Ocarina of Time Remake – N64-Schuber als EB-Games-Bonus nur in Kanada

Nintendo setzt beim Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time stark auf Nostalgie. Passend dazu bietet der kanadische Händler EB Games einen Vorbestellerbonus an, der Sammler direkt an die Nintendo-64-Ära erinnern dürfte: einen holografischen Schuber im Stil der ursprünglichen Spielverpackung.

Der Bonus ergänzt die reguläre Hülle der Nintendo-Switch-2-Version und greift das klassische Cover des 1998 veröffentlichten Originals auf. Der große Haken liegt allerdings in der Verfügbarkeit, denn der zusätzliche Schuber wird exklusiv über EB Games Canada angeboten und ist damit nicht regulär in Deutschland erhältlich.

Ein nostalgischer Bonus für Sammler

Wie sieht der Vorbestellerbonus zu Ocarina of Time aus? Der holografische Schuber orientiert sich an der markanten Verpackung der Nintendo-64-Fassung. Käufer erhalten dabei keine eigenständige Sonderedition des Spiels, sondern eine zusätzliche Hülle, die über die normale Verpackung der Nintendo-Switch-2-Version geschoben wird.

Gerade für langjährige Zelda-Fans dürfte dieses Extra einen besonderen Reiz haben. Das ursprüngliche Ocarina of Time gilt bis heute als einer der prägendsten Serienteile und führte Link erstmals durch eine vollständig dreidimensionale Version von Hyrule. Die Neuauflage soll diese Erinnerungen mit grundlegend überarbeiteter Grafik, einem aufgefrischten Soundtrack und modernisiertem Gameplay zurückbringen.

Auch die erste Auflage der physischen Version erhält eine besondere Verpackung mit strukturierter Folienoptik, solange der Vorrat reicht. Der zusätzliche Schuber von EB Games Canada ist davon zu unterscheiden und stellt einen eigenen, regional begrenzten Händlerbonus dar.

Das Remake erweitert den Nintendo-64-Klassiker

Welche Neuerungen bietet The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Nintendo hat nicht nur die Darstellung und Performance überarbeitet. Link kann nun sprinten und einfacher über Hindernisse springen, während sich Schleuder, Bogen und weitere Gegenstände mithilfe der Bewegungssteuerung präziser ausrichten lassen.

Eine besonders passende Neuerung nutzt das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2. Die bekannten Melodien können über die Tasten gespielt oder in das Mikrofon gesummt werden. Zusätzlich unterstützt das Abenteuer ZELDA NOTES in der Nintendo Switch App, darunter Funktionen für Erfolge, Wissensaufgaben und eigene Okarinamelodien.

Die Neuauflage erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Eine Konsole und ein Pro Controller im Design zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda kommen bereits am 29. Oktober 2026 auf den Markt. Neue amiibo zu Junger Link und Junge Zelda folgen im Jahr 2027 und schalten spezielle Masken frei.

Deutsche Fans gehen beim Schuber leer aus

Ist der N64-Schuber in Deutschland erhältlich? Eine deutsche Veröffentlichung des kanadischen Händlerbonus ist nicht angekündigt. Fans hierzulande können das Remake regulär vorbestellen, erhalten dabei aber nicht automatisch den nostalgischen EB-Games-Schuber.

Regionale Extras haben bei Nintendo bereits Tradition. So wurde beispielsweise ein SteelBook zum Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening nicht in allen Märkten angeboten. Für die Qualität des Spiels ist eine zusätzliche Papphülle zwar bedeutungslos, unter Sammlern könnte sie dennoch schnell zu einem begehrten Stück werden.

Das ursprüngliche Ocarina of Time bleibt außerdem über Nintendo Switch Online spielbar. Wer jedoch Hyrule mit neuer Grafik, vertonten Zwischensequenzen, erweitertem Dialog und moderner Steuerung erleben möchte, muss bis zum 5. November 2026 warten. Wie findet ihr den exklusiven N64-Schuber und würdet ihr euch einen vergleichbaren Vorbestellerbonus für Deutschland wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab