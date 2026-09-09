Apple hat die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 offiziell vorgestellt. Beide Modelle bekommen den S11-Chip, eine überarbeitete Gesundheitssensorik und neue KI-Funktionen. Dazu kommen weitere Gehäusevarianten und bei der Ultra 4 mehr Akkulaufzeit. Vorbestellungen starten am 9. September 2026, der Verkauf am 18. September 2026.

Die Series 12 startet in den USA bei 399 US-Dollar, die Ultra 4 bei 799 US-Dollar. Nicht alle angekündigten Softwarefunktionen erscheinen gleichzeitig mit den Uhren: Die neue Health-App und die erweiterten Siri-Funktionen folgen später. Alle Meldungen vom Event findet ihr in unserem Apple-Keynote-Liveticker.

Health Sensing System misst Herzfrequenz alle fünf Sekunden

Mit dem neuen Health Sensing System überarbeitet Apple die Sensorik. Eine größere Elektrodenfläche soll den Hautkontakt bei EKG-Messungen verbessern. Neu angeordnete Photodioden und größere grüne LEDs ermöglichen häufigere Herzfrequenzmessungen.

Die Herzfrequenz wird im Hintergrund alle fünf Sekunden erfasst, die Herzfrequenzvariabilität, kurz HRV, alle fünf Minuten. Die überarbeitete Herzfrequenz-App zeigt die häufiger erfassten Daten an. HRV zieht außerdem in die Vitals-Übersicht ein.

Apple beansprucht für das System eine höhere Genauigkeit als bei anderen Wearables. Als Referenz diente bei den vorgestellten Tests ein EKG-Brustgurt. Diese Einordnung stammt vom Hersteller; eine unabhängige Überprüfung durch uns liegt noch nicht vor.

Readiness, Health Age und die neue Health-App

Der neue Readiness-Wert verbindet Schlaf, Vitalwerte und Aktivität zu einer Einschätzung der täglichen körperlichen Belastbarkeit. Ihr könnt ihn direkt auf der Watch und in der Health-App auf dem iPhone ablesen. So soll aus mehreren einzelnen Messwerten eine leichter verständliche Orientierung für den Tag entstehen.

Health Age berücksichtigt unter anderem VO₂ Max, Schlaf und weitere Gesundheitsdaten, um das persönliche Gesundheitsprofil im Verhältnis zum tatsächlichen Alter einzuordnen. Der neue Longevity-Tab richtet den Blick auf längerfristige Entwicklungen.

Die neu gestaltete Health-App mit Apple Intelligence ergänzt einen Insights-Tab. Dort erscheinen personalisierte Hinweise und Empfehlungen, die sich an eure Daten anpassen. Die App soll später im Jahr 2026 erscheinen; einen genauen Termin hat Apple dafür noch nicht genannt.

Hinzu kommt ein neuer VO₂-Max-Test zusammen mit dem iPhone. Die iPhone-Kamera erfasst dafür vorgegebene Übungen. Diese Informationen werden mit Messwerten der Watch kombiniert, um ein Ergebnis zu liefern.

Audio Intelligence, Live Rewind und Siri Recap

Mit Audio Intelligence kann die Watch Geräusche wie Sirenen, Alarme und Türklingeln erkennen. Die neue Funktion Live Rewind erfasst dagegen Gesprochenes und ermöglicht eine rückwirkende Transkription von bis zu 15 Sekunden. Wer gerade einen Satz verpasst hat, soll ihn so noch einmal nachvollziehen können.

Siri Recap nutzt Ambient Listening, um wichtige Momente und Gesprächsinhalte im Hintergrund zu erkennen und später zu einer Tageszusammenfassung aufzubereiten. Die Funktion lässt sich vollständig deaktivieren oder über einen eigenen Zeitplan steuern.

Ein neues Siri-Zifferblatt bündelt die intelligenten Funktionen direkt auf der Uhr. Die erweiterten Siri-Funktionen starten später 2026 zunächst als Beta auf Englisch. Weitere Sprachen sollen anschließend folgen. Mit einer deutschen Version zum Verkaufsstart ist auf Basis dieser Ankündigung somit nicht zu rechnen.

S11 und Secure Exclave für geschützte Audioverarbeitung

In Series 12 und Ultra 4 arbeitet der neue S11-Chip. Er bringt eine neue Neural Engine sowie überarbeitete CPU- und GPU-Technik mit und bildet die technische Grundlage für die neuen Gesundheits- und KI-Funktionen.

Für Audiodaten kommt eine Secure Exclave hinzu. Sie soll die Verarbeitung von Funktionen wie Audio Intelligence und Siri Recap besonders schützen. Zu Siri Recap nennt Apple On-Device-Verarbeitung, keine gespeicherten Audioaufnahmen und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese Datenschutzangaben geben die Aussagen aus der Präsentation wieder.

Neue Farben, Keramikmodelle und Armbänder

Die Apple Watch Series 12 aus Aluminium erscheint in Space Gray, Black, Light Gold und Dark Bronze. Diese Ausführung erhält außerdem Ceramic Shield 2. Bei den Titanmodellen stehen Radiant Gold und Natural zur Wahl.

Zusätzlich bietet Apple die Series 12 mit Keramikgehäuse in Ceramic Pearl White und Night Blue an. Die Ultra 4 kommt in Black und Natural Titanium. Ergänzt wird das Angebot durch neue Armbänder, darunter ein neues Titan-Hermès-Band.

Ultra 4: Bis zu zwei Tage Akku und längere Workouts

Die Ultra 4 erhält einen größeren Akku und arbeitet laut Apple energieeffizienter. Zusammen soll das bis zu zwei Tage Akkulaufzeit ermöglichen.

Für Workouts mit aktivem GPS und Herzfrequenztracking nennt Apple bis zu 18 Stunden. Im erweiterten Workout-Modus sollen es bis zu 45 Stunden sein. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Nutzungsmodi und sind Herstellerwerte, keine Ergebnisse eines eigenen Praxistests.

Preise, Vorbestellung und Release

Die Apple Watch Series 12 startet bei 399 US-Dollar, die Apple Watch Ultra 4 bei 799 US-Dollar. Vorbestellungen sind ab dem Tag der Vorstellung, dem 9. September 2026, möglich. Beide Modelle kommen am 18. September 2026 in den Verkauf.

Die genannten Einstiegspreise gelten für die USA. Deutsche Preise sind in diesen Angaben noch nicht enthalten. Für die Kaufentscheidung bleibt außerdem die zeitlich versetzte Software-Einführung relevant: Die neue Health-App folgt später im Jahr, die erweiterten Siri-Funktionen beginnen zunächst mit einer englischsprachigen Beta.

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