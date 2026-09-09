PS5 im September 2026 – Marvels Wolverine und Silent Hill Townfall exklusiv

Der September 2026 entwickelt sich für PS5-Fans zu einem besonders starken Monat. Mit Marvel’s Wolverine und Silent Hill: Townfall erscheinen innerhalb von nur neun Tagen zwei große Produktionen, die auf Konsolen ausschließlich für die PlayStation 5 erhältlich sein werden.

Während Insomniac Games auf kompromisslose Superhelden-Action setzt, liefert Screen Burn Interactive psychologischen Horror aus der Ego-Perspektive. Damit decken die beiden Neuerscheinungen völlig unterschiedliche Geschmäcker ab und stärken zugleich das zuletzt häufig kritisierte Exklusivangebot der Sony-Konsole.

Logans blutiges PS5-Abenteuer

Wann erscheint Marvel’s Wolverine für die PS5? Der Release erfolgt am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5. Im deutschen PlayStation Store kostet die Standard Edition 79,99 Euro.

Das storybasierte Singleplayer-Action-Adventure stammt von Insomniac Games, dem Studio hinter Marvel’s Spider-Man. Im Mittelpunkt steht Logan, der sich mit seinen Adamantium-Klauen, seiner enormen Widerstandskraft und seinem Heilungsfaktor durch eine eigenständige Geschichte kämpft.

Spielerisch verspricht Marvel’s Wolverine schnelle und aggressive Nahkämpfe. Klauenangriffe, Tritte, kritische Treffer und Logans Rage sollen für ein deutlich brutaleres Erlebnis als bei den Spider-Man-Spielen sorgen. Zum Start sind außerdem New Game Plus, eine Missionsauswahl, Herausforderungen, ein Fotomodus und zahlreiche Barrierefreiheitsoptionen vorgesehen.

Psychologischer Horror auf einer schottischen Insel

Welche Besonderheiten bietet Silent Hill: Townfall? Silent Hill: Townfall erscheint am 24. September 2026 für PS5, Steam und den Epic Games Store. Auf Konsolen bleibt der Titel der PlayStation 5 vorbehalten, während die Standard Edition im deutschen PlayStation Store für 49,99 Euro angeboten wird.

Die Handlung führt auf die kalte und isolierte schottische Insel St. Amelia im Jahr 1996. Anders als viele frühere Serienteile setzt Townfall auf eine Ego-Perspektive und verbindet Erkundung mit erzählerisch geprägten Rätseln. Gefährliche Kreaturen und die bedrückende Umgebung sollen dabei für ständige Anspannung sorgen.

Entwickelt wird das Horrorspiel vom schottischen Studio Screen Burn Interactive. Silent Hill: Townfall setzt die Rückkehr der traditionsreichen Reihe fort, nachdem das Remake von Silent Hill 2 im Jahr 2024 und Silent Hill f im Jahr 2025 bereits für neuen Schwung gesorgt hatten.

Weitere PS5-Spiele stehen bereits bereit

Welche PS5-Neuerscheinungen folgen nach dem September 2026? Bereits im Oktober 2026 geht es mit mehreren auffälligen Produktionen weiter. Enshrouded erscheint am 15. Oktober 2026 für PS5 und bietet Survival, Rollenspielelemente sowie einen Koop-Modus für bis zu acht Personen.

Am 21. Oktober 2026 folgt das rasante Action-Rollenspiel Stupid Never Dies. Phantom Blade Zero erscheint anschließend am 29. Oktober 2026 und verbindet düstere Wuxia-Ästhetik mit schnellen Schwertkämpfen. Damit bleibt das PS5-Portfolio auch unmittelbar nach den beiden September-Highlights gut gefüllt.

Auch der Blick auf das Jahr 2027 verspricht große Namen. God of War Laufey erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PS5 und rückt Faye in den Mittelpunkt. Naughty Dog arbeitet zudem an Intergalactic: The Heretic Prophet für PlayStation 5, allerdings besitzt das Science-Fiction-Abenteuer bislang keinen bestätigten Veröffentlichungstermin. Zuvor konnte Sony bereits am 30. April 2026 mit Saros von Housemarque ein rasantes Actionspiel veröffentlichen, das die spielerischen Stärken von Returnal weiterentwickelt.

Auf welchen der beiden September-Titel freut ihr euch mehr: Marvel’s Wolverine oder Silent Hill: Townfall? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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