Palworld Card Game – drittes Booster-Set Eternal Ascent startet im Januar 2027

Das Palworld Official Card Game baut seinen Veröffentlichungsplan weiter aus. Bushiroad hat mit Eternal Ascent die dritte Booster Erweiterung angekündigt und zugleich den Erscheinungstermin auf den 29. Januar 2027 festgelegt.

Umfangreiche Kartenenthüllungen stehen zwar noch aus, doch erste Eckdaten sind bereits bekannt. Eternal Ascent soll 100 reguläre Kartentypen sowie zusätzliche Parallelversionen umfassen und Karten in Rot, Blau, Grün, Violett und Farblos enthalten.

Der nächste große Kartennachschub

Wann erscheint Eternal Ascent? Das dritte Set des Palworld Official Card Game kommt am 29. Januar 2027 in den Handel. Bushiroad will in den kommenden Wochen weitere Details zur Erweiterung veröffentlichen und nach und nach neue Karten vorstellen.

Nach aktuellem Stand dürften erneut zahlreiche bekannte Pals aus dem Survival Abenteuer vertreten sein. Erwartet wird eine Mischung aus nützlichen Begleitern für den frühen Spielverlauf und besonders mächtigen Kreaturen, die in Palworld erst deutlich später zu finden sind.

Auch farblose Karten kehren zurück. Diese lassen sich unabhängig von den gewählten Deckfarben einsetzen und können dadurch interessante Optionen für unterschiedliche Strategien eröffnen. Vorbestellungen sollen über teilnehmende lokale Fachhändler möglich sein, konkrete Bezugsquellen für Deutschland stehen allerdings noch aus.

Ein voller Veröffentlichungsplan bis 2027

Welche Erweiterungen erscheinen vor dem dritten Set? Bereits am 30. Oktober 2026 folgt mit Legends Awaken die zweite Booster Erweiterung. Sie bringt ebenfalls 100 reguläre Kartentypen sowie Parallelkarten und soll unter anderem Chillet Ignis und Jetragon enthalten.

Darüber hinaus sind neue Versionen bereits bekannter Pals wie Broncherry und Daedream geplant. Noch vor dem dritten Booster Set erscheinen am 18. Dezember 2026 zudem zwei Eternal Ascent Trial Decks in den Farbkombinationen Rot und Grün sowie Blau und Violett.

Den Anfang machte Dawn of Palpagos am 30. Juli 2026. Das erste Set wurde gemeinsam mit zwei Trial Decks veröffentlicht und legte mit Karten zu Pals wie Daedream, Chillet und Jormuntide den Grundstein für das Sammelkartenspiel. Nach dem starken Verkaufsstart kündigte Bushiroad zusätzliche Druckauflagen an, um der hohen Nachfrage entgegenzukommen.

Wichtiger Start ins neue Jahr

Welche Bedeutung hat Eternal Ascent für das Kartenspiel? Mit drei Booster Erweiterungen innerhalb weniger Monate verfolgt Bushiroad einen ambitionierten Zeitplan. Eternal Ascent soll dabei direkt zum Jahresbeginn 2027 für frische Deckideen sorgen und das verfügbare Kartenangebot deutlich erweitern.

Entscheidend wird sein, ob Produktion und Verteilung mit dem wachsenden Interesse Schritt halten können. Gleichzeitig dürfte die enge Abfolge neuer Sets Sammler und aktive Kartenfans motivieren, ihre Decks regelmäßig anzupassen und neue Farbkombinationen auszuprobieren.

Freut ihr euch auf Eternal Ascent, oder konzentriert ihr euch zunächst auf Legends Awaken? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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