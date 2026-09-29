Palworld Official Card Game – Sleeve and Card Set bringt 5 Promo-Karten

Das Palworld Official Card Game erweitert sein Angebot um fünf besondere Promo-Karten. Die neuen Motive erscheinen gemeinsam mit dem Sleeve & Card Set Vol. 1, das neben den Karten erstmals auch offizielles Zubehör für das noch junge Trading-Card-Game enthält.

Im Mittelpunkt stehen bekannte Pals aus dem Videospiel von Pocketpair. Sammler dürfen sich zudem über seltene OSR-Varianten mit großflächigen Illustrationen freuen, die jedem Set einen zusätzlichen Überraschungsfaktor verleihen.

Fünf Pals erhalten exklusive Karten

Welche Promo-Karten stecken im neuen Palworld-Set? Bushiroad hat insgesamt fünf unterschiedliche Karten vorgestellt. Jede davon ist zweimal enthalten, sodass Käufer zehn Karten erhalten und die neuen Pals direkt für den Deckbau verwenden können.

Cattiva mit Brimming Bravado

Depresso mit Midnight Overdrive

Chillet mit Final Frostneedle

Quivern mit Breath of the Wyvern

Grizzbolt mit Cascading Voltage

Zwei der zehn Karten werden zufällig durch seltene OSR-Versionen ersetzt. Dabei handelt es sich um besonders aufwendig gestaltete Full-Art-Varianten. Ob innerhalb eines Sets zweimal dieselbe OSR-Karte auftauchen kann, wurde bislang nicht bestätigt.

Zusätzlich enthält das Paket 75 Kartenhüllen im regulären Format. Ihr Design orientiert sich an der aus Palworld bekannten Pal-Sphäre. Damit verbindet das Produkt spielbares Material mit passendem Zubehör für ein vollständiges Deck.

Veröffentlichung nach kurzer Verschiebung

Wann erscheint das Sleeve & Card Set Vol. 1? Der internationale Veröffentlichungstermin ist der 16. Oktober 2026. Ursprünglich sollte das Zubehör bereits am 2. Oktober 2026 erscheinen, wurde von Bushiroad jedoch um zwei Wochen verschoben.

Die Veröffentlichung fällt in eine Phase, in der die Nachfrage nach dem Palworld Official Card Game weiterhin hoch ist. Erste Booster-Displays der Erweiterung Dawn of Palpagos waren bei zahlreichen Händlern schnell vergriffen und wurden teilweise zu deutlich höheren Preisen weiterverkauft.

Nachschub ist bereits geplant. Neben weiteren Exemplaren aus der ersten Produktion soll Ende Oktober 2026 eine zweite Auflage von Dawn of Palpagos ausgeliefert werden. Die Karten bleiben inhaltlich nahezu identisch, erhalten jedoch eine römische Zwei neben dem Copyright-Vermerk, um die neue Druckauflage kenntlich zu machen.

Weitere Erweiterung folgt Ende Oktober

Wie geht es mit dem Palworld Official Card Game weiter? Bereits am 30. Oktober 2026 erscheint mit Legends Awaken das zweite reguläre Booster-Set. Darin feiern unter anderem Chillet Ignis und Jetragon ihren Einstand im Kartenspiel.

Die Erweiterung führt außerdem das Merkmal Legendary ein. Entsprechend gekennzeichnete und besonders mächtige Pal-Karten dürfen sich jeweils nur einmal in der Basis eines Teilnehmers befinden. Zusammen mit den Nachdrucken von Dawn of Palpagos und den neuen Promo-Karten steht dem Trading-Card-Game damit ein umfangreicher Oktober bevor.

Welche der fünf Promo-Karten und OSR-Varianten würdet ihr am liebsten aus dem Set ziehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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