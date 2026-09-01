Leak zeigt LEGO 11379 Bookshop Book Nook – 1690 Teile, Release wohl im Oktober 2026

LEGO bereitet offenbar den bislang umfangreichsten Book Nook der noch jungen Produktreihe vor. Eine inzwischen entfernte Händlerseite aus Neuseeland zeigte das unangekündigte LEGO Icons Set 11379 Bookshop Book Nook mit zahlreichen Produktbildern und ersten technischen Details.

Die versehentlich veröffentlichte Produktseite ging am 31. August 2026 online und verschwand bereits wenige Stunden später wieder. Mit 1.690 Teilen würde der neue Buchladen sämtliche bisherigen LEGO Bücherstützen übertreffen und sich vor allem an erwachsene Baumeister richten.

Ein detailreicher Buchladen für das Bücherregal

Welche Details bietet LEGO 11379 Bookshop Book Nook? Das aufklappbare Modell stellt einen zweistöckigen Buchladen dar, der im geschlossenen Zustand zwischen Romanen und anderen Büchern platziert werden kann. Im Inneren befinden sich umfangreiche Bücherregale, mehrere Leseplätze, Balkone auf der oberen Etage und eine geschwungene Wendeltreppe.

Weitere Details umfassen eine kleine Café-Theke, Pflanzen, Lampen und zahlreiche aus LEGO Steinen gebaute Bücher. Auf der Fassade ist der Name Brickville Books zu erkennen. Die Bilder deuten außerdem auf mehrere versteckte Anspielungen auf bekannte literarische Werke hin, konkrete Vorlagen wurden in der Händlerbeschreibung jedoch nicht genannt.

Zum Lieferumfang sollen zwei Minifiguren gehören, die einen Autor und einen Leser darstellen. Damit setzt LEGO erstmals innerhalb dieser Reihe auf einen allgemeinen Buchladen, statt eine konkrete Szene aus einem bekannten Franchise nachzubilden. Die Verpackung weist das Set als Modell für Erwachsene ab 18 Jahren aus.

Set Teile Alter Preis in Deutschland Veröffentlichung 76450 Buchstütze: Hogwarts Express 832 10+ 99,99 Euro Juni 2025 10351 Sherlock Holmes: Bücherstütze 1.359 18+ 119,99 Euro Juni 2025 10367 Der Herr der Ringe: Balrog Bücherstütze 1.201 18+ 119,99 Euro Juni 2025 76478 Bücherstütze: Dumbledores Büro 1.182 10+ 119,99 Euro 1. Juni 2026 11379 Bookshop Book Nook 1.690 18+ Noch nicht bestätigt Voraussichtlich Oktober 2026

Der Größenrekord gilt nur bei der Teilezahl

Warum ist das neue LEGO Book Nook nicht in jeder Hinsicht das größte Modell? Mit 1.690 Elementen liegt der Buchladen deutlich vor der bisherigen Spitzenposition. Sherlock Holmes: Bücherstütze kommt auf 1.359 Teile und besitzt damit rund 24 Prozent weniger Bausteine als das geleakte Set.

Bei den tatsächlichen Abmessungen sieht die Rangfolge allerdings anders aus. Den vorzeitig veröffentlichten Händlerangaben zufolge ist 11379 Bookshop Book Nook ungefähr 20 Zentimeter hoch und im geöffneten Zustand 40 Zentimeter breit. Die Balrog Bücherstütze erreicht aufgeklappt dagegen etwa 22 Zentimeter Höhe und 44 Zentimeter Breite.

Der neue Buchladen wäre somit das größte LEGO Book Nook nach Teilezahl, würde aber nicht die größte Fläche beanspruchen. Der hohe Umfang dürfte vor allem aus der dicht eingerichteten Innenarchitektur, den vielen Büchern und den kleinteiligen Dekorationen resultieren.

Eine offizielle Ankündigung von LEGO steht derzeit noch aus. Da einem Händler bereits Verpackungsbilder und Marketingmaterial vorlagen, könnte die Vorstellung des Sets zeitnah erfolgen. Ein Verkaufspreis und die Verfügbarkeit für Deutschland sind bislang nicht bestätigt.

Wie gefällt euch der allgemeine Buchladen im Vergleich zu den bisherigen Modellen aus Harry Potter, Sherlock Holmes und Der Herr der Ringe? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.