Stupid Never Dies für PS5 und Steam – Release-Termin, Demo und Gameplay

Mit Stupid Never Dies kündigt sich für Steam und PlayStation 5 ein farbenfrohes Action-Rollenspiel an, das auf den ersten Blick an Hi-Fi Rush erinnert. Statt rhythmischer Kämpfe und musikalischer Fähigkeiten stehen jedoch Zombies, gestohlene Monsterkräfte und ein ungewöhnliches Körperumbau-System im Mittelpunkt.

Entwickler GPTRACK50 will das rasante Abenteuer bereits am 21. Oktober 2026 veröffentlichen. Die Standard Edition kostet in Deutschland 49,99 Euro, während die Glorious Idiot Edition für 59,99 Euro angeboten wird und einen Spielstart ab dem 19. Oktober 2026 ermöglicht.

Vom schwächsten Zombie zum Monsterjäger

Worum geht es in Stupid Never Dies? Im Mittelpunkt steht Davy, der als schwächster Zombie der gesamten Monstergesellschaft gilt. Nach einem verheerenden Krieg trifft er in einem Einkaufszentrum auf die erfrorene Julia und verliebt sich augenblicklich in sie.

Der unheimliche Wissenschaftler Dr. Frank erklärt ihm, dass er KOM, den König der Monster, besiegen und das verlorene Wissen der Menschheit zurückholen muss. Also steigt Davy in einen gefährlichen Dungeon hinab, um Julia wiederzubeleben und möglicherweise gleich die gesamte Welt zu retten.

Davy erlebt eine humorvolle Geschichte über einen schwachen Zombie, der stark genug werden möchte, um seine große Liebe zurückzubringen.

Insgesamt stehen elf unterschiedliche Monsterformen mit eigenen Kampffähigkeiten zur Verfügung.

Austauschbare Körperteile und Overtech-Ausrüstung ermöglichen zahlreiche Charakterkombinationen.

Der mächtige Burst-Skill verändert vorübergehend die Umgebung und verstärkt Davys Angriffe.

Zu den Gegnern gehören Werwölfe, Vampire, Harpyien, Echsenmenschen, Golems und Wyvern.

Beim sogenannten Stil-Fressen verschlingt Davy die Kerne besiegter Elitegegner. Anschließend kann er sich beispielsweise in einen Werwolf, Vampir, Golem oder eine Harpyie verwandeln und die jeweiligen Kräfte im Kampf einsetzen.

Stylische Action mit Punk-Rock-Energie

Warum erinnert das Spiel an Hi-Fi Rush? Stupid Never Dies setzt ebenfalls auf knallige Farben, überzeichnete Animationen, spektakuläre Effekte und einen bewusst lockeren Ton. Ein Rhythmussystem wie in Hi-Fi Rush gibt es allerdings nicht, denn die Kämpfe basieren auf schnellen Kombinationen, Paraden, Ausweichmanövern und stetigem Charakterwachstum.

Über die Body Hacks lassen sich Davys Arme, Beine und weitere Körperteile durch erbeutete Ausrüstung ersetzen. Diese Umbauten erhöhen nicht nur seine Werte, sondern schalten aktive und passive Fähigkeiten frei, wodurch sich unterschiedliche Kampfstile zusammenstellen lassen.

Zusätzlich kann Davy seinen Burst-Skill aktivieren. Die Realität verwandelt sich dabei kurzzeitig in eine wilde Punk-Rock-Bühne, während seine Werte und Angriffe deutlich verstärkt werden. Das System erinnert an die Spartan Rage aus God of War, während die Monsterformen und rasanten Kombinationen deutliche Einflüsse von Devil May Cry erkennen lassen.

Kostenlose Demo bereits verfügbar

Wie lässt sich Stupid Never Dies vor dem Release ausprobieren? Seit dem 3. September 2026 steht die kostenlose First Bite Demo für Steam und PlayStation 5 bereit. Sie umfasst den Einstieg in die Geschichte, grundlegende Angriffe, Paraden, Stil-Fressen, Body Hacks und den Burst-Skill.

Auch das Einkaufszentrum, das Davy als Hauptquartier dient, kann bereits erkundet werden. Der Fortschritt aus der ungefähr zweistündigen Demo lässt sich später in die Vollversion übertragen, sodass Interessierte nicht erneut von vorne beginnen müssen.

Stupid Never Dies erscheint mit deutschen Bildschirmtexten und englischer Sprachausgabe. Dank der Mischung aus ungewöhnlicher Liebesgeschichte, bizarrer Zombie-Action und auffälliger Comic-Optik könnte der Titel besonders Fans von Hi-Fi Rush und stilvollen Actionspielen ansprechen.

Wie gefällt euch Stupid Never Dies und werdet ihr die kostenlose Demo ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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