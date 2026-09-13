Swapmeat gratis auf Steam – So klappt der Key über Alienware Arena

Steam-Fans konnten sich am 13. September 2026 mit Swapmeat einen ungewöhnlichen Koop-Shooter kostenlos sichern. Die Vollversion wurde über Alienware Arena als Steam-Key verteilt und erforderte lediglich 25 Arena Reward Points, kurz ARP.

Die jüngste Schlüsselwelle ist inzwischen vollständig vergriffen. Da bereits zusätzliche Kontingente bereitgestellt wurden, kann sich ein erneuter Blick auf die Aktionsseite dennoch lohnen. Eine weitere Aufstockung ist allerdings nicht garantiert.

Der Weg zum kostenlosen Steam-Key

Wie lässt sich Swapmeat kostenlos beanspruchen? Sobald neue Keys verfügbar sind, benötigen Interessierte zunächst ein kostenloses Konto bei Alienware Arena. Anschließend müssen 25 ARP gegen einen Produktschlüssel eingetauscht werden, der sich über den Steam-Client aktivieren lässt.

Die erforderlichen Punkte können ohne Geldeinsatz gesammelt werden. ARP gibt es unter anderem für tägliche Anmeldungen, kurze Aufgaben, Steam-Quests, das Anschauen teilnehmender Twitch-Kanäle und die auf der Plattform verbrachte Zeit. Neue Konten müssen daher möglicherweise zunächst einige Aktivitäten abschließen.

Nach erfolgreicher Aktivierung bleibt Swapmeat dauerhaft in der eigenen Steam-Bibliothek. Regulär kostet der Titel in Deutschland 16,49 Euro. Mit 86 Prozent positiven Nutzerbewertungen fällt das bisherige Echo auf Steam zudem sehr ordentlich aus.

Mutationen als Kern des Roguelites

Was macht Swapmeat spielerisch besonders? Der Third-Person-Shooter schickt allein oder mit bis zu drei Freunden auf feindliche Planeten. Dort müssen Alienhorden beseitigt, Missionsziele erfüllt und mächtige Bosse bezwungen werden, bevor die eigene Lebensenergie oder die verfügbare Zeit ausgeht.

Der entscheidende Kniff steckt im Umgang mit besiegten Gegnern. Köpfe, Oberkörper und Beine der Aliens können direkt während eines Einsatzes übernommen werden. Dadurch entstehen spontane Builds mit neuen Fähigkeiten, etwa Dreifachsprüngen, platzierbaren Geschütztürmen oder explosiven Projektilen.

Zum Gesamtpaket gehören schnelle Solo- und Koop-Runden für ein bis vier Teilnehmer, unterschiedliche Planeten, besondere Bosskämpfe und eine dauerhafte Meta-Progression. Zwischen den Einsätzen lassen sich neue Waffen, Vorteile und permanente Verbesserungen freischalten. Optisch und humoristisch erinnert das Abenteuer an Revenge of the Savage Planet, während der Aufbau der Runs Parallelen zu Risk of Rain 2 zeigt.

Vom Early Access zur Vollversion

Wann ist Swapmeat erschienen? Das Indie-Studio One More Game veröffentlichte Swapmeat am 21. Oktober 2025 zunächst im Early Access. Die fertige 1.0-Version folgte am 17. Juni 2026 für PC und brachte das Roguelite in seine reguläre Veröffentlichungsphase.

Schon vor dem Release konnte das ungewöhnliche Konzept Aufmerksamkeit gewinnen. Bei den Devcom Indie Awards 2024 erhielt Swapmeat die Auszeichnung Creative Overkill. Der schräge Mix aus Körpertausch, satirischer Science-Fiction und hektischen Gefechten passt entsprechend gut zu diesem Preis.

Wer beim Swapmeat-Giveaway leer ausgeht, findet derzeit weitere kostenlose PC-Spiele. Im Epic Games Store können Astral Ascent und Luftrausers noch bis zum 17. September 2026 dauerhaft der Bibliothek hinzugefügt werden. Der anspruchsvolle 2D-Plattformer Hayfever wurde unterdessen auf Steam dauerhaft auf ein kostenloses Modell umgestellt.

Habt ihr einen Steam-Key für Swapmeat erwischt oder wartet ihr auf ein weiteres Kontingent? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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