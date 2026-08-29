LEGO Halloweenkürbis-Laterne wird zum Millennium Falcon – nur mit Set-Teilen

Aus einem leuchtenden Halloweenkürbis wird plötzlich der Millennium Falcon. LEGO-Fan Brad Barber, online unter dem Namen CreationCaravan bekannt, hat das Set LEGO Halloweenkürbis-Laterne 40872 vollständig zerlegt und daraus eine ungewöhnliche Version des berühmten Raumschiffs aus Star Wars gebaut.

Das Besondere an diesem alternativen Modell ist die strenge Teileauswahl. Barber verwendete ausschließlich Steine, die in der Verpackung des ursprünglichen Sets enthalten sind. Dazu zählen auch die regulären Ersatzteile aus der Box, zusätzliche LEGO-Elemente waren jedoch nicht notwendig.

Halloween trifft auf Star Wars

Wie wurde aus dem LEGO-Kürbis ein Millennium Falcon? Die überwiegend orangefarbenen Bauteile bilden den flachen Rumpf und die charakteristische Silhouette des Raumschiffs. Obwohl die Farbgebung deutlich vom bekannten grauen Design abweicht, ist der Millennium Falcon auf den ersten Blick zu erkennen.

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Besonders kreativ fällt die Verwendung der Halloween-Elemente aus. Das im Dunkeln leuchtende Gespenst übernimmt die Rolle des seitlich angebrachten Cockpits, während die Spinne als Radarschüssel eingesetzt wird. Dadurch bleibt die Herkunft des Modells sichtbar, ohne dass die entscheidenden Merkmale des Star Wars-Schiffs verloren gehen.

Die Konstruktion soll nicht nur als Ausstellungsstück funktionieren. Laut Barber ist das Modell stabil genug, um damit in der Hand durch das Zimmer zu fliegen. Zusätzlich gehört ein passender Ständer zur alternativen Konstruktion, wodurch der orangefarbene Millennium Falcon auch im Regal eine gute Figur macht.

Ein vielseitiges LEGO-Set für 29,99 Euro

Welche Teile stecken in der Halloweenkürbis-Laterne 40872? Das seit dem 1. August 2026 erhältliche Set besteht aus 323 Teilen und kostet im offiziellen deutschen LEGO-Shop 29,99 Euro. Der eigentliche Kürbis ist 10 Zentimeter hoch, 12 Zentimeter breit und 12 Zentimeter tief.

Im Originalzustand besitzt das Modell einen Leuchtstein, der durch Druck auf den Stiel aktiviert wird. Zum Lieferumfang gehören außerdem eine Spinne und die Gespenst-Minifigur. LEGO empfiehlt das saisonale Bauset für Fans ab neun Jahren.

Barber hat bereits bewiesen, dass deutlich mehr in der Halloweenkürbis-Laterne steckt. Nur wenige Wochen vor dem Millennium Falcon verwandelte er dasselbe Set in das Pokémon Glumanda. Für Fans, die seine aktuelle Konstruktion nachbauen möchten, bietet der Designer eine kostenpflichtige PDF-Bauanleitung über Rebrickable an.

Der nächste Falcon aus ungewöhnlichen Teilen

Warum baut der LEGO-Fan immer neue Versionen des Millennium Falcon? Das Star Wars-Raumschiff ist inzwischen zu einem Markenzeichen des kreativen Baumeisters geworden. Die Kürbisvariante soll bereits seine 19. humorvolle Interpretation des legendären Frachters sein.

In der Vergangenheit dienten unter anderem Sets zu FIFA World Cup 2026, dem DeLorean und Lightning McQueen als Grundlage für weitere Varianten. Jede Konstruktion stellt Barber vor eine andere Herausforderung, da Form, Farben und verfügbare Bauteile vollständig vom jeweiligen Ausgangsset abhängen.

Gerade diese Einschränkung macht den Reiz des aktuellen Modells aus. Die Mischung aus Halloween-Dekoration und Star Wars-Ikone zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig selbst ein kleines saisonales LEGO-Set sein kann.

Wie gefällt euch der orangefarbene Millennium Falcon und würdet ihr die Halloweenkürbis-Laterne ebenfalls für einen alternativen Bau verwenden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.