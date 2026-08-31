Palworld Card Game – Sleeve und Card Set Vol. 1 verschiebt sich auf 16. Oktober 2026

Fans des Palworld Official Card Game müssen sich beim ersten großen Zubehörpaket etwas länger gedulden. Bushiroad hat die Veröffentlichung des Sleeve & Card Set Vol. 1 vom 2. Oktober 2026 auf den 16. Oktober 2026 verschoben.

Damit erscheint das Set genau zwei Wochen später als ursprünglich geplant. Als Grund nennt der Publisher unvorhergesehene Umstände und entschuldigt sich bei wartenden Fans für die Verzögerung.

Offizielle Kartenhüllen und exklusive Karten

Welche Inhalte bietet das verzögerte Palworld-Set? Im Paket stecken 75 Kartenhüllen im regulären Format. Die Rückseiten zeigen ein Design mit dem aus Palworld bekannten Pal-Sphären-Motiv.

Hinzu kommen insgesamt zehn Karten, die sich auf fünf unterschiedliche Kartentypen verteilen. Jede Karte ist somit zweimal enthalten, wobei einzelne Exemplare durch eine Parallelversion ersetzt werden können.

Cattiva

Depresso

Chillet

Quivern

Grizzbolt

Die fünf Karten besitzen neue Fähigkeiten und sind zunächst exklusiv über dieses Zubehörpaket erhältlich. Bushiroad schließt allerdings nicht aus, dass die Karten später erneut gedruckt oder auf andere Weise verteilt werden. Für Sammler bleibt das Set dennoch interessant, da zwei der enthaltenen Karten garantiert als aufwendigere Parallelversionen beiliegen.

Weitere Palworld-Produkte folgen im Oktober

Wie geht es mit dem Palworld Official Card Game weiter? Die Verschiebung betrifft lediglich das Sleeve & Card Set Vol. 1. Der zweite reguläre Booster Legends Awaken soll weiterhin am 30. Oktober 2026 erscheinen und damit nur zwei Wochen nach dem Zubehörpaket folgen.

Legends Awaken umfasst 100 grundlegende Kartentypen sowie zusätzliche Parallelversionen. Vertreten sind rote, blaue, grüne, violette und farblose Karten. Zu den angekündigten Pals gehören unter anderem Chillet Ignis und Jetragon, wobei besonders die legendären Kreaturen im Mittelpunkt der Erweiterung stehen.

Das Palworld Official Card Game startete am 30. Juli 2026 mit dem ersten Booster Dawn of Palpagos. Zeitgleich erschienen zwei Trial Decks in den Farbkombinationen Rot und Blau sowie Grün und Violett. Jedes Einsteigerpaket enthält ein Hauptdeck mit 50 Karten, zehn Seelenkarten, eine Spielanleitung, eine Papiermatte, einen Lebenszähler und ein Boosterpack.

Der Produktplan bleibt gut gefüllt

Welche weiteren Veröffentlichungen sind bereits geplant? Nach Legends Awaken sollen am 18. Dezember 2026 zwei neue Trial Decks unter dem Namen Eternal Ascent erscheinen. Angeboten werden die Farbkombinationen Rot und Grün sowie Blau und Violett.

Bereits am 29. Januar 2027 soll anschließend der dritte Booster für das Palworld Official Card Game auf den Markt kommen. Konkrete Informationen zu dessen Karten, Pals und besonderen Spielmechaniken stehen derzeit noch aus.

Für Fans dürfte die aktuelle Verschiebung daher überschaubar bleiben. Statt am 2. Oktober 2026 können sie das erste offizielle Sleeve & Card Set nun ab dem 16. Oktober 2026 einplanen, bevor Ende desselben Monats bereits die nächste große Erweiterung erscheint.

Freut ihr euch auf das Zubehörpaket und die exklusiven Pal-Karten oder wartet ihr lieber auf Legends Awaken? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.