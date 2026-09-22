Diablo 4 – Xbox-Game-Pass-Bonus bringt 57 kostenlose Kosmetikitems

Blizzard verteilt aktuell ein umfangreiches Paket mit kosmetischen Inhalten für Diablo 4. Abonnenten des Xbox Game Pass können insgesamt 57 Gegenstände ohne zusätzlichen Kauf für die Xbox und den PC freischalten.

Bei dem Geschenk handelt es sich nicht um eine klassische Erweiterung mit neuen Gebieten oder Missionen. Stattdessen umfasst das Paket zahlreiche Rüstungen, Accessoires und weitere Anpassungsmöglichkeiten, mit denen ihr euren Auftritt in Sanktuario verändern könnt.

Ein großes Kosmetikpaket für Game-Pass-Abonnenten

Welche kostenlosen Inhalte sind im Paket enthalten? Zu den 57 kosmetischen Gegenständen gehören sechs vollständige Rüstungssets für unterschiedliche Klassen. Hinzu kommen thematisch passende Waffenaccessoires, Körpermarkierungen und weitere Extras für die individuelle Gestaltung der eigenen Charaktere.

Ebenfalls enthalten ist das Reittier White Wildcat. Darüber hinaus nennt Blizzard Reittiertrophäen, ein Stadtportal, ein Emblem und einen Grabstein als Bestandteile der Aktion. Wer einzelne Gegenstände bereits besitzt, erhält beim Freischalten lediglich die bislang noch nicht vorhandenen Inhalte.

Das Angebot steht für die Xbox und den PC zur Verfügung. Voraussetzung ist eine aktive Xbox-Game-Pass-Mitgliedschaft, die mit dem verwendeten Battle.net-Konto verbunden sein muss. Anschließend genügt es, Diablo 4 zu starten und sich mit dem verknüpften Konto anzumelden.

Die Freischaltung des kostenlosen Pakets

Wie lassen sich die 57 kosmetischen Gegenstände erhalten? Das Paket wird im Bereich Vorteile der Xbox-App angezeigt. Dort finden Mitglieder auch die jeweiligen Hinweise zur Einlösung und können überprüfen, ob ihr Konto für die Aktion berechtigt ist.

Blizzard hat bislang keinen konkreten Endtermin für das Angebot genannt. Da vergleichbare Vorteile häufig nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sind, sollten Interessierte die Inhalte möglichst zeitnah beanspruchen. Die genaue Zusammenstellung und Verfügbarkeit solcher Vorteile kann je nach Plattform und Region variieren.

Die Belohnungen erscheinen passend zur laufenden Jubiläumssaison. Saison 15 mit dem Namen Season of Hell’s Legacy startete am 15. September 2026 und feiert das 30-jährige Bestehen der Diablo-Reihe. Inhaltlich blickt die Saison auf wichtige Figuren, Gegner und Ereignisse der Seriengeschichte zurück.

Jubiläumsinhalte bringen bekannte Gegner zurück

Warum lohnt sich die Rückkehr nach Sanktuario gerade jetzt? In Season of Hell’s Legacy kehrt Deckard Cain zurück und begleitet die Community bei einer neuen Reise durch die düstere Welt. Gleichzeitig treten die drei Großen Übel Baal, Mephisto und Diablo erneut in Erscheinung.

Zu den weiteren Neuerungen gehören Nightmare Rifts sowie besondere Jubiläumsbelohnungen. Das kostenlose Kosmetikpaket liefert damit passende Ausrüstung für alle, die ihre bestehenden Charaktere wieder hervorholen oder mit einer anderen Klasse neu in die Saison starten möchten.

Auch langfristig bleibt die Reihe ein wichtiges Thema für Blizzard. Diablo 5 soll im Frühjahr 2029 erscheinen, während Diablo 4 bis dahin weiterhin mit neuen Saisons und zusätzlichen Inhalten versorgt wird. Werdet ihr euch die 57 kosmetischen Gegenstände sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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