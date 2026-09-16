Diablo 4 schaltet kostenlose Mount-Trophäe Moomento Mori für alle frei

Die Community von Diablo 4 hat sich eine kostenlose Belohnung erspielt. Im Rahmen der zeitlich begrenzten Divine Bovine Community-Herausforderung wurde der ungewöhnliche Weltboss Moophisto insgesamt 300.000-mal besiegt. Damit ist die Mount-Trophäe Moomento Mori jetzt für alle Fans des Action-Rollenspiels verfügbar.

Eine Teilnahme an den Kämpfen gegen den gehörnten Gegner ist für den Erhalt nicht erforderlich. Ihr könnt die Belohnung kostenlos über den Ingame-Shop abholen und anschließend an eurem Reittier befestigen. Zu lange solltet ihr mit dem Einlösen allerdings nicht warten.

Die kostenlose Mount-Trophäe

Wie lässt sich Moomento Mori in Diablo 4 freischalten? Öffnet im Spiel den Ingame-Shop und sucht dort nach der kostenlosen Mount-Trophäe. Für den Gegenstand werden weder Platin noch andere Spielwährungen verlangt. Nach dem Einlösen wird das kosmetische Objekt eurer Sammlung hinzugefügt.

Moomento Mori stellt den abgetrennten Kopf von Moophisto dar. Zu erkennen ist die Trophäe unter anderem an den beschädigten Hörnern des dämonischen Rindviehs. Ausgerüstet wird sie am hinteren Bereich eines Reittiers, sodass ihr den gemeinschaftlichen Erfolg bei euren Reisen durch Sanktuario sichtbar mitführen könnt.

Die Belohnung erhalten alle Diablo 4-Fans, die sie innerhalb des Aktionszeitraums beanspruchen. Es spielt keine Rolle, ob ihr Moophisto selbst besiegt, bei mehreren Kämpfen geholfen oder die Community-Herausforderung vollständig verpasst habt.

Der erfolgreiche Kampf gegen Moophisto

Warum wurde die Belohnung für alle freigeschaltet? Während der BlizzCon 2026 ersetzte Moophisto vorübergehend die regulären globalen Weltbosse. Die Community hatte bis zum 14. September 2026 Zeit, den Gegner insgesamt 300.000-mal zu bezwingen. Jeder Charakter, der sich an einer erfolgreichen Eliminierung beteiligte, steuerte einen Punkt zum globalen Zähler bei.

Das Ziel wurde noch rechtzeitig vor Ablauf der Herausforderung erreicht. Dadurch schaltete Blizzard die versprochene Trophäe nicht nur für die aktiven Teilnehmer, sondern für die gesamte Community von Saison 15 frei. Mehrfache Siege gegen Moophisto waren ausdrücklich möglich und erhöhten den gemeinsamen Fortschritt entsprechend.

Die Aktion greift erneut den langjährigen Kuhlevel-Humor der Diablo-Reihe auf. Schon in früheren Teilen gehörten bewaffnete Rinder und vermeintlich nicht existierende Kuhlevel zu den bekanntesten Scherzen innerhalb der Community. Moophisto verbindet diese Tradition mit einer Anspielung auf Mephisto, den Herrn des Hasses.

Begrenzte Verfügbarkeit im Ingame-Shop

Wie lange bleibt das kostenlose Item erhältlich? Blizzard bietet Moomento Mori nur für einen begrenzten Zeitraum an. Ein konkretes Enddatum für die kostenlose Abholung wurde bislang nicht genannt. Da die Trophäe unmittelbar mit Saison 15 verbunden ist, könnte sie spätestens mit dem Saisonende im Dezember 2026 aus dem Shop verschwinden oder künftig nicht mehr kostenlos angeboten werden.

Wer die kosmetische Belohnung dauerhaft in seiner Sammlung haben möchte, sollte sie deshalb möglichst zeitnah beanspruchen. Nach der Freischaltung bleibt die Mount-Trophäe im Account erhalten und kann über die Reittiersammlung ausgerüstet werden.

Wie gefällt euch Moomento Mori, und wird der Kopf von Moophisto künftig an eurem Reittier hängen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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