Zelda Ocarina of Time Remake – Nintendo zeigt neuen Blick auf Zitadelle der Zeit

Nintendo gewährt einen neuen Blick auf das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Zitadelle der Zeit, einer der wichtigsten Schauplätze des gesamten Abenteuers.

Das neue Bild zeigt den jungen und den erwachsenen Link vor einer überarbeiteten Darstellung des heiligen Gebäudes. Bis zur Veröffentlichung müssen sich Fans nicht mehr lange gedulden: The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Neue Details zur Zitadelle der Zeit

Welche Einzelheiten zeigt Nintendo auf dem neuen Bild? Im Hintergrund ist der zentrale Raum der Zitadelle der Zeit zu erkennen. Besonders auffällig sind das Triforce über dem Eingang sowie die Symbole der drei heiligen Steine, die Link während seiner Reise sammeln muss.

Dabei handelt es sich um den Kokiri-Smaragd, den Goronen-Opal und den Zora-Saphir. Erst wenn Link alle drei Steine besitzt und am Zeitaltar die Hymne der Zeit auf der Okarina der Zeit spielt, öffnet sich das Zeitportal.

Ebenfalls schemenhaft zu sehen sind der erhöhte Bereich vor dem Portal und der dorthin führende Teppich. Nintendo zeigt damit zwar noch nicht den vollständigen Innenraum, liefert aber einen guten Eindruck davon, wie der ikonische Schauplatz mit der neu gestalteten Grafik des Remakes aussehen wird.

Der entscheidende Moment für Link

Warum spielt die Zitadelle der Zeit eine so wichtige Rolle? Hinter dem Zeitportal wartet das Master-Schwert auf seinen rechtmäßigen Träger. Sobald der junge Link die legendäre Klinge aus dem Zeitfels zieht, wird er für sieben Jahre im Heiligen Reich festgehalten und erwacht anschließend als erwachsener Held der Zeit.

Dieser Moment gehört zu den bekanntesten Szenen der gesamten Zelda-Reihe. Das neue Motiv stellt den jungen und den erwachsenen Link deshalb bewusst gegenüber und verdeutlicht, dass das Abenteuer weiterhin zwischen zwei Zeitaltern wechselt.

Das Remake bietet neben der neu gestalteten Grafik einen aufgefrischten Soundtrack, modernisiertes Gameplay und vollständig vertonte Zwischensequenzen. Auch neue Bewegungsmöglichkeiten wie Sprinten und ein manueller Sprung per Knopfdruck gehören zur überarbeiteten Fassung für Nintendo Switch 2.

Spekulationen um den Tempel des Lichts

Welche Erweiterung erhoffen sich Fans vom Remake? In der Community wird bereits darüber spekuliert, ob Nintendo den Tempel des Lichts ausbauen könnte. Im ursprünglichen Ocarina of Time erwacht der erwachsene Link direkt in der Halle der Weisen und begegnet dort Rauru, dem Weisen des Lichts.

Ein vollständig spielbarer Tempel des Lichts wurde bislang allerdings nicht bestätigt. Angesichts des legendären Status der Vorlage bleibt ohnehin spannend, wie weit Nintendo bei neuen Gebieten oder inhaltlichen Erweiterungen gehen wird.

Fest steht bislang, dass die Zitadelle der Zeit und Links Griff nach dem Master-Schwert erneut zu den zentralen Momenten des Abenteuers gehören. Am 5. November 2026 können Fans diese Szene auf moderner Hardware noch einmal erleben.

Wie gefällt euch der neue Look der Zitadelle der Zeit, und wünscht ihr euch einen spielbaren Tempel des Lichts? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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