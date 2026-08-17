Palworld lehnt viele Crossover ab – was Pocketpair als passend ansieht

Palworld setzt bei Crossovern offenbar deutlich strengere Maßstäbe an, als ein Blick auf die bisherigen Kooperationen vermuten lässt. John Bucky Buckley, Leiter für Publishing und Kommunikation bei Pocketpair, hat erklärt, dass das Studio bereits eine überraschend große Zahl potenzieller Zusammenarbeiten abgelehnt oder während der Planung verworfen habe.

Auslöser war eine Diskussion über die Verbindung zwischen Palworld und Terraria. Obwohl die beiden Spiele nicht dieselbe Welt oder Hintergrundgeschichte teilen, betrachtet Buckley die umfangreiche Kooperation als gelungen und verweist auf Pocketpairs grundsätzlichen Ansatz: Der Spaß soll im Vordergrund stehen.

Pocketpair wählt Kooperationen bewusst aus

Warum lehnt Pocketpair so viele Palworld-Crossover ab? Laut Buckley reicht die Bekanntheit einer Marke nicht aus, um automatisch Inhalte für Palworld zu entwickeln. Eine mögliche Zusammenarbeit müsse trotz aller kreativen Freiheiten grundsätzlich zum Spiel und seinem ungewöhnlichen Mix aus Monsterfang, Überleben, Basenbau und Schusswaffen passen.

Wenn eine Zusammenarbeit wirklich keinen Sinn ergibt, würden wir sie natürlich niemals umsetzen. Ihr könnt euch schlicht nicht vorstellen, wie viele Kooperationen wir aus diesem Grund bereits abgelehnt oder verworfen haben. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Konkrete Namen nannte Buckley dabei nicht. Somit bleibt offen, welche bekannten Spiele oder Marken bereits Interesse an einem Auftritt auf den Palpagosinseln gezeigt haben. Die Aussage macht jedoch deutlich, dass Pocketpair Kooperationen nicht allein als kurzfristige Werbemaßnahme betrachtet.

Gleichzeitig versteht der Entwickler, dass ein Teil der Community einen stärkeren Fokus auf die Hintergrundgeschichte bevorzugen würde. Palworld folgt bei solchen Projekten allerdings keiner besonders strengen Lore, sondern erlaubt sich bewusst ungewöhnliche Kombinationen.

Ich finde, dass die Terraria-Kooperation in Palworld ziemlich großartig war. Ich verstehe vollkommen, dass einige Fans einen stärkeren Fokus auf die Lore bevorzugen würden, aber wir waren seit dem ersten Tag sehr offen damit, dass bei uns der Spaß an erster Stelle steht.

Terraria bleibt das größte Palworld-Crossover

Welche Kooperationen sind bisher in Palworld enthalten? Die erste große Zusammenarbeit innerhalb des Hauptspiels entstand mit Terraria. Das Update Tides of Terraria erschien am 25. Juni 2025 und brachte einen eigenen Dungeon, bekannte Gegner, besondere Ausrüstung und weitere Inhalte aus dem Sandbox-Abenteuer in die dreidimensionale Welt von Palworld.

Zu den auffälligsten Elementen gehört der Versiegelte Bereich von Terraria, in dem Fans auf Kreaturen und Bosse aus dem Spiel von Re-Logic treffen. Auch die legendäre Waffe Meowmere schaffte den Sprung nach Palworld. Gerade die farbenfrohen Monster und teilweise absurden Waffen von Terraria passen trotz unterschiedlicher Hintergrundgeschichten vergleichsweise gut zum chaotischen Stil des Survival-Spiels.

Am 17. Dezember 2025 folgte mit dem Sweet-Home-Update die Zusammenarbeit mit Ultrakill. Sie fiel deutlich kleiner aus und ergänzte unter anderem Ausrüstung, die an V1 und V2 aus dem schnellen Ego-Shooter angelehnt ist. Pocketpair zeigte damit, dass ein Crossover nicht immer einen kompletten Dungeon oder zahlreiche neue Gegner umfassen muss.

Palworld wächst über das Hauptspiel hinaus

Wie geht es mit Palworld weiter? Seit dem vollständigen Release von Version 1.0 am 10. Juli 2026 baut Pocketpair die Marke weiter aus. Eine neue Zusammenarbeit für das Hauptspiel wurde bislang nicht angekündigt, Buckleys Aussagen schließen weitere Gastauftritte jedoch keineswegs aus.

Parallel dazu entwickelt sich Palworld zunehmend zu einem größeren Franchise. Das offizielle Palworld-Kartenspiel erschien am 30. Juli 2026. Mit Palworld: Palfarm befindet sich außerdem eine Landwirtschaftssimulation für Steam in Arbeit, in der Pals beim Säen, Bewässern, Ernten und Herstellen von Gegenständen helfen.

Neue Crossover dürften daher weiterhin möglich sein, sofern Pocketpair eine spielerisch passende Idee findet. Die hohe Zahl verworfener Projekte zeigt zugleich, dass Fans nicht mit wahllosen Gastauftritten rechnen sollten. Qualität, Spielspaß und eine zumindest grob nachvollziehbare Verbindung zu Palworld bleiben offenbar die entscheidenden Kriterien.

Welche Spielemarke würde eurer Meinung nach perfekt zu Palworld passen? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.