veröffentlichten PlayStation möglichst detailliert nachzubilden. Während des Aufbaus sollen Fans außerdem auf verschiedene versteckte Anspielungen aus der Geschichte der Konsole stoßen.

Bild quelle: Sony Interactive Entertainment / The LEGO Group

Besonders auffällig sind die beiden herausnehmbaren Dioramen. Sie können entweder in der PlayStation untergebracht oder unabhängig von der Konsole ausgestellt werden.

Gran Turismo und Ape Escape verstecken sich im Inneren

Das Gran-Turismo-Diorama zeigt eine kleine Rennstrecke samt Miniaturfahrzeugen. Damit erinnert es an die Rennspielreihe, deren erster Teil 1997 in Japan und 1998 in Europa für die PlayStation erschien.

Das zweite Diorama widmet sich Ape Escape. Zu sehen ist eine kleine Inselszene mit einem der bekannten Affen. Die Leuchte auf dessen Helm kann wahlweise mit einem blauen oder roten Element dargestellt werden.

Damit bestätigen Sony und LEGO zahlreiche Angaben aus den vorherigen Leaks. Schon vor der offiziellen Vorstellung waren unter anderem die Zahl von 1.911 Teilen, die annähernd originalgetreue Größe sowie die beiden Dioramen durchgesickert.

Bild quelle: Sony Interactive Entertainment / The LEGO Group

Was ist mit dem angeblichen Astro-Bot-Set?

Nicht bestätigt wurde bislang die zuvor gemeldete kostenlose Astro-Bot-Zugabe. In der offiziellen Ankündigung erwähnt Sony weder ein zusätzliches Set noch eine entsprechende Kaufaktion.

Damit bleibt offen, ob das gemeldete Astro-Bot-Modell später separat angekündigt wird, nur in bestimmten Märkten erhältlich ist oder überhaupt erscheint. Käufer sollten deshalb vorerst ausschließlich mit den offiziell vorgestellten Bestandteilen der LEGO PlayStation rechnen.

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