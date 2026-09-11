Nintendo und Panini zeigen Zelda Master Collection – Sammelkarten zum Jubiläum

Nintendo erweitert die Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda um ein neues Sammlerstück. Gemeinsam mit Panini bringt das Unternehmen die The Legend of Zelda: Master Collection auf den Weg, die zahlreiche Motive aus der langen Geschichte der Action-Adventure-Reihe vereinen soll.

Die Sammelkarten wurden am 8. September 2026 während der europäischen Ausgabe der The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct präsentiert. Neben einzelnen Karten zeigte Nintendo auch eine passende Sammelbox sowie ein Album, in dem Fans ihre Kollektion unterbringen können.

Eine Reise durch 40 Jahre Zelda

Welche Spiele sind in der Master Collection vertreten? Die Kollektion greift auf Artworks, Charaktere und Szenen aus verschiedenen Epochen der Reihe zurück. Statt sich auf ein einzelnes Abenteuer zu konzentrieren, spannt Panini den Bogen von den klassischen Zelda-Spielen bis zu den aktuellen Veröffentlichungen.

Auf dem bislang gezeigten Material sind Motive aus The Legend of Zelda, A Link to the Past, Ocarina of Time, Majora’s Mask, Skyward Sword und Link’s Awakening zu erkennen. Auch die GameCube-Klassiker The Wind Waker und Twilight Princess werden berücksichtigt.

Neuere Kapitel der Reihe sind ebenfalls Teil der Sammlung. Dazu gehören Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Echoes of Wisdom. Zu den gezeigten Karten zählen unter anderem Zelda aus Skyward Sword, Link mit der Ultra-Hand aus Tears of the Kingdom sowie der junge Link und die junge Zelda aus Ocarina of Time.

Sammlerstück statt klassischem Kartenspiel

Wie funktioniert die The Legend of Zelda: Master Collection? Bislang deutet nichts darauf hin, dass es sich um ein traditionelles Trading Card Game mit eigenen Regeln, Kämpfen oder spielbaren Decks handelt. Im Mittelpunkt stehen offenbar das Sammeln der Karten und die darauf abgebildeten Illustrationen aus vier Jahrzehnten Zelda-Geschichte.

Panini passt als Partner gut zu diesem Konzept. Das italienische Unternehmen ist vor allem für Stickeralben und Sammelkarten bekannt und hat bereits verschiedene lizenzierte Kollektionen veröffentlicht. Das gezeigte Zelda-Album besitzt ein schwarzes Design mit goldfarbener Beschriftung und soll einen passenden Platz für die vollständige Sammlung bieten.

Viele wichtige Einzelheiten bleiben allerdings noch offen. Nintendo und Panini haben bislang weder einen Veröffentlichungstermin noch einen Preis oder die genaue Anzahl der Karten genannt. Auch Angaben zu Booster-Inhalten, Seltenheitsstufen und möglichen Sonderkarten stehen noch aus.

Veröffentlichung in Europa noch ohne Termin

Wann erscheint die Zelda Master Collection in Deutschland? Die Ankündigung war Teil der europäischen Präsentation, konkrete Verkaufsdetails für Deutschland wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Ebenso bleibt offen, ob Karten, Booster-Boxen und das Sammelalbum einzeln oder als gemeinsames Starterpaket angeboten werden.

Für Zelda-Fans kommt die Kollektion in einem ohnehin ereignisreichen Jubiläumsjahr. Nintendo begleitet den 40. Geburtstag der Reihe mit Spielen, Hardware, amiibo, Musik, LEGO-Sets und weiteren Sammlerprodukten. Die Master Collection dürfte besonders Fans ansprechen, die ein physisches Archiv mit Motiven aus möglichst vielen Zelda-Abenteuern aufbauen möchten.

Wie gefällt euch die The Legend of Zelda: Master Collection, und würdet ihr die Karten sammeln, obwohl bislang kein spielerisches TCG-System angekündigt wurde? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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