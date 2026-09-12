Diablo 4 kommt auf Switch 2 – Age of Hatred Collection startet am 15.9.2026

Blizzard bringt Diablo 4 auf eine weitere Plattform. Die Diablo 4: Age of Hatred Collection erscheint bereits am 15. September 2026 für Nintendo Switch 2. Damit erreicht das Action-Rollenspiel mehr als drei Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung erstmals eine aktuelle Nintendo-Konsole.

Die Ankündigung erfolgte während der Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2026 in Anaheim. Der Veröffentlichungstermin fällt mit dem Start von Saison 15 zusammen, sodass Besitzer der Nintendo Switch 2 direkt in die neue Saison einsteigen können.

Das komplette Diablo 4 in einem Paket

Welche Inhalte stecken in der Age of Hatred Collection? Die neue Ausgabe umfasst das Hauptspiel sowie die beiden Erweiterungen Vessel of Hatred und Lord of Hatred. Neue Abenteurer erhalten dadurch Zugriff auf die bisher veröffentlichte Geschichte und können Sanctuary ohne zusätzliche Inhaltskäufe erkunden.

Auch die mit den Erweiterungen eingeführten Klassen sind direkt enthalten. Dazu gehören der Geistgeborene aus Vessel of Hatred und der Paladin aus Lord of Hatred. Gerade für Interessierte, die Diablo 4 bislang ausgelassen haben, stellt die Collection somit einen umfangreichen Einstieg dar.

Auf Nintendo Switch 2 unterstützt Diablo 4 sowohl HDR als auch den Touchscreen der Konsole. Dadurch soll sich das düstere Action-Rollenspiel auch unterwegs komfortabel bedienen lassen. Weitere technische Angaben zur Auflösung, Bildrate oder benötigten Speichergröße wurden zunächst nicht genannt.

Wichtige Einschränkungen der Handelsversion

Was müssen Käufer vor dem Kauf beachten? Die physische Ausgabe wird als Code-in-a-Box angeboten. In der Verpackung befindet sich damit keine klassische Softwarekarte und auch keine Softwareschlüssel-Karte, sondern lediglich ein einmalig einlösbarer Downloadcode.

Nach der Aktivierung lässt sich das Spiel deshalb nicht weiterverkaufen oder tauschen. Zusätzlich werden eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, ein kostenloser Nintendo-Account und ein damit verknüpftes Battle.net-Konto vorausgesetzt. Diablo 4 benötigt auch auf Nintendo Switch 2 eine dauerhafte Internetverbindung.

Für die Diablo 4: Age of Hatred Collection ist ein Preis von 69,99 Euro vorgesehen. Käufer erhalten dafür das Hauptspiel und beide Erweiterungen in einem Gesamtpaket, müssen jedoch den erforderlichen Download und die fehlende Möglichkeit zum Weiterverkauf berücksichtigen.

Blizzards umfangreiche Zukunftspläne

Welche weiteren Neuigkeiten präsentierte Blizzard? Die Switch-2-Version war nur ein Teil der zahlreichen Ankündigungen zur BlizzCon 2026. Blizzard bestätigte außerdem eine animierte Diablo-Serie für Netflix, nannte dafür jedoch noch keinen Veröffentlichungstermin und verriet keine näheren Einzelheiten zur Handlung.

Darüber hinaus wurde Diablo 5 offiziell vorgestellt. Der nächste Hauptteil soll im Frühjahr 2029 erscheinen und eine Version von Sanctuary zeigen, die von Diablo und seinen dämonischen Streitkräften erobert wurde. Weitere Informationen zu Plattformen, Klassen und Spielmechaniken stehen noch aus.

Auch Overwatch, Heroes of the Storm und World of Warcraft waren Teil der Präsentation. Blizzard zeigte neue spielbare Charaktere für Overwatch und Heroes of the Storm und enthüllte mit Eclipse sowie The Last Titan die nächsten Schritte der Weltenseelen-Saga von World of Warcraft. Weitere Details zur Zukunft von Diablo 4 und zur kommenden Amazonen-Klasse sollen im Rahmen eines eigenen Panels folgen.

Werdet ihr euch Diablo 4 am 15. September 2026 für Nintendo Switch 2 holen, oder schreckt euch die Code-in-a-Box-Veröffentlichung ab? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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