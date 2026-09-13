Diablo 4 endet nach Lord of Hatred – keine weiteren Erweiterungen geplant

Für Diablo 4 endet überraschend früh eine wichtige Ära. Blizzard plant nach aktuellem Stand keine weiteren vollwertigen Erweiterungen für das Action-Rollenspiel. Lord of Hatred bleibt damit das zweite und zugleich letzte große Add-on.

Ganz vorbei ist die Reise durch Sanktuario allerdings nicht. Das Entwicklerteam will Diablo 4 weiterhin mit Saisons unterstützen und darin auch neue Geschichten erzählen. Gleichzeitig richtet sich ein wachsender Teil der Aufmerksamkeit bereits auf Diablo 5, das im Frühjahr 2029 erscheinen soll.

Lord of Hatred bildet den Abschluss

Warum erhält Diablo 4 keine weiteren Erweiterungen? Game Director Brent Gibson erklärte im Rahmen der BlizzCon 2026, dass sich Blizzard künftig auf die saisonalen Inhalte für Diablo 4 und die Entwicklung des Nachfolgers konzentriert. Die Geschichte rund um Mephisto und den Hass betrachtet das Team nach Lord of Hatred als abgeschlossen.

Wir konzentrieren uns vollständig auf die Saisons und darauf, Diablo 5 zu erreichen.

Diablo 4 erschien am 5. Juni 2023 und wurde anschließend um zwei große Add-ons erweitert. Vessel of Hatred folgte im Oktober 2024, während Lord of Hatred am 28. April 2026 veröffentlicht wurde. Die zweite Erweiterung führte die Handlung rund um Mephisto fort und brachte den Konflikt um den Fürsten des Hasses zu seinem vorläufigen Höhepunkt.

Viele Fans dürften dennoch mit mindestens einer weiteren Erweiterung gerechnet haben. Zwischen Diablo 3 und Diablo 4 lagen schließlich rund elf Jahre. Der aktuell vorgesehene Abstand zwischen Diablo 4 und Diablo 5 fällt mit etwa sechs Jahren deutlich kürzer aus, wodurch Blizzard offenbar schneller zu einem vollständigen Nachfolger übergehen möchte.

Saisonale Geschichten führen zum Nachfolger

Wie geht es mit Diablo 4 ohne neue Add-ons weiter? Blizzard will die laufenden Saisons nutzen, um die Entwicklung Sanktuarios weiterzuverfolgen. Dabei soll schrittweise eine Verbindung zu Diablo 5 entstehen, ohne dass der gesamte Weg bereits festgeschrieben ist. Die Reaktionen der Community sollen beeinflussen, welche Geschichten in den kommenden Saisons erzählt werden.

Die Ereignisse von Diablo 5 finden 100 Jahre nach allem statt, was in Diablo 4 geschieht.

Dieser große Zeitsprung lässt dem Studio reichlich Spielraum. In Diablo 5 soll der Fürst des Schreckens zurückkehren und Sanktuario bereits unter seine Kontrolle gebracht haben. Die saisonalen Handlungsstränge von Diablo 4 könnten zeigen, wie die Welt an diesen düsteren Punkt gelangt und welche Ereignisse Diablos Eroberung vorbereitet haben.

Das Ende der Erweiterungen bedeutet daher nicht automatisch das Ende des Supports. Gibson betonte, dass Diablo 4 noch sehr lange unterstützt werden soll, solange eine aktive Community vorhanden ist. Wie umfangreich neue Saisons ausfallen und ob sie neben Story-Inhalten auch größere Systeme oder Gebiete liefern, bleibt zunächst offen.

Ein früher Generationswechsel

Welche Bedeutung hat die Entscheidung für die Community? Mit nur zwei Erweiterungen fällt die große Content-Phase von Diablo 4 kürzer aus, als viele Fans erwartet haben dürften. Besonders nach den umfangreichen Überarbeitungen und Neuerungen aus Lord of Hatred wirkt der Wechsel zum nächsten Hauptteil vergleichsweise früh.

Bis zum geplanten Start von Diablo 5 im Frühjahr 2029 bleiben dennoch mehrere Jahre. In dieser Zeit muss Blizzard zeigen, ob saisonale Inhalte ausreichen, um Diablo 4 langfristig frisch zu halten und gleichzeitig eine überzeugende Brücke zur Geschichte des Schreckens zu bauen.

Wie findet ihr Blizzards Entscheidung, nach Lord of Hatred keine weiteren Erweiterungen für Diablo 4 zu veröffentlichen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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