Diablo 4 für Switch 2 – Leak nennt Termin, Collection und Code-in-a-Box

Diablo 4 könnte schon bald den Sprung auf die Nintendo Switch 2 schaffen. Ein neuer Bericht des bekannten Insiders billbil-kun nennt nun konkrete Details zum möglichen Veröffentlichungstermin, zum Umfang der Portierung und zur geplanten Handelsfassung.

Eine offizielle Ankündigung von Blizzard Entertainment steht bislang aus. Sollte sich das Gerücht bestätigen, würde das Action-Rollenspiel erstmals auf einer Nintendo-Plattform erscheinen und dabei direkt als umfangreiches Gesamtpaket angeboten werden.

Termin und Umfang der Sammlung

Wann soll Diablo 4 für Nintendo Switch 2 erscheinen? Laut den neuen Informationen ist die Veröffentlichung für den 15. September 2026 vorgesehen. Vorbestellungen sollen bereits am 12. September 2026 starten, also am ersten Tag der BlizzCon 2026 im kalifornischen Anaheim.

Der Port soll unter dem Namen Diablo 4: Age of Hatred Collection erscheinen. Diese Sammlung umfasst dem Bericht zufolge das Hauptspiel sowie beide großen Erweiterungen Vessel of Hatred und Lord of Hatred. Inhaltlich würde die Switch-2-Fassung damit den bereits für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen erhältlichen Versionen entsprechen.

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Für die Sammlung wird ein Preis von 69,99 Euro genannt. Eine ausdrückliche Bestätigung für den deutschen Nintendo eShop liegt noch nicht vor. Blizzard hat bislang weder den Switch-2-Port noch dessen Preis und Veröffentlichungstermin offiziell angekündigt.

Verpackung und offene Technikdetails

Wie soll die Handelsfassung von Diablo 4 umgesetzt werden? Käufer einer vermeintlich physischen Ausgabe erhalten laut dem Leak keine klassische Softwarekarte. Auch das von anderen Switch-2-Veröffentlichungen bekannte Game-Key-Card-Format soll nicht zum Einsatz kommen.

Stattdessen ist offenbar eine Code-in-a-Box-Version geplant. In der Verpackung würde sich demnach lediglich ein einmalig einlösbarer Downloadcode für den Nintendo eShop befinden. Nach der Aktivierung wäre die Handelsfassung somit weder weiterverkaufbar noch verleihbar oder gegen ein anderes Spiel eintauschbar.

Unklar bleibt außerdem, wie Diablo 4 auf der Nintendo Switch 2 technisch laufen wird. Angaben zur Auflösung, Bildrate, Downloadgröße sowie zu möglichen Unterschieden zwischen Handheld-Modus und TV-Modus sind bislang nicht bekannt. Gerade bei einem dauerhaft online ausgerichteten Action-Rollenspiel dürfte zudem interessant werden, welche Verbindungsvoraussetzungen auf der Nintendo-Konsole gelten.

Mögliche Enthüllung im August

Wo könnte Blizzard den Switch-2-Port ankündigen? Als möglicher Schauplatz gilt die gamescom Opening Night Live am 25. August 2026 um 20 Uhr deutscher Zeit. Eine Teilnahme von Blizzard oder eine Präsentation von Diablo 4 wurde für die Show allerdings noch nicht bestätigt.

Alternativ könnte die Enthüllung näher an der BlizzCon 2026 erfolgen, die am 12. und 13. September 2026 stattfindet. Da die angebliche Vorbestellungsphase am Eröffnungstag beginnen soll, würde sich die hauseigene Veranstaltung ebenfalls für eine offizielle Vorstellung anbieten.

Mit Diablo 2: Resurrected und Diablo 3 war die Reihe bereits auf der ersten Nintendo Switch vertreten. Ein technisch überzeugender Port von Diablo 4 könnte daher besonders für Fans interessant sein, die ihre Jagd nach Beute künftig auch unterwegs fortsetzen möchten.

Würdet ihr Diablo 4 für die Nintendo Switch 2 kaufen, oder stört euch die angebliche Code-in-a-Box-Veröffentlichung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.