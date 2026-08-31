Leak listet 13 LEGO-Friends-Sets für Januar 2027, inklusive Heartlake City Mall

Für LEGO-Fans zeichnet sich bereits die erste große Neuheitenwelle des Jahres 2027 ab. Ein neuer Leak nennt 13 bislang unangekündigte Sets aus der Themenwelt LEGO Friends, die im Januar 2027 erscheinen sollen.

Die Modellnamen versprechen eine bunte Mischung aus Tieren, Partys, Geschäften und größeren Gebäuden für Heartlake City. Offiziell bestätigt hat die LEGO Group die Sets bisher nicht, weshalb sich Namen, Preise und Veröffentlichungstermine noch ändern können.

Die komplette Liste der geleakten Sets

Welche LEGO-Friends-Sets sollen im Januar 2027 erscheinen? Die geleakte Produktwelle umfasst insgesamt 13 Modelle. Die sinngemäß ins Deutsche übertragenen Namen reichen vom kleinen Baby-Panda-Spielplatz bis zum Einkaufszentrum von Heartlake City.

Deutsche Preise, Altersfreigaben und Teilezahlen stehen bislang nicht fest. Als gemeinsames Release-Zeitfenster wird für sämtliche Modelle der Januar 2027 genannt.

Setnummer Geleakter Setname Preis in Deutschland Release-Zeitfenster 42706 Baby-Panda-Spielplatz Noch offen Januar 2027 42708 Frühlingspicknick mit Häschen Noch offen Januar 2027 42709 Tierpflege- und Spielzentrum Noch offen Januar 2027 42711 Handtaschen- und Accessoire-Geschäft Noch offen Januar 2027 42712 Hunde-Modenschau Noch offen Januar 2027 42713 Leckerer Donut-Truck Noch offen Januar 2027 42714 Geburtstags-Cupcake Noch offen Januar 2027 42715 Schokoladen- und Süßwarengeschäft von Heartlake City Noch offen Januar 2027 42717 Familien-Puppenhaus Noch offen Januar 2027 42718 Freundschafts-Partybus Noch offen Januar 2027 42719 Einkaufszentrum von Heartlake City Noch offen Januar 2027 42726 Geburtstags-Pyjamaparty Noch offen Januar 2027 42728 Kunst- und Designschule von Heartlake City Noch offen Januar 2027

Neue Gebäude für Heartlake City

Welche Modelle stechen innerhalb der Produktwelle hervor? Besonders umfangreich dürften das Einkaufszentrum von Heartlake City mit der Setnummer 42719 und die Kunst- und Designschule mit der Nummer 42728 ausfallen. Beide könnten die Kulisse der LEGO-Friends-Welt um größere, dauerhaft bespielbare Gebäude erweitern.

Auch das Familien-Puppenhaus klingt nach einem ungewöhnlichen Konzept, bei dem LEGO möglicherweise mit unterschiedlichen Größenverhältnissen arbeitet. Der Freundschafts-Partybus dürfte dagegen stärker auf mobile Spielszenen setzen und könnte mehrere Minipuppen sowie Partyzubehör enthalten.

Mehrere kleinere Sets konzentrieren sich auf Tiere und Feiern. Dazu gehören der Baby-Panda-Spielplatz, das Frühlingspicknick mit Häschen, die Hunde-Modenschau, der Geburtstags-Cupcake und die Geburtstags-Pyjamaparty.

Ein mögliches Jubiläumsprogramm

Warum könnte die Welle für LEGO Friends besonders wichtig werden? LEGO Friends startete im Jahr 2012 und feiert damit 2027 sein 15-jähriges Bestehen. Ob die geleakten Modelle ausdrücklich als Jubiläumssets geplant sind, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Zum zehnjährigen Jubiläum veröffentlichte LEGO am 1. Januar 2022 insgesamt acht neue Friends-Sets. Im Mittelpunkt stand damals das Freundschaftsbaumhaus 41703, das mit versteckten Anspielungen auf frühere Modelle ausgestattet war.

Die neuen Angaben sind zugleich ein weiteres Zeichen dafür, dass LEGO sein Programm für Anfang 2027 vorbereitet. Parallel dazu kursieren Informationen über acht weitere Super-Mario-Sets, die ebenfalls für Januar 2027 vorgesehen sein sollen.

Welches der 13 geleakten LEGO-Friends-Sets würdet ihr euch am liebsten ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.