Einen Satz überhört und den Gesprächsfaden verloren? Dafür hat Apple Live Rewind vorgestellt. Die neue Watch-Funktion kann Gesprochenes aus den letzten 15 Sekunden als Text zugänglich machen. Daneben soll Siri Recap wichtige Gesprächsinhalte zusammenfassen. Beide Ankündigungen machen die Uhr stärker zu einer Gedächtnisstütze, werfen aber auch Fragen zur Verarbeitung persönlicher Gespräche auf.

Live Rewind macht gerade Gesagtes nachlesbar

Live Rewind erfasst Gesprochenes in der Umgebung und transkribiert es automatisch. Nutzer können bis zu 15 Sekunden zurückgehen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Es geht damit um einen kurzen Rückblick auf unmittelbar zuvor Gesagtes.

Auf der inzwischen verfügbaren Apple-Produktseite beschreibt das Unternehmen die Bedienung über einen Doppelklick auf die Digital Crown. Anschließend erscheint das Transkript. Ihr könnt Siri dazu befragen oder den Text in der Siri-App für später sichern. Die Bezeichnung „Rewind“ meint hier also vor allem, den Inhalt einer verpassten Äußerung wiederzufinden.

Der Nutzwert ist greifbar: In einer lauten Umgebung kann ein wichtiger Teil einer Wegbeschreibung untergehen, beim Kochen eine Anweisung. Ein kurzer Text hilft dann, den Satz noch einmal zu prüfen. Ob die Transkription bei Lärm, Dialekten oder mehreren gleichzeitig sprechenden Personen zuverlässig arbeitet, lässt sich aus einer Präsentation allein nicht beurteilen.

Siri Recap bündelt wichtige Gesprächsinhalte

Siri Recap verfolgt einen längeren Zeithorizont. Die Funktion nutzt Ambient Listening, um wichtige Momente und Gesprächsinhalte zu erkennen und für einen späteren Rückblick aufzubereiten. In der Keynote stellte Apple das als Möglichkeit vor, eine Tageszusammenfassung zu erhalten.

Apple beschreibt außerdem Gesprächsnotizen mit Titel, Zusammenfassung und zentralen Punkten, die sich in der Siri-App ansehen lassen. Live Rewind hilft damit beim gerade verpassten Satz; Siri Recap soll relevante Inhalte auch später wieder auffindbar machen. Eine Zusammenfassung ist allerdings eine Auswahl und ersetzt kein wortgetreues Protokoll.

Die Funktion ist steuerbar: Ihr könnt Siri Recap deaktivieren oder festlegen, wann es arbeiten darf. Eine zeitliche Planung soll beispielsweise verhindern, dass die Funktion in bestimmten Tagesabschnitten aktiv ist. Apple beschreibt diese Wahlmöglichkeiten als Teil des Konzepts.

Laut Apple erfolgt die Verarbeitung auf dem Gerät. Das Unternehmen nennt außerdem keine gespeicherten Audioaufnahmen und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Uhr dauerhaft Gesprächsaufnahmen als Audiodateien archiviert. Umgekehrt bedeutet der Verzicht auf gespeichertes Audio nicht, dass keine Transkripte oder Zusammenfassungen entstehen.

Die technische Grundlage bildet der neue S11-Chip in Series 12 und Ultra 4. Er bringt eine neue Neural Engine sowie überarbeitete CPU- und GPU-Technik mit. Eine Secure Exclave ist für geschützte Audioverarbeitung vorgesehen. Apple verbindet die Funktionen damit ausdrücklich mit eigener Hardware für die Verarbeitung sensibler Inhalte.

Diese Aussagen geben Apples Beschreibung wieder, keine unabhängige Sicherheitsprüfung. Für die praktische Nutzung sind sowohl die eigene Aktivierung als auch der Umgang mit den entstehenden Texten relevant. Ob ein Gespräch sinnvoll zusammengefasst wurde, sollte weiterhin anhand des Inhalts beurteilt werden.

Englischsprachige Beta später im Jahr 2026

Ein neues Siri-Zifferblatt soll die intelligenten Funktionen direkt auf der Uhr bündeln. Die erweiterten Siri-Funktionen starten laut Ankündigung später 2026 zunächst als englischsprachige Beta. Weitere Sprachen folgen später; ein konkreter deutscher Starttermin ist damit noch nicht genannt.

Die übrigen Neuerungen, Preise und Termine stehen in unserer Übersicht zu Apple Watch Series 12 und Ultra 4. Den Verlauf der Vorstellung könnt ihr im Apple-Keynote-Liveticker nachlesen.

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