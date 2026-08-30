Haunted Chocolatier – ConcernedApe meldet Fortschritte, Release bleibt offen

Seit der Ankündigung von Haunted Chocolatier warten Fans von Stardew Valley gespannt auf das nächste große Projekt von Eric Barone. Nun hat sich der unter dem Namen ConcernedApe bekannte Entwickler am 30. August 2026 mit einem offiziellen Lebenszeichen zurückgemeldet.

Konkrete neue Spielszenen oder einen Release-Termin gibt es zwar nicht. Dafür macht Barone deutlich, dass die Entwicklung weiterläuft und er zuletzt besonders produktiv an Haunted Chocolatier gearbeitet hat.

Neue Fortschritte bei Haunted Chocolatier

Wie weit ist die Entwicklung von Haunted Chocolatier? Einen genauen Fortschrittsstand nennt ConcernedApe in seinem aktuellen Beitrag nicht. Er bestätigt jedoch, dass er weiterhin aktiv an dem Spiel arbeitet und in der jüngeren Vergangenheit viel geschafft habe.

Obwohl der Entwickler gleichzeitig mit mehreren Verpflichtungen beschäftigt ist, bleibt Haunted Chocolatier für ihn das Projekt, an dem er am liebsten arbeiten möchte. Seine Motivation sei weiterhin hoch, was nach der langen Entwicklungszeit eine wichtige Nachricht für wartende Fans darstellt.

Besonders interessant ist seine Bemerkung über einige nicht näher beschriebene Neuerungen. Diese jüngsten Ergänzungen sollen dafür gesorgt haben, dass ihm Haunted Chocolatier bereits in seinem unfertigen Zustand viel Freude bereitet.

Mein Ziel ist es, ein Spiel zu erschaffen, auf das ich stolz bin und das ich selbst gerne spiele. Inzwischen bin ich mir sicher, dass mir das fertige Spiel gefallen wird. Tatsächlich spiele ich es schon jetzt gerne, besonders nach einigen meiner jüngsten Ergänzungen. Ich hoffe, dass es auch anderen gefallen wird, sobald es fertig ist.

Welche Systeme oder Inhalte damit gemeint sind, lässt Barone bewusst offen. Der Entwickler hält sich mit neuen Details traditionell zurück, da sich zahlreiche Bestandteile während der Produktion noch verändern können.

Qualität bleibt wichtiger als ein früher Release

Wann erscheint Haunted Chocolatier? Ein Release-Zeitfenster steht weiterhin nicht fest. ConcernedApe möchte sich nicht durch einen voreiligen Termin unter Druck setzen lassen und betont, dass er keine Abstriche bei der Qualität machen werde.

Die Entwicklung dauert auch deshalb länger, weil Barone Haunted Chocolatier weitgehend allein produziert. Wie bereits bei Stardew Valley übernimmt er zahlreiche Aufgaben selbst und möchte sicherstellen, dass die einzelnen Spielsysteme seinen Vorstellungen entsprechen.

Haunted Chocolatier verbindet Rollenspiel und Simulation miteinander. Im Mittelpunkt steht ein Chocolatier, der in einem verwunschenen Schloss lebt, seltene Zutaten sammelt, Schokolade herstellt und die fertigen Kreationen in einem eigenen Laden verkauft. Im Vergleich zu Stardew Valley soll das neue Abenteuer stärker in Richtung Action-RPG gehen.

Ein beruhigendes Signal für wartende Fans

Warum ist das neue Entwicklerupdate so wichtig? Nach längeren Phasen ohne große Enthüllungen entstehen schnell Zweifel am Zustand eines Projekts. Barones aktueller Beitrag bestätigt jedoch erneut, dass Haunted Chocolatier weder aufgegeben noch auf unbestimmte Zeit beiseitegelegt wurde.

Die Veröffentlichung erfolgt erst, wenn ConcernedApe mit dem Ergebnis zufrieden ist. Bis dahin bleibt Geduld gefragt, doch die zuletzt erzielten Fortschritte und seine positive Einschätzung des unfertigen Spiels sind vielversprechende Signale.

Freut ihr euch weiterhin auf Haunted Chocolatier oder fällt euch das Warten ohne Release-Termin zunehmend schwer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.