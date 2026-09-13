Ocarina of Time für Switch 2 – neue Hyrule Karte zeigt zusätzliche Wege

Nintendo gewährt einen weiteren Blick auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. Auf der japanischen Webseite des Spiels ist erstmals die vollständige Karte des neu gestalteten Königreichs Hyrule zu sehen. Das Motiv erinnert mit seiner Pergamentoptik bewusst an eine klassische Abenteuerkarte.

Bekannte Orte wie die Stadt Hyrule, der Kokiri Wald, das Gerudotal und der Todesberg sind sofort wiederzuerkennen. Gleichzeitig deuten mehrere Details darauf hin, dass Nintendo die Welt nicht lediglich grafisch überarbeitet, sondern an einigen Stellen erweitert und neu miteinander verbunden hat.

Neue Wege durch das Königreich Hyrule

Welche Veränderungen zeigt die neue Karte? Besonders auffällig ist eine zusätzliche Steinbrücke auf der Hyrule Ebene, die offenbar einen neuen oder überarbeiteten Zugang zum Zora Fluss ermöglicht. Damit könnte eine der zentralen Regionen des Spiels künftig direkter mit dem restlichen Königreich verbunden sein.

Auch kleinere Gebiete wirken auf der Karte größer als im Nintendo 64 Original. Dazu zählen vor allem die Eishöhle und der Friedhof von Kakariko. Ob diese Areale tatsächlich zusätzliche Räume, Aufgaben oder Gegner enthalten, hat Nintendo bislang nicht im Detail erklärt.

Fest steht dagegen, dass mehrere bekannte Schauplätze umfassend umgestaltet wurden. Der Kokiri Wald erhält veränderte Wege und neu aufgebaute zentrale Bereiche. Die Stadt Hyrule soll zudem deutlich umfangreichere Seitengassen bieten, die über den bekannten Marktplatz hinaus erkundet werden können. Dort warten unter anderem neue Minispiele.

Mehr als eine grafische Neuauflage

Wie modernisiert Nintendo den Zelda Klassiker? The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurde vollständig für Nintendo Switch 2 neu aufgebaut. Neben überarbeiteten Grafiken gehören vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge, orchestrale Musik sowie modernisierte Kamera- und Bewegungssteuerungen zu den wichtigsten Neuerungen.

Link kann in der Neuauflage springen und sprinten. Für das Zielen lassen sich außerdem Bewegungsfunktionen der Joy-Con-2-Controller verwenden. Die Okarina unterstützt eine Spracheingabe, während die Funktion Threads of Time eine leicht zugängliche Zusammenfassung der bisherigen Handlung bereitstellt.

Eine weitere Änderung betrifft den Tag-Nacht-Zyklus. Die Zeit bleibt nicht mehr stehen, sobald Link eine Stadt oder andere Siedlung betritt. Damit der Rhythmus der Reise trotzdem nicht zu hektisch wird, fallen Tage und Nächte im Remake länger aus als im Original.

Der Release rückt näher

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Die Neuauflage wird am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Das Spiel entsteht anlässlich des 40. Jubiläums der Reihe und soll Links Abenteuer aus dem Jahr 1998 für eine neue Generation zugänglich machen.

Nintendo plant rund um die Veröffentlichung außerdem eine besondere Nintendo Switch 2 im Zelda Design. Hinzu kommen ein passender Pro Controller und weiteres Jubiläumszubehör. Die Sonderkonsole soll bereits am 29. Oktober 2026 erscheinen.

Die neue Karte dürfte vor allem bei langjährigen Fans für Diskussionen sorgen. Noch ist unklar, wie umfangreich die überarbeiteten Gebiete tatsächlich ausfallen und ob hinter den neuen Wegen zusätzliche Inhalte verborgen sind. Die sichtbaren Anpassungen sprechen jedoch dafür, dass selbst erfahrene Hyrule Reisende einige Überraschungen entdecken werden.

Wie gefallen euch die neue Karte und die bisherigen Änderungen am Ocarina of Time Remake? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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