RuneScape Dragonwilds kommt am 15. September 2026 in PS Plus Extra

Mit RuneScape: Dragonwilds steht der PlayStation 5 ein weiteres großes Open-World-Survival-Spiel ins Haus. Jagex veröffentlicht die Vollversion am 15. September 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Im deutschen PlayStation Store ist die Freischaltung für 11 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.

Auf dem PC befindet sich RuneScape: Dragonwilds bereits seit dem 15. April 2025 im Early Access. Die Steam-Nutzerbewertungen fallen aktuell sehr positiv aus. Zum Start der Version 1.0 dürfen nun auch Konsolenfans den Kontinent Ashenfall erkunden.

Kooperativer Überlebenskampf in Ashenfall

Was bietet RuneScape: Dragonwilds auf der PS5? Das Survival-Abenteuer verbindet eine offene Fantasy-Welt mit bekannten Elementen aus RuneScape. Ihr sammelt Ressourcen, errichtet Gebäude, stellt Ausrüstung her und verbessert Fertigkeiten, um euch immer mächtigeren Kreaturen entgegenzustellen.

Die Reise führt durch eine handgefertigte Welt, in der klassische RuneScape-Gegner wie Zoger und Schwarze Ritter lauern. Hinzu kommen die neuen Garou sowie mehrere Drachen. Das langfristige Ziel besteht darin, genügend Stärke zu sammeln, um die Drachenkönigin Kuldra herauszufordern.

Neben dem normalen Abenteuer stehen verschiedene Spielweisen zur Wahl. Im Kreativmodus könnt ihr euch auf das Bauen und Erkunden konzentrieren, während der Hardcore-Modus für eine deutlich härtere Überlebensprüfung sorgt. Quests, Zauber, Tränke und zahlreiche RPG-Systeme sollen zusätzlich für langfristige Motivation sorgen.

Direkt im PlayStation Plus-Spielekatalog

Wie lässt sich RuneScape: Dragonwilds zum Release spielen? Besitzer einer PS5 können das Spiel regulär erwerben oder ab dem 15. September 2026 über den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium herunterladen. Damit erscheint der Titel direkt zum Launch im deutschen Abonnementangebot.

Auf der PS5 werden bis zu vier Online-Teilnehmer unterstützt. Für den Mehrspielermodus ist eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich, das Abenteuer lässt sich aber ebenfalls allein bestreiten. Unterstützt werden zudem Crossplay zwischen den Plattformen, DualSense-Funktionen und Optimierungen für die PS5 Pro.

Auch auf Xbox und PC ist der Einstieg über ein Abonnement möglich. RuneScape: Dragonwilds wird am Erscheinungstag in Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass aufgenommen. Dank Crossplay kann eine gemeinsame Gruppe unabhängig davon gebildet werden, ob ihre Mitglieder auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2 oder PC unterwegs sind.

Starkes Survival-Jahr für die PS5

Warum lohnt sich der Blick für Survival-Fans? RuneScape: Dragonwilds trifft auf der PS5 auf ein zunehmend starkes Angebot an kooperativen Survival-Spielen. Erst am 9. September 2026 erschienen Valheim 1.0 und die dazugehörige PS5-Version mit plattformübergreifendem Mehrspielermodus.

Am 15. Oktober 2026 folgt außerdem die Vollversion von Enshrouded für PC und PS5. Wer offene Welten, Ressourcenabbau, Basenbau und gemeinsame Abenteuer mag, erhält innerhalb weniger Wochen gleich mehrere umfangreiche Spiele zur Auswahl.

Werdet ihr RuneScape: Dragonwilds am 15. September 2026 über PlayStation Plus ausprobieren, oder bleibt ihr lieber bei Valheim und Enshrouded? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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