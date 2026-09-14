Diablo 4 Saison des Höllenerbes – Diablo-1-Inhalte und Boss-Echos kehren zurück

Mit der Saison des Höllenerbes verwandelt Blizzard Diablo 4 in eine große Jubiläumsfeier für die gesamte Action-Rollenspielreihe. Der Startschuss fällt am 15. September 2026 um 18:30 Uhr MESZ, wenn bekannte Schauplätze, Gegner und Ausrüstungsgegenstände in einer technisch überarbeiteten Form zurückkehren.

Im Mittelpunkt steht eine umfangreiche Neuinterpretation von Inhalten aus dem ersten Diablo. Dabei handelt es sich nicht um ein eigenständiges Remaster, sondern um neu aufgebaute Erinnerungen an frühere Abenteuer, die direkt in Diablo 4 und dessen aktuelle Spielsysteme integriert werden.

Die Rückkehr unter die Kathedrale

Wie viel Diablo 1 steckt in der neuen Saison? Blizzard hat zentrale Bereiche und Begegnungen des Klassikers mit der Engine von Diablo 4 neu erschaffen. Die saisonale Questreihe führt unter anderem unter die Kathedrale von Tristram, wo am Ende ein Echo von Diablo auf mutige Abenteurer wartet.

Als erzählerischer Begleiter kehrt die verlorene Seele von Deckard Cain zurück. Gemeinsam mit dem legendären Horadrim sollen drei finstere Wanderer erlöst werden, die von den Großen Übeln Diablo, Baal und Mephisto gequält werden.

Eine wichtige Rolle spielen die Wachenden Alpträume. Diese Aktivität greift Schlüsselereignisse aus der Geschichte der Reihe auf und präsentiert sie mit aktualisierter Grafik sowie an Diablo 4 angepassten Kämpfen. Insgesamt gibt es drei Varianten:

Mehrstufige Finaldungeons mit historischen Kämpfen gegen die Großen Übel, die später auf höheren Qualstufen erneut absolviert werden können

Dungeons in Standardlänge mit bekannten Orten wie der Höhle des Bösen aus Diablo 2

Kurze Begegnungen in der offenen Welt mit früheren Bossen wie Spinnenkönigin Araneae oder Wellen klassischer Monster

Große Übel und legendäre Beute

Welche Bosse kehren in Diablo 4 zurück? Die saisonale Questreihe schickt euch gegen Echos von Diablo, Baal und Mephisto. Die Kämpfe finden unter der Kathedrale von Tristram, auf dem Gipfel des Arreat und im Kerker des Hasses statt.

Nach einem Sieg winken Scherben des Bösen, von denen jeweils eine getragen werden kann. Diablos Scherbe gewährt eine auf Feuerschaden ausgerichtete Kraft, Baals Variante setzt auf Kälteschaden und Mephistos Scherbe verursacht physischen Schaden. Jede Wahl schaltet einen eigenen Ansehensweg mit Modifikatoren und Aufwertungen frei, macht den Charakter allerdings zugleich anfälliger für das zugehörige Große Übel.

Auch beim Loot setzt Blizzard konsequent auf Nostalgie. Neun einzigartige Gegenstände aus früheren Teilen werden mit Saison 15 eingeführt und bleiben anschließend sowohl auf saisonalen als auch auf ewigen Realms verfügbar. Zu den bekanntesten Rückkehrern gehören Leorics Krone, der Stein von Jordan und Messerschmidts Räuber.

Das Diablo-Jubiläum reicht zugleich über die neue Saison hinaus. Diablo 4 erscheint am 15. September 2026 für Nintendo Switch 2, während für die erste Hälfte des Jahres 2027 ein Klassenpaket mit der Amazone geplant ist. Mit Diablo 5 wurde außerdem bereits der nächste Hauptteil angekündigt, dessen Veröffentlichung im Frühjahr 2029 erfolgen soll.

Freut ihr euch auf die neu erschaffenen Diablo-1-Inhalte und die Rückkehr der drei Großen Übel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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