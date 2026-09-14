Blackwood erscheint 2026 auf Steam – Auftragskiller, Ladenalltag, Shooter-Action

Mit Blackwood erscheint am 16. September 2026 ein ungewöhnlicher Third-Person-Shooter auf Steam, der gleich mehrere bekannte Einflüsse miteinander verbindet. Die rasanten Feuergefechte erinnern an 007 First Light, während brutale Nahkampfaktionen und präzise inszenierte Ausschaltungen deutliche John-Wick-Vibes versprühen.

Dazu kommen Elemente einer kriminellen Lebenssimulation, die Fans von GTA 6 ansprechen dürften. Eine offene Spielwelt bietet Blackwood allerdings nicht. Stattdessen setzt Entwickler AttritoM7 Productions auf ein lineares Einzelspieler-Abenteuer mit filmischer Präsentation und klar strukturierten Missionen.

Ein Auftragskiller mit bürgerlichem Doppelleben

Worum geht es in Blackwood? Im Mittelpunkt steht Anton Blackwood, der im New York des Jahres 2012 ein gefährliches Doppelleben führt. Tagsüber betreibt er einen DVD-Laden, verwaltet den Bestand, füllt Regale auf, legt Verkaufspreise fest und kann persönlich an der Kasse aushelfen.

Nachts nimmt Anton Aufträge als professioneller Killer an und bewegt sich durch die kriminelle Unterwelt der Stadt. Der Alltag folgt dabei einem festen Rhythmus aus Ladenmanagement, Hauptmissionen, Nebenaufträgen, Ausrüstungskäufen und der Vorbereitung auf kommende Einsätze.

Die beiden Identitäten spiegeln sich auch im Wirtschaftssystem wider. Sauberes Geld wird unter anderem für laufende Kosten, Ladenverbesserungen, Kleidung und Beziehungen benötigt. Schmutziges Geld aus Aufträgen lässt sich dagegen für seltene Waffen, Munition, Kampfausrüstung und besondere Ausschaltmanöver ausgeben. Ein Teil der illegalen Einnahmen wird regelmäßig gewaschen, wodurch Blackwood etwas vom kriminellen Simulationscharakter von GTA 6 erhält.

Filmreife Kämpfe zwischen John Wick und Max Payne

Wie spielt sich der neue Steam-Shooter? Anton kann Schusswaffen, Faustkampf und Objekte aus der Umgebung fließend miteinander kombinieren. Für die Animationen arbeitete das Studio mit echten Stuntdarstellern zusammen, die Bewegungen und Ausschaltmanöver per Motion-Capture-Verfahren aufzeichneten.

Hechtsprünge, Rollen und Rutschmanöver sollen dafür sorgen, dass die Action ständig in Bewegung bleibt. Besonders die Sprünge während eines Feuergefechts wecken Erinnerungen an Max Payne und dessen Shootdodge-System. Kontextabhängige Takedowns passen sich wiederum an die Position der Gegner und an Gegenstände in der Umgebung an.

Trotz Antons umfangreicher Fähigkeiten soll Blackwood anspruchsvoll bleiben. Eine frei anpassbare Choreografie-Funktion erlaubt es, freigeschaltete Takedowns in einer gewünschten Reihenfolge abzulegen. Dadurch können Fans ihren persönlichen Kampfstil zusammenstellen, ohne Geschwindigkeit, Schwierigkeitsgrad oder Gegnerverhalten zu verändern.

Drei Akte bis zum vollständigen Abenteuer

Wann erscheinen die einzelnen Inhalte von Blackwood? Der erste Akt startet am 16. September 2026 und umfasst vier Hauptmissionen sowie mehrere Nebenmissionen. Laut Entwickler soll dieser Abschnitt mehr als sechs Stunden Spielzeit bieten und einen eigenständigen Handlungsbogen erzählen.

Akt 1 erscheint am 16. September 2026 mit vier Hauptmissionen.

Akt 2 ist für März 2027 mit vier Hauptmissionen geplant.

Akt 3 soll im September 2027 mit fünf Hauptmissionen und einem alternativen Ende folgen.

Wer Blackwood kauft, erhält die späteren Akte als kostenlose Updates und muss sie nicht separat erwerben. Das Studio betont außerdem, dass es sich nicht um ein Early-Access-Spiel handelt. Zwischen den großen Veröffentlichungen sind weitere Verbesserungen sowie zusätzliche Nebenmissionen, Waffen, Gegner, Sammelobjekte und Takedowns möglich.

Blackwood erscheint zunächst für Windows-PCs über Steam. Eine deutsche Benutzeroberfläche, Synchronisation oder deutsche Untertitel werden zum Start nicht unterstützt. Parallel befindet sich bei Saber Interactive, dem Studio hinter Space Marine 2, ein offizielles John-Wick-Spiel in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin besitzt dieses Projekt bislang jedoch nicht.

Was haltet ihr von der Mischung aus 007 First Light, John Wick, Max Payne und GTA 6? Schreibt uns eure Meinung zu Blackwood in die Kommentare.

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