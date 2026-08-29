PlayStation Plus September 2026 – Diese 4 monatlichen Spiele sind dabei

PlayStation Plus legt im September 2026 mit einem weiteren Open-World-Koop-Spiel nach. Nachdem bereits im August 2026 gleich zwei umfangreiche Mehrspieler-Abenteuer Teil der monatlichen Spiele waren, rückt nun Wobbly Life in den Mittelpunkt.

Die physikbasierte Sandbox gehört zu insgesamt vier Titeln, die Mitglieder ab dem 1. September 2026 ihrer Bibliothek hinzufügen können. Das Angebot gilt für alle drei Abo-Stufen Essential, Extra und Premium.

Chaotischer Koop-Spaß in Wobbly Life

Was bietet Wobbly Life bei PlayStation Plus? In Wobbly Life erkundet ihr eine offene Sandbox-Welt, in der nahezu alles interaktiv ist. Neben zahlreichen Minispielen und Geheimnissen warten Story-Missionen, Rätsel, unterschiedliche Jobs und jede Menge Fahrzeuge auf euch.

Das Abenteuer lässt sich allein oder mit bis zu drei weiteren Personen spielen. Unterstützt werden sowohl Online-Koop als auch lokaler Mehrspieler mit geteiltem Bildschirm. Damit eignet sich Wobbly Life besonders für Gruppen, die ohne großen Wettbewerbsdruck gemeinsam Unsinn anstellen und die Spielwelt erkunden möchten.

Zusätzliche Abwechslung liefert der Arcade-Modus mit verschiedenen Disziplinen und anpassbaren Einstellungen. Wobbly Life ist für PS4 und PS5 verfügbar und kann im deutschen PlayStation Store regulär für 24,99 Euro gekauft werden. Ab dem 1. September 2026 lässt es sich stattdessen im Rahmen von PlayStation Plus beanspruchen.

Vier monatliche Spiele im September 2026

Welche Spiele gehören zum September-Angebot? Sony stellt diesmal vier monatliche Titel bereit. Neben dem kooperativen Wobbly Life umfasst das Aufgebot Action, Sport und ein klassisch inszeniertes Rollenspiel.

Wobbly Life für PS4 und PS5

Sniper Elite: Resistance für PS4 und PS5

MLB The Show 26 für PS5

Chained Echoes für PS4

Sniper Elite: Resistance bietet eine vollständige Koop-Kampagne sowie den bekannten Axis-Invasion-Modus und Mehrspieler-Gefechte. MLB The Show 26 richtet sich dagegen an Baseball-Fans und enthält verschiedene Karriere- und Teammodi. Chained Echoes liefert ein Einzelspieler-Rollenspiel im 16-Bit-Stil, dessen Fantasywelt klassische Magie mit steuerbaren Mechs kombiniert.

Die vier Spiele stehen PlayStation Plus-Mitgliedern vom 1. September 2026 bis zum 5. Oktober 2026 zur Verfügung. Nach dem Beanspruchen bleiben sie mit dem eigenen Konto verbunden und können genutzt werden, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht.

Letzte Gelegenheit für die August-Spiele

Wie lange lassen sich die bisherigen Spiele sichern? Noch bis zum 31. August 2026 können Mitglieder Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk und Signalis ihrer Bibliothek hinzufügen. Danach werden sie durch das neue September-Aufgebot ersetzt.

Mit Big Walk und Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition hatte bereits der August 2026 einen deutlichen Koop-Schwerpunkt. Big Walk lässt bis zu zwölf Teilnehmer gemeinsam Rätsel lösen und neue Gebiete erschließen, während Dying Light 2 kooperative Zombie-Action für bis zu vier Personen bietet. Signalis ergänzt das Trio als atmosphärisches Einzelspieler-Survival-Horror-Spiel.

Am 15. September 2026 folgt anschließend die nächste Aktualisierung für den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium. Als bereits angekündigter Day-One-Titel soll RuneScape: Dragonwilds an diesem Termin zum Extra-Katalog stoßen.

Freut ihr euch auf Wobbly Life oder interessiert euch eines der anderen monatlichen Spiele mehr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.